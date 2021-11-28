彭帥的笑不是笑，而是她正在被中共羞辱和精神虐待

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

在#MeToo事件中，很多人都只看到受害女性對性侵者的指控，卻忽略了在中國走上法庭的此類案件，往往是這些女性面臨被指控者的名譽權起訴。

從法律以及由法律引申的輿論上說，彭帥案也不例外：如果她的性侵指控不能成立，那麼就意味著她可能侵犯了被指控者的名譽——何況的指控對像是位高權重的前國務院副總理張高麗，在中國民眾心目中意味著擁有更大的名譽。在這個意義上，彭帥在發表羞憤而痛苦的性侵指控之後，不得不出席公共活動，在鏡頭前向全世界展示微笑，是在被逼迫自證其罪。

中國兩起著名的#MeToo案件，何謙指控鄧飛性侵案和弦子指控朱軍性侵案，都在不久前得到了法院的判決。何謙和幫助她傳播指控的媒體人鄒思聰，被杭州一家法院判決侵犯鄧飛名譽權。北京一家法院則判決弦子（周曉璇）指控朱軍性侵證據不足，由此弦子面臨著朱軍已經起訴的名譽權審判。

在法庭之外，同時又與法庭審判緊密相關的是#MeToo當事人，從一開始就面臨的民間的輿論審判。行為不檢，貞操失守，已經難辭其咎。如果性侵證據不足，主動勾搭成奸，或者純屬誣告男人，那更是罪大惡極了。

「宮鬥故事」掩埋性侵悲劇

中共官場玩弄女性的現象從未斷絕，但是官方通常稱之為「生活作風問題」、「與多名女性發生或保持不正當性關係」、「道德腐化」。即便最嚴厲的打擊政治對手的刑事審判中，也極少出現性侵判決。而這些多名女性往往無名無姓、無聲無息，她們的性侵遭遇往往被掩埋在妻妾傾軋的宮鬥故事中。

因此，我認為彭帥勇敢地站出來指控張高麗，改寫了中國的「宮鬥戲」敘事模式。

儘管如此，彭帥事件也多半沒有機會走上法庭。但是，和與中共官員「發生或保持不正當性關係」的「多名女性」一樣，她也難逃嚴厲的輿論審判：色誘高官、攀附權貴、爭風吃醋……其中的重要證據，就是她的「自證其罪」：她的指控貼文中關於愛的渴望，對於溫馨時刻的回憶，以及認為「名分這東西真重要」……在很多人眼裡，性侵指控之後的「燦爛微笑」，是在表示「我那不過是在鬧情緒而已」。

不過，跟中共對人權律師和異議人士廣泛採用的「電視認罪」一樣，中共官媒和官媒記者個人社群網站帳號展示的彭帥的微笑，國際社會看到的是脅迫，是對當事人的精神虐待。

一個女人抱著「即使是以卵擊石，飛蛾撲火自取滅亡的我也會說出和你的事實」的決心進行性侵指控，她應該得到的社會回應是對其指控的調查，而不是「你們看，她笑得多燦爛。」

彭帥以其知名運動員的身份得到國際社會的關注，國際女子網球協會、日本網壇名將大坂直美（Naomi Osaka）、美國白宮、聯合國均要求對她的指控進行調查。中共對此置之不理，卻讓她在官媒和官媒記者個人社群網站帳號上進行「電視認罪」式的自證其罪。

國際社會從這些照片和影片中得到的訊息是：看，我們不僅能讓彭帥沉默，還能讓她開口；不僅能讓她哭，還能讓她笑；不僅能讓她痛心，還能讓她打自己的臉；不僅讓官媒表演，還能讓國際奧委會配合。

國際社會僅僅看到彭帥被控制還不夠，還應該看到，她還正在被羞辱和精神虐待。這種羞辱和虐待還包括有一天她可能像李波、王宇、桂敏海等人一樣，出現在電視屏幕上否認自己的指控，聲稱自己過得很好，希望國際社會不要打攪。

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