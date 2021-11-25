橡皮艇橫渡英吉利海峽翻覆、27人溺斃，英法同感震驚將聯手打擊偷渡

在一場英吉利海峽發生的船難中，至少造成27人溺斃，是2014年紀錄以來最多人，其中還包括5名女性和1個小女孩，再度喚起了英法兩國之間關於非法移民的政策論戰。

在這場悲劇中，數十人擠在一艘充氣小船中，想要自法國偷渡到英國。《BBC》報導，英國首相強森表示對此感到「震驚」，並表示英國將會對人口走私集團出手打擊。案發當日晚間，強森與法國總統馬克宏已同意將共同投入力量，避免此類的偷渡，不讓偷渡集團將這些人的性命陷入危機。

目前，有關單位已在比利時邊境逮捕了4人，疑似都與這次的偷渡案有直接關聯。

英法政客怪罪偷渡客，但政府本身也有問題

這樣的憾事會發生，並不意外。

《BBC》分析指出，近日趁夜色於英吉利海峽進行偷渡的數量急速上升，因為最近的風浪越來越強，如果偷渡者不盡早出發，短期內可能將再沒有機會。但由於偷渡船的品質通常不堪橫渡使用，加上搭乘人數眾多，因此在這條世界主要航道之上，將無法避免憾事發生。

此外，雖然英法兩國的政治人物都將矛頭對準偷渡客，但兩國政府本身其實也有問題。

以法國來說，由於難民營的生活品質糟糕，許多難民孩童都得住在森林裡或大街上，因此萌生想要逃離的念頭；而英國合法的庇護路徑非常稀缺，也是難民想冒險透過海上偷渡的主要原因之一。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 法國加萊的難民營，許多無法入住正規空間的難民在周圍搭起帳棚，居住品質低落

英法之間大部分的偷渡者，其實都具難民身分

由於英法之間的偷渡狀況越來越猖狂，立場偏向反移民的英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）曾表示，過去12個月倚靠小船渡海的人中，有70%其實是具有經濟能力的成年人，而非尋求難民庇護者，甚至會排擠婦女和小孩的機會。

然而根據《衛報》報導，處理難民事務的NGO「The Refugee Council」交叉比對2020年1月到2021年6月間渡海者和庇護所之間的數字關係，發現91%的渡海者來自阿富汗、伊朗、敘利亞、伊拉克、蘇丹、越南、科威特、衣索比亞、厄利垂亞和葉門這10個人權事件頻傳的國家。

根據英國內政部的統計，98%橫渡海峽的人都是為了尋求庇護，其中61%的人其實本有可能透過申請得到難民保護的資格。如果難民在第一階段申請庇護失敗，他們也有權利申請獨立審查，報告顯示，來自10大國家的難民有59%有機會申訴成功。

The Refugee Council執行長索羅門（Enver Solomon）指出，由這些數據可以看出，英國政府「偷渡者大多不是難民」的指控是錯誤的，這些冒險搭乘小船穿越英吉利海峽的人，都是因為他們極需逃離鎮壓、恐懼、高壓的環境，尋求安全。

對此，英國內政部發言人表示，英國過往長期歡迎這些真正需要幫助的人，也是國家新的移民計畫重點，但我們必須確保這些由犯罪者計畫並且因此獲利的危險橫渡不再發生，不再造成悲劇。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航