2021/11/28,
社會

有位房仲把空屋當自己家住，會面臨什麼樣的法律責任？

有位房仲把空屋當自己家住，會面臨什麼樣的法律責任？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

與常見的竊盜罪比較不一樣的是，竊盜罪適用的客體是指動產，但這位房仲所做的事情，是未經同意就去佔據他人房屋，房屋是屬於不動產，因此其行為應適用「竊佔」的範疇。

有位房仲協助處理房屋出租時，發現前房客退租後就沒人繼續處理後續問題，他便起了貪心，直接將該空屋變成自己家來住，直到原房主回來後才發現屋內都是他人的家具和衣物，氣得直接提告。

那這名房仲的行為會有什麼樣的法律責任呢？

依據《刑法》第320條第2項規定，假如有意圖為自己或第三人不法利益，便去竊佔他人的不動產，是可處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

與常見的竊盜罪比較不一樣的是，竊盜罪適用的客體是指動產，而這邊我們提到的則是「竊佔」，適用的客體則是不動產，這位房仲所做的事情，是未經同意就去佔據他人的房屋，房屋是屬於不動產，因此其行為應適用竊佔的範疇。

而這位房仲去佔據他人房屋的行為，也並非因為有遇到危險或是其他緊急因素，只是因為看房屋沒有人租，屋主也長年不在，因此就貪心闖入，直接當成自己家，甚至還買了一堆家具跟放了自己的衣物，整個屋內就像是自己家一樣。當然，這樣的行為絕對是違法的，畢竟平時無故闖進他人房屋都已經是違法行為，更何況是居住在裡面。

這名房仲除了要將房子還給原屋主外，可能還會面臨賠償問題。

因房仲沒有支付租金就居住在內，會產生不當得利的問題，而這不當得利的部分會視為是居住在內應付的租金，因此房仲除了得將房子返還外，可能還得賠償原屋主幾個月以來的租金不當得利。

因此綜合來說，無論是從《刑法》的角度抑或是從民法角度來看，房仲闖進他人所有的空屋或是直接居住在裡面的行為都是違法的，不只會面臨相關的刑責，還需要賠償屋主，這樣一時貪心僥倖的行為，不僅有被抓包的風險，在被抓包後還得要面臨一大堆的法律責任。

雖然得到了免費住在別人的屋子內的好處，但是這樣貪心帶來的下場絕對會讓這名房仲感到非常後悔。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航

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