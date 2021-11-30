台灣大哥大智慧家庭開賣 Google Nest Hub (第 2 代) ，輕鬆聲控智慧家電享受影音娛樂

由台灣大哥大電信獨賣的 Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕，不僅把許多生活常用功能串連起來，這次更支援 Google 智慧家庭通話功能，成為全台第一款能透過智慧音箱，進行撥打接聽電話的電信商，希望為消費者打造最便利的智慧生活。

Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕，以最輕鬆方式晉升智慧家庭

Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕搭載7吋智慧螢幕，讓使用者能輕鬆享受聽音樂、看影片等各種影音娛樂，搭配簡單的聲控或手勢感應操作，就能體驗智慧家庭帶來的便利。不僅如此，這次還新增睡眠感應功能，透過Soli技術偵測動作技術，毋需仰賴任何穿戴裝置，就能紀錄與分析使用者的睡眠狀態。從視聽娛樂、智慧家電控制到睡眠作息，Google Nest Hub (第 2 代) 通通一手包辦，加上時尚簡約的機身設計，無論跟各種居家空間都很搭，為現代人必備的全方位智慧螢幕。

Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕內建強大的影音功能，底座本身就是高音質的全音域喇叭，支援音樂訂閱服務如MyMusic，螢幕上會同步顯示動態歌詞，當你在家享受愜意的午後時光，周圍還有陣陣悠揚音樂的陪伴。

Photo Credit:TNL Brand Studio

Google Nest Hub (第 2 代) 配備7吋螢幕，無論想播放Youtube、Netflix，或是台灣本土影音服務myVideo，看場電影或追個劇都沒問題，螢幕亮度會根據室內亮度自動調整，提供使用者最舒適的觀看體驗。

Photo Credit:TNL Brand Studio 除了以聲控操作，另外也可透過手勢感應輕鬆控制。

除了提供滿載的影音服務，Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕本身也是智慧型家庭住宅的控制中心，如挑選台灣大哥大智慧家庭生態系的智慧裝置，用戶可先透過「台灣大哥大智慧家庭」APP設定裝置後，再與「Google Home」APP 服務串連後，就能用APP遠端遙控，也能同時聲控多部相容的智慧型家電。

像是將書桌上的檯燈裝上舞光Ai智慧燈泡，並對著 Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕說：「OK Google, 燈泡調暗一點」，燈泡便會自動調低亮度，用戶可選擇透過APP或是Nest Hub (第 2 代)的7吋螢幕上確認裝置狀態，且皆有燈泡亮度、色系等控制選項，方便使用者操作。

Photo Credit:TNL Brand Studio 透過APP設定好智慧家電，並與 Google 服務連結後，就可以使用 Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕進行聲控操作。

Photo Credit:TNL Brand Studio 黃光充滿溫暖的氛圍，適合睡前用來培養睡意；如果若想打起精神閱讀，透過語音控制，就可以調整為接近自然光的明亮白光。

Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕支援睡眠感應功能，最大特點為不須用到攝影機或穿戴裝置，透過Soli技術偵測動作與呼吸情形，就能測得使用者就寢與起床時間、睡眠長度與品質。夜間會播放平靜舒緩的音效，協助使用者慢慢入眠；當來到清晨，日出鬧鐘功能會模擬日出，在鬧鐘響鈴前30分鐘，逐漸調高螢幕亮度與鬧鐘音量，幫助使用者自然甦醒。

Photo Credit:TNL Brand Studio 當每天早上起床，使用者可直接對著 Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕說：「Ok Google, 我昨晚的睡眠品質如何？」，螢幕就會顯示睡眠摘要，包括總睡眠時間、總躺床時間…等，藉此瞭解自己的睡眠深入分析資訊。

台灣大哥大獨家 Google 智慧家庭通話，音箱再升級通話零距離！

「Google 智慧家庭通話」為台灣大哥大與 Google 合作獨家推出的智慧音箱新服務，用戶申請後可獲得一組070網路電話門號，只要把門號與 Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕綁定，即可將智慧螢幕升級為電話，可用來撥打市話、手機、070門號、國際電話…等，不受區號限制且費用更便宜。

Photo Credit:台灣大哥大 「Google 智慧家庭通話」服務不限於台哥大用戶，只要有 Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕或是其他 Google Nest 智慧音箱，到台哥大直營或網路門市就能申辦，把申辦後得到的070門號從「Google Home」APP登入、並與使用者 Google 帳號綁定即大功告成。

「Google 智慧家庭通話」服務有哪些優勢呢？可進行市話、長途、簡碼、國際、緊急、行動電話…等多種通話，且支援撥打與接聽電話；舉例來說，只要說出：「Ok Google, 打電話給＿」，就能透過 Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕撥打手機與市話；反之，也可以透過手機或市話，打070開頭的號碼給 Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕，幾乎所有與通話有關的服務全部包辦。

「Google 智慧家庭通話」服務最低月付只要30元就能輕鬆入手，語音通信費部份，依照各話務類型資費內容計費。另外要特別提醒，目前070號碼為一組號碼對應一台 Google Nest 智慧音箱或智慧螢幕，支援一號多機的機制預計在2021年底上線。

Photo Credit:TNL Brand Studio

台灣大哥大智慧家庭，帶給消費者更便利完整的情境體驗

Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕把許多家庭功能串連起來，成為智慧家庭的核心，讓生活更加便利，加上這次台灣大哥大獨家推出的「Google 智慧家庭通話」服務，只要綁定一組070門號，就能讓智慧音箱升級為電話，讓人與人的溝通夠更加即時便捷。台灣大哥大智慧家庭也將持續透過各種創新服務，從寬頻網路到智慧裝置，為使用者帶來最完整的居家情境體驗方案。