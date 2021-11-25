2021/11/25,
財經

美商務部新增10多家中企入「貿易黑名單」，台企世芯-KY受客戶牽連再度跌停

美商務部新增10多家中企入「貿易黑名單」，台企世芯-KY受客戶牽連再度跌停
Photo Credit: 中央社

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美國商務部昨（24）日宣布，以「支持中國大陸解放軍現代化」及「涉及美國技術外洩疑慮」等原因，將12家中國企業列入貿易黑名單中，外界直指這波名單中恐影響台灣IC設計服務廠——世芯-KY，今日股價亮燈跌停。

美國商務部（U.S. Department of Commerce）於昨（24）日再次以「支持中國大陸解放軍現代化」及「涉及美國技術外洩疑慮」等原因，其中新增10多家中國、香港公司到限制貿易的實體清單，預計於11月26日在聯邦公報上正式發布；台灣矽智財大廠世芯-KY再度中箭，股價亮燈跌停。

美國商務部再新增10多家中國企業到貿易黑名單

美國商務部是美國聯邦行政部門之一，負責國際貿易、出口管制、貿易救濟措施等。該部門和美國安全局（BIS）於昨（24）日發布訊息，將27名從事違反美國國家安全、外交政策利益的活動等，除了實體企業外，也將個人添加到名單中。

美國商務部長Gina M. Raimondo說：「全球貿易、商業應支持和平、繁榮和高薪工作，而不應牽涉國家安全，」他強調，此項名單有助於防止美國技術被轉移到中國、俄羅斯的軍事用途，他進一步指出，巴基斯坦的核活動或彈道導彈計劃，將對美國構成威脅。

初步名單中，有5家中國企業被認定支持中國解放軍現代化，包含：杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體技術公司、西安航天華迅科技、蘇州雲芯微電子科技公司。

有3家遭認定企圖獲取美國新技術供中國軍方使用，包含：合肥微尺度物質科學國家研究中心、科大國盾量子技術公司（國盾量子）、上海國盾量子信息技術公司。

除此之外，美國商務部指出達16個中國大陸和巴基斯坦實體及個人，因為參與巴基斯坦（Pakistan）的核子活動、彈道導彈計畫，亦被列入貿易黑名單。這部分有下列三家陸企被點名，包括陝西智恩機電科技公司、Peaktek Company Ltd.和寶利亞太（北京東方遠望石油科技公司）。

本次還有3家廠商與2019年8月進入實體的嘉兆科技（Corad Technology）有關係，美國商務部則以它們向伊朗、北韓及中國出售美國和其他西方國家的技術為由，列入黑名單。

客戶出現在黑名單中，世芯-KY受牽連成箭靶

世芯-KY（Alchip）於2003年創立，主要業務是為IC設計系統公司提供設計服務，並且利用專利收取權利金（Royalty），曾於2004年為日本電玩大廠索尼（Sony）的PSP遊戲機設計出一顆90奈米晶片，開始在業界展露頭角。

直至今日，世芯-KY產品主要分為4大領域，分別為高解析度電視、通訊網絡設備、消費性電子產品（相機、寬頻等)，以及利基型產品（醫療設備與監視系統、虛擬貨幣、超級電腦、柏青哥等）。

世芯-KY日前強調，公司是16奈米、12奈米、7奈米等節點製程技術最快成功實現的業者。該公司自去（2020）年初進入高速成長期間，股價從200元左右，飆漲逾6倍，至今年高點1325元，成為台股少數突破千元的高價股。

本次美國商務部又大動作公布黑名單，其中以中國湖南國科微電子最受到台灣市場矚目；因為美系外資報告指出國科微疑似為世芯-KY客戶，再加上，世芯-KY主要客戶仍以中國為主，預估未來營收將受到打擊。

其實，今年4月已經受到一次美國商務部黑名單風波影響，當時大客戶天津飛騰被列入實體清單，股價從千元腰斬，再連續崩跌一路遭市場追殺到363元谷底價。今（25）日世芯-KY再度受中企黑名單衝擊，股價亮燈跌停收在986元。

面對美國持續箝制中國廠商，台灣另一家IC設計公司金麗科發布即時重大訊息強調，本司向來遵循戰略性高科技貨品出口管制國際規範，於交易前均主動查核與確保出口地區及出口對象需合於規範。

金麗科發言人呂世民表示，為了保護公司及股東權益下，主動清查客戶名單並提出說明，並指出本公司所交易之客戶皆不在美國商務部的實體名單內，特別澄清，媒體特別報導的12家中企也非本公司的客戶。如今美方黑名單進一步擴大，屆時也將影響市場未來的發展。

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核稿編輯：翁世航

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