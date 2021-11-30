《街頭的哲學》：監考老師睡著了，千載難逢的機會，不作弊是傻瓜嗎？

文：愛德華多．因凡特（Eduardo Infante）

＃ 哲學挑戰05

千載難逢的機會，不作弊是傻瓜嗎？

Sócrates 蘇格拉底

Trasímaco 塞拉西馬柯

Antifonte 安提豐

Hipias 希庇亞

Emilio Lledó 埃米略．列多

今天可能不是你的幸運日。現在才早上八點十五分，而且第一節課就要考哲學。你因為前晚忙著搞社交所以沒空讀書，於是你開始禱告最好不要考亞里斯多德的「形上學」。

老師發考卷的手彷彿擁有殺伐決斷的威力，考卷傳下去之後，他一聲令下，你用汗濕的手翻開考卷時心中吶喊「靠！我就知道！」亞里斯多德的形上學向你磨刀霍霍。你盯著考卷，其實是在凝視永恆。過一會兒，監考老師坐下開始看報，教室裡充足的暖氣加上他剛好有些宿醉，因此幾分鐘之後，他很快進入了平靜的睡眠。老師都被摩耳甫斯（希臘神話中的夢神）擁在懷中了，這是你一生中唯一一次作弊機會；如果你不作弊，就是傻瓜嗎？

作不作弊，是個難題

我們討論的重點不是「你做不做得到」，有鑑於監考老師已經睡著，你甚至不用花太大力氣就可以抄好抄滿。這裡的問題是，你該不該這麼做。有件事可能讓你訝異，你知道對公元前五世紀雅典的哲學家來說，這個主題的討論非常流行嗎？並不是雅典的學生比現在的學生會作弊，而是在雅典的民主制度中，有兩種截然不同且相互矛盾的正義概念。

一邊是蘇格拉底。這位哲學家畢生致力於教育年輕人成為一個正義之人，對他來說，一名學生能夠成為正直的公民是如此重要，以至於他告誡學生，遭受不公之事，總比做出不公的行為來得好。另一邊則是詭辯學派，主要由外國智者組成，他們固定到雅典授課。不過，他們不是教導年輕人成為好公民，而是教導如何成功並獲得權力。辯士們是巡迴教師，教授演說和修辭。與蘇格拉底不同的是，辯士會收取學費。例如，普羅狄克斯（Pródico）就向他的學生收取每堂課四德拉克馬（約一百三十歐元）的學費。

怎麼可能有人用「教別人說話」來致富？能言善道有什麼用？如果你想知道答案，我建議你去看《銘謝吸煙》（Thank You for Smoking）這部電影，這部片的主角尼克就相當於現代的辯士。他是菸草公司公關部主管，巧舌如簧，能把黑的說成白的。這部電影有一幕是尼克參加了一個電視節目，談論吸菸帶來的負面影響。節目主持人採訪了一位十五歲就開始吸菸的罹癌患者，儘管尼克看來毫無勝算，但他第一個發言。

尼克說：「這位青年的死亡對菸草公司有什麼好處嗎？這麼說聽起來很冷漠，但事實是，我們損失了一位客戶。所以敝公司不只希望、更高度期待他能夠長命百歲，好好抽菸！其實戒菸協會的那些人才希望他早點死掉，因為這樣他們的年度預算才能提高，這簡直是趁人之危！」

這類型的修辭讓蘇格拉底非常抓狂。這位哲學大師對於這種不求真相，而是用言語操縱說服的技巧非常憤怒。對蘇格拉底來說，法律是神聖不可違背的。而另一方面，辯士學派卻認為正義的觀念是相對的，也就是說，我們對於善和正義的理解，取決於我們生在哪個社會。國家不同，習俗就不同；習俗不同，法律就不同；法律不同，你對正義的定義也會隨之改變。

例如，鄰近的斯巴達有一條雅典人覺得非常可惡的法律。斯巴達的司法機構規定，孩子出生時，母親要把孩子浸泡在葡萄酒中沐浴。如果這個孩子夠強壯，通過了「耐受測試」，就進行下個檢查：父親會將嬰兒帶到長老院檢視，如果嬰兒身體畸形或太過虛弱，那麼這名「不合格」的嬰兒就會被扔到某座山腳下。

其實不用舉這麼猛的範例，就以西班牙來說好了，法律規定未滿十八歲未成年不得飲酒，也禁止他們購買含酒精飲料；但德國法律卻規定，十六歲就可以合法購買或飲用啤酒、香檳或葡萄酒。可見，在歐洲某些地區不合法的事，在另一個地區可能完全合法。

作弊是明智的

讓我們回到考試作弊的話題，我猜你一定想盡快解決這個道德難題。讓我們先來看詭辯學派對於「違規的可能性」有何看法。

塞拉西馬柯出生於現今的土耳其，他從家鄉前往希臘，靠幫人撰寫講稿並教授演講而發了大財。就跟當時的許多辯士一樣，他上課收費不貲，最後成為雅典最富有的名人之一。塞拉西馬柯可能會跟你說（當然你得先付他錢）：務實點！別像個傻瓜，人家說什麼都信！快點抄吧，何必有心理負擔？這個世界不值得你活得誠實，因為正直的人總是會受到傷害，而不公平的人總是比較有利。規則只是權貴為自身利益而創造的工具。

另外，考試根本不是為了幫助你學習，而是要讓老師更輕鬆罷了！對一個教育體系來說，強迫你在試卷上機械性地回答問題，比起依照你需求和興趣來請你回答問題，更加簡單而實惠。也就是說，用同一份考卷一視同仁地評估每一個人的這種作法既省時又省力。

你有沒有想過一件事：在教學過程中，到底誰應該被評估？評估的對象為什麼不是老師？由老師設計的這套考試系統，如果哪個環節出了問題，多半是學生的錯；那麼，又是誰選擇這種測驗方式？好玩的是，有權力決定這套測驗辦法的人，正好是獲利最大的人。規則永遠不公平，因為一定是強者受益，所以，你不作弊就是傻蛋。

關於這點，安提豐也抱持相同的意見。這位辯士會建議你，除非你覺得自己可能被抓到，才需要遵守規則。不要遵循「人制定的法」，你只需聽從「自然法則」。也就是說，你唯一要遵守的規則必須讓你能獲得快樂、規避痛苦，除非這個原則與人類制定的規範相抵觸，以至於違反規範時，你的痛苦會大於快樂，如此你才應該去遵守人法。

換句話說，如果你確定不會被抓到，那就盡可能抄好抄滿，因為哲學如果被當，要重啃亞里斯多德的形上學是很悲慘的事，你必須竭盡所能的避免。說到這，你可別以為安提豐是位危險的罪犯唷！相反的，他受過良好教育，而且像心理醫生那樣，以言語治療那些遭受痛苦而來尋求他的協助的人。

如果你想作弊，另一位會支持你的辯士是厄利斯的希庇亞，他旅行眾多城市，尤其是斯巴達和西西里島。據說他的個性尖酸刻薄，記憶力超強（聽起來有點像比較挑剔的Google助理）。希庇亞對於人類的觀點是這樣的：從本質上來說，所有人類都是平等的，但社會習俗（包括種族、財富、出生或社會地位）會造成差異，而法律只會造成人與人之間的不平等。

寧死不屈

蘇格拉底寧願死也不願違反規則，所以你可以想像，如果他看到你作弊，會對你說些什麼。這位希臘哲學家被一位宗教狂指控拒絕信仰城邦所供奉的神，而且思想腐化。因此，雅典的政治階層想趁機給他個教訓，誰要他動不動就揭露政壇亂象，並且提出質疑。如果罪名成立，他將會被判處死刑（飲用毒參汁）。

然而，蘇格拉底在審判時為自己的生命和思想辯護，不但沒有「撤回」自己的想法，還用諷刺的方式來對付法官。於是在他申明論述之後，為數五百零一名公民陪審團中，半數以上的人認為他有罪。按理說，被判有罪之人可以提出意見，選擇較輕的罰責。因此，蘇格拉底原本可以以流放替代死刑，但他卻語帶諷刺地主張，雅典應該為他提供的服務付費，因為正由於他的批評，人民和城市才有機會改善。

蘇格拉底在監獄期間，他的弟子試圖說服他逃走，但蘇格拉底斷然拒絕了，這符合他一直以來的教誨：「一個好公民必須作為公正，並始終遵守法律。就算要活命，也不能偷雞摸狗。」他把死前最後時光花在做他最喜歡的事：跟朋友談天。以下是蘇格拉底的弟子柏拉圖轉述蘇格拉底生命的最後時刻：

蘇格拉底對行刑者說：「好吧，好人，你懂這些事，我該怎麼做。」 行刑者：「只要喝下毒藥，然後起身走走，直到兩腳發沉。毒藥自會生效。」 蘇格拉底：「要不要碰個杯？」 行刑者：「我只負責碾碎數量精確的毒參。」 蘇格拉底：「好吧，那麼我敬諸神，願祂們在旅途上幫助我！」

說完了這些話，蘇格拉底毫無畏懼一口飲下毒藥。如果在此之前眾人還能強忍悲傷，當他喝下毒藥，大家再也忍不住落淚了，早已啜泣不止的阿波羅多洛也氣憤地嚎啕大哭。在場者無不悲痛欲絕，除了蘇格拉底本人。於是蘇格拉底說話了：「你們這是做什麼？我將妻子送走，為的就是不要讓她的哭聲干擾我。人在臨終時應該保持心情平靜，請你們冷靜點，像個男人！」

聽完，眾人羞愧地抑制哭聲。蘇格拉底依照行刑者的指示仰臥了下來。行刑者檢查他的腳，問他是否有感覺。蘇格拉底回答「沒有」。行刑者起身告訴群眾，蘇格拉底的身體將會開始發冷並變得僵硬。當寒冷抵達心臟，就會死亡。當蘇格拉底的腹部開始發寒，他說了最後的話：「唉呀！我忘了向阿斯克勒庇俄斯獻一隻公雞。」過了一會兒，他顫抖了一下，目光變得渙散。行刑者闔上了他的嘴和眼。柏拉圖說——這就是我見過最偉大、神聖、公正之人的結局。

蘇格拉底為何要祭獻公雞？在希臘習俗中，病人痊癒之後會奉獻一隻雞給藥神阿斯克勒庇俄斯。對一位遭腐敗社會阻止其自由思考的人來說，死亡是唯一的治療方式。

作弊是無知的

教導學生要放棄財富及對成功渴望的蘇格拉底，認為辯士學派是錯誤的。你一生中真正要追求的是幸福，而要做到這點，你必須公正。為什麼？公正和幸福有何關聯？蘇格拉底認為公正是「做正確之事的能力」。身為人類，我們可以決定該如何生存於世，而我們所做的決定，會定義出一條道路和個人經歷。我們可以做正確選擇，也可以做錯誤選擇，選擇做正確的事，那麼獲得的獎勵就是「幸福」。總之，想得到幸福，就要學會選擇；想學會選擇，你必須知道「該怎麼做」。

當然，有時我們會犯錯，做出一些我們自認正確、但實則不然的決定。如果你認為作弊是正確的，那是因為你無視什麼是「善」。就像色盲者會將顏色混淆，人也會因為缺乏知識，而把有害事物當成有益的。蘇格拉底堅信，只有仁者才能建立一個良善的社會，這也是為什麼他要在雅典街道和廣場挑起正義的話題，並與民眾辯論。他自比為馬蠅，到處蟄刺，喚醒沉睡的良知。

如果你被蘇格拉底抓到作弊，或在他面前發表「不作弊才是傻瓜」之類的說詞，他會用他出了名的諷刺口吻問你：你希望你所處的社會是貪腐還是公正？那你覺得，是腐敗的政客導致西班牙社會的腐敗，還是腐敗的社會才產生了腐敗的政客？作弊不也是一種腐敗？這樣的行為會危害到誰？你在作弊時，人格是昇華還是墮落？作弊的你，比那個不作弊的你更好嗎？沒有更好的做法了？你想成為更好的人，還是墮落的人？

……蘇格拉底會不斷用問題逼問你，追著你蟄個不停，直到你承認你也不知道什麼才是對的。對於這個作弊議題，你唯一知道的，就是你一無所知。

讓我們繼續用蘇格拉底的角度探討腐敗問題。在西班牙，貪污案層出不窮，幾乎囊括了所有機構組織，包含王室、政黨、工會、足球俱樂部、公司財團、銀行等。腐敗似乎是這個國家的本質。但這一切跟你有何關係？你能做些什麼來避免腐敗？

西班牙文「corrupción」（腐敗）一詞來自拉丁文 corruptio，意為撕碎、破壞、毀滅，而使腐化（corromper）一詞，則代表敗壞、變質、變態或破壞。從字面意義來說，腐敗是一種道德敗壞。每當有腐敗的行為，施行者不僅破壞了自身的正直、榮譽和尊嚴，更破壞了與他人的關係，而且這種關係往往難以復原。例如，說謊就是一種腐敗的形式，所以尼采才會說：「我感到難過，不是因為你欺騙了我，而是因為我再也無法信任你了！」作弊就是欺騙你自己、你的同學和師長。

西班牙哲學家埃米略．列多非常認同蘇格拉底的思想，他認為腐敗的人出於他自身的惡意，是個無知的人，不但看不清自己是誰，也不知道自己在做什麼。那些會說謊或欺騙的人，最終都被認為是虛假的。難道你不曾用過「這個人很假」來形容某個不值得你信任的人嗎？

蘇格拉底和列多鼓勵你以正義和真理為原則來生活，總而言之，就是做個「正派的人」。或許西班牙這麼多貪污腐敗，正反映出大眾缺乏端正之心。許多西班牙民眾關心的都是外表的形象，為了不在人前出醜，每天努力地保持衛生習慣。如果有人跟他說「你身上有臭味」，那麼他一定非常不自在。但是，似乎不是每個人都在意內心「保持良好的道德」，他們不在乎自己是否活得正直。對蘇格拉底來說，你該擔心的是你的靈魂有沒有因腐敗而發臭，或被視為騙子、偷雞摸狗或虛假之徒。

這位哲學大師對於他所在城市的政治和道德腐敗感到非常震驚。他認為唯一的解決之道，就是教育年輕人成為正直而誠實的公民。只有像你這樣捍衛真理和正義的年輕人，才能拯救雅典和西班牙。你準備好拯救西班牙了嗎？還是打算繼續成為問題的一部分？

書籍介紹

本文摘錄自《街頭的哲學：29個熟悉的生活情境，看見每個決定背後的倫理和邏輯！》，漫遊者文化出版

作者：愛德華多．因凡特（Eduardo Infante）

譯者：黃新珍

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本書來自一位在高中教授哲學的老師，他深感今日哲學已經失去最初源於希臘街頭討論的開放傳統，而成為少數人象牙塔中的學問，離生活非常遙遠，而且不切實際。為此，他帶領學生走出戶外，到公園，到市集，到商場，收集大眾生活中遇到切身相關的煩惱或困擾，作為哲學課的主題，逐一帶領學生討論和辯證。

這些討論過程完全沒有艱深的專業術語，也不刻意介紹梳理哲學流派，而是用最平常的話題和爆笑梗邀你打開心扉，想像腦洞大開的無限可能。你會發現，每個抉擇背後，都代表了一連串看不見的價值觀，以及你自以為是的理性判斷，而在各種現實衝突下，正在顛覆你對自我的認知。

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本書特色

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Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九