黎巴嫩內戰結束32年傷疤未癒，貝魯特大爆炸凸顯政府失能腐敗，民生經濟幾近崩潰

在黎巴嫩貝魯特港的一處，停泊一些屬於黎巴嫩富豪的高檔遊艇；在貝魯特濱海的勞修（Raouche）一區，也可見許多摩天大樓、頂級飯店及高級公寓。而貝魯特北邊85公里處的另一座港市的黎波里（Tripoli），卻被世界銀行列為地中海沿岸最貧窮的城市；在當地的貧民窟海伊塔納克（Hay al-Tanak），成人、兒童、年長者就住在隨意搭建的鐵皮屋裡，貧窮在這裡一覽無遺。

黎巴嫩現今的社會經濟狀況可說充斥著類似的對比：在多數黎巴嫩人為生計、基本民生必需品發愁之際，也有少部分富裕者過著奢華的生活；在這個展現極端貧富差距的國家裡，有不少歷年來從巴勒斯坦及敘利亞移入的難民，但不少貧困的黎巴嫩人則渴望離開、赴歐美追求機會。

幾近崩潰的黎巴嫩經濟民生

根據世界銀行，黎巴嫩正面臨自19世紀中期以來，最嚴重的經濟危機之一。

首先，黎巴嫩中央銀長年以來的貨幣政策，導致政府過度支出，及商業銀行過度調高儲蓄利率，在這樣被一些人比喻為「龐氏騙局」（Ponzi Scheme）的運作下，黎巴嫩鎊（Lebanese pound）在過去兩年來，大幅貶值90％，這導致人民手中的貨幣變得幾乎一文不值，領取黎巴嫩鎊酬勞的上班族，薪資瞬間大幅縮水；許多商家也反應，經常得攜帶像是上百萬黎巴嫩鎊的超大量現金，應付向廠商付款等相關業務開銷。

伴隨著貨幣貶值的是嚴重的通貨膨脹，消費者物價指數在一年內上漲了137.8％，食物價格較一個月之前漲幅為20.82％。事實上，通貨膨脹之快速，有時候可能在幾天、甚至幾小時內有所變化，讓許多超市已經放棄在商品上標示售價，而是選擇在店內放置條碼掃描機，顧客掃描商品後，可以知道商品的最新售價。

貝魯特美國大學調查指出，食物價格在過去兩年內已經漲了700倍；在貨幣貶值及商品價格飆升的狀況下，薪水卻停滯，要養活一家子，必須花上五倍最低工資。

貨幣及物價危機，很快蔓延到能源及民生必需品的匱乏；相較於席捲全球的新冠肺炎，多數黎巴嫩人民每天擔心的，是缺電及缺油的窘境；最近，每日平均供電時間為四小時，這不僅為個人與家庭在生活及工作上帶來不便，也為餐廳、商家、診所及醫院等營業場所帶來極大的挑戰，許多店家必須仰賴自購的發電機，才能繼續營業，勉強維持生計。

缺油的問題則在今（2021）年夏天時達到高峰，不少民眾每天得在加油站排三、四小時的隊，只為了加油，還引發不少因為排隊、插隊等問題而產生的爭執與攻擊事件，官方甚至出動軍警，在加油站維持秩序。最近，缺油的狀況漸漸緩解，取而代之的是飆升的油價，許多民眾每次加油得花一個月的薪水。

超市等零售商店內，時常可見幾個空蕩蕩貨架，有時還會有買不到必需品的民眾到超市洩憤，懷疑業者囤積這些物品，故意不拿出來販售；包括藥品在內等其他許多基本物資缺乏也是家常便飯，一些從歐洲等國外各地前來黎巴嫩探親者，往往會為親戚帶上一箱、在黎巴嫩根本買不到的藥品。

在這樣的情況下，國內多數個人、商家與家庭生計都相繼陷入困境，失業人口也不斷上升，每個個人或經營者面臨的問題，背後往往是貨幣危機、通貨膨脹、能源及基本民生物資匱乏等一連串問題交織而成的。

許多家庭與個人無法購買肉類，一方面是買不起，另一方面是因為缺電導致冰箱無法保存生鮮食品；餐廳業者由於缺電，在保存生鮮食品上遇到極大的困難，送貨司機也常常因為加不到油或加不起油而無法準時運送物資；不少家庭與個人資產大幅縮水，且負擔不起基本民生必需品，生活陷入貧窮，超過半數的黎巴嫩人民，生活在貧窮線下。

在這樣環境下長大的青少年與孩童，前景堪憂。由於鄰國敘利亞持續內戰，不少敘利亞難民流亡至黎巴嫩，他們的生活困境更是難以言喻。

弔詭的是，一些為外資工作、領取美金的員工，以及少數的富人，仍可以在這個時期過上相對奢華的生活；首都黎巴嫩的一些高檔餐廳酒吧，靠著自購的發電機，及少數相對富裕的消費者光顧，夜夜笙歌、門庭若市，還有業者計畫投資開設新店面。

在基本物資匱乏、就業市場低迷、貧富差距極大的情況下，有些民眾轉向黑市與走私，儘管這些都是違法的，卻也早已是公開的秘密；旅居貝魯特的外籍人士頻頻被告誡，不要到銀行等使用官方匯率的地方換匯，也不要使用ATM取款或外國信用卡，而是應該到黑市換匯，因為根據官方匯率，他們所能兌換的黎巴嫩鎊低得可憐。

一些邊界地帶如位於黎巴嫩東北部，靠近敘利亞邊界的希爾米勒（Hermel）及卡阿（Qaa）等地，走私像是汽油、藥品、及蔬果等各類民生必需品是家常便飯，駐紮在此處的軍警，對光天化日下的公然走私行為也常視而不見。

這些民生經濟危機的形成都並非一朝一夕，最近兩年黎巴嫩的政經局勢混亂，早已在去（2020）年的貝魯特爆炸事件中表露無遺，該事件所凸顯的，是一個失能又腐敗的政府。

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失能又腐敗的政府：2020年貝魯特爆炸

2020年一個炎熱的八月天傍晚將近六點，貝魯特港口的一座倉庫突然冒出火苗，九名消防人員與一名醫護人員獲報後隨即出動，在他們試圖打開倉庫大門未果之際，兩起爆炸接連發生，相隔不到一分鐘，瞬時間，倉庫方圓半徑六英里內的行人、駕駛、商店、醫院、辦公室及住家都受到波及；爆炸強度之大，在位於黎國南部的以色列北部、及西邊外海的島國賽普勒斯，都感覺得到。

根據全面禁止核試驗組織（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization）的國際監測系統調查，這起爆炸的強度是史上排名第六的非核武人造武器爆炸；爆炸造成至少218死、7000多人受傷、150億美金的損失。

事後調查發現，該倉庫儲存高達2750噸的硝酸氨（ammonium nitrate），相當於1.1爆炸當量（kilotons of TNT；又譯：TNT當量）；最初運送這些硝酸氨的是一艘賽普勒斯籍商人擁有的摩爾多瓦籍船隻，從喬治亞的港口巴統（Batumi）出發，原先目的地為莫三比克的貝拉港（Beira），中途不知是因為引擎出現問題、或經費不足，不得已停靠貝魯特，但這麼一停就是將近3年，直到2020年夏季的爆炸事件。

硝酸氨常用在農業用肥料與醫療用冰袋，但這種物質在與可燃物接觸時，有助燃效果，可產生化學反應而引起爆炸，因此也被作為炸藥原料，故在存放時，需要格外小心，如此大量的硝酸氨在毫無防護措施的狀況下，被存放在貝魯特港將近三年，顯然與黎巴嫩相關政府單位的極度失職脫不了關係。

為什麼政府會毫無警覺性，究竟該對哪些單位或人士咎責，很不幸地，在爆炸發生一年多後，依然無解；目前為止，有兩位法官接連受任命負責調查此案，第一位已經因為要求部長出庭而遭到開除，現職法官則據傳正面臨龐大的政治壓力。

因這起爆炸而逝去的生命、毀壞的市容、傷者身心靈上留下的疤痕、及大量平民遭受的財務損失，至今未能得到一個答案。事件本身與事後調查不僅凸顯黎巴嫩政府的失職與無能，也顯示黎巴嫩這個歷史上飽受人禍的國家，在政治經濟上，似乎難逃過去的桎梏。

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黎巴嫩內戰遺留的傷疤：異族共存的不可能性？

1975年4月爆發的黎巴嫩內戰，就像任何一場人類紛爭一樣，背後有著錯綜複雜的遠因及近因。

如同鄰近多國，黎巴嫩是20世紀初期，歐洲強權鬥爭下的人造產物，幾個並沒有聯合意識的氏族、宗派、意識形態團體拼拼湊湊組成的黎巴嫩，在建國初期就試圖以制度讓歧異的團體共存，儘管一度維持表面上的和平，還曾讓首都貝魯特獲得「中東巴黎」的美名，但其實各族群間的緊張持續不斷；在1975年內戰爆發之前就已經存在嚴重的內部衝突，甚至可以追溯到鄂圖曼土耳其帝國統治期間。

黎巴嫩歷史淵源最深的衝突，莫過於馬隆尼（Maronite）基督徒與穆斯林之間的嫌隙，先後加乘上氏族派系把持政經權力、西方勢力介入、美蘇冷戰及以巴矛盾等，事後看來，嚴重的衝突幾乎可說無法避免。

在以色列建國後白熱化的以巴衝突，催生了區域間的泛阿拉伯主義，也引起黎巴嫩的基督徒及穆斯林統治精英之間的分歧，相較於希望黎巴嫩加入泛阿拉伯主義的穆斯林政治領袖，基督徒領袖不是比較親以、親歐美、就是希望黎巴嫩在這場區域衝突間維持中立。

此外，以巴衝突還讓大量巴勒斯坦人自1940年代末期開始相繼遷徙至黎巴嫩，幾個巴勒斯坦武裝組織也逐漸在黎巴嫩活躍，當阿拉法特（Yasser Arafat）的法塔赫（Fatah）及其帶領的巴解組織（PLO）武裝份子，與約旦王室鬧翻被驅逐出境後，索性將黎巴嫩當作新的據點，他們在黎巴嫩南部建立被暱稱為「國中之國」的狀況，並從當地對以色列北部進行攻擊，攻擊行動自然引發以色列的反擊。

如此一來一往，讓黎巴嫩南部開始動盪不安，使得一些當地居民、特別是黎巴嫩基督徒及其統治菁英極度不滿，雙方衝突一觸即發；一般認為，1975年內戰的直接導火線，正是馬龍尼基督徒與巴解組織衝突所引爆的。

長達15年的這場內戰，也引來周邊國家陸續介入，包括敘利亞、以色列及政變後的伊朗等，都直接與間接地藉由扶植親己勢力，希望能影響內戰的結果，在黎巴嫩創造對自身政權有利的局勢。

以色列國防軍的介入，直接導致巴解組織放棄黎巴嫩據點，遷移到位於北非的突尼西亞；然而在此同時，伊朗革命後興起的何梅尼（Ayatollah Khomeini）政權，已積極地企圖扶植黎巴嫩的什葉派勢力，該政權在真主黨（Hezbollah）的興起上，扮演重要的角色；在某種意義上，巴解組織被驅逐出黎巴嫩後，真主黨填補了巴解組織留下的反以、反美真空。

除了政府長期腐敗的問題之外，亦有論述將黎巴嫩今天的混亂，歸咎於真主黨握有許多權力；不少人控訴真主黨是黎巴嫩許多前文所提及的走私、黑市等違法生意背後主要勢力（註1）。

政權腐敗及真主黨崛起固然是事實，也多少形塑了黎巴嫩今天的困境，但是真主黨的興起，除了代表黎巴嫩反以、反美勢力的延續外，對長期以來相對貧窮、弱勢的黎巴嫩什葉派人口來說，也曾猶如一盞明燈，因為該組織從創始以來，就一直對境內的什葉派民眾提供許多社會福利、濟弱扶貧相關的服務；在最近爆發的各種民生問題中，真主黨持續展現解決基本民生需求的實力，比如從伊朗進口汽油等（註2）。

除了一些實質的面向，真主黨也為黎巴嫩及區域的反美、反以聲音提供一些出路及希望，對反美及反以的民眾或政治勢力來說，真主黨的存在及作為，是反抗殖民與外國勢力壓迫的象徵，從這些人的角度看來，真主黨歷年來對以色列北部發動的攻擊，都是具有正當性的反抗行為；更有人主張，真主黨所涉及的走私等看似違法行徑，是黎巴嫩抵抗外部勢力、特別是以色列的重要利器之一。

常被認為是黎巴嫩內戰終結點、於1989年簽訂的《塔伊夫協定》（Taif Agreement），延續建國時的初衷，希望藉由讓主要宗派共享權力，確保彼此之間和平共處，協定中針對黎巴嫩憲政改革多所琢磨；然而在實踐上，許多《塔伊夫協定》擬出的改革方案，至今遲遲未能確實執行。

更大的問題或許在於，被用來確保共治的權力分享機制，在各宗派領袖的操作下，變成他們私相授受、鞏固裙帶關係的工具，也讓黎巴嫩的政治經濟問題雪上加霜。

而在內戰中相互大動干戈的各黨派，或許在《塔伊夫協定》後放下了可以致命的武器，實際上卻持續使用新的「武器」並轉移戰場，持續彼此間的混戰。

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政治菁英鬥爭、外力干涉、弱勢的公民社會

回顧黎巴嫩近代史，可說從建國以前，就飽受外力干涉；1975年開始長達15年的內戰，更是引來幾個區域鄰國的參與，也有人認為，黎巴嫩內戰是幾個區域強權的一場代理人戰爭，互相爭奪黎巴嫩的控制權。

內戰結束後的1990年代至今，黎巴嫩的重建之路依舊緩慢而崎嶇；除了幾個外國勢力依舊持續以各種形式介入黎巴嫩內政，或許更重要的是，內戰時期勢力逐漸鞏固的各個主要黨派領袖依舊把持權力，各種政治任命及利益分配的結果，都高度仰賴裙帶關係，就連多數主流媒體的背後，也有黨派勢力的支持。

這在黎巴嫩形成一種建立在侍從主義的治理系統。在這樣的系統下，黨派領袖自然地聚焦在派系內部的短期利益，無暇考量整體國家的長期利益。

此外，當各黨派之間面臨利益衝突時，黨派領袖也會積極地捍衛各自的利益，導致各黨派長期在國會中相互杯葛；為了鞏固自身利益、打壓對手，一些黨派領袖持續與其境外「老大哥」保持聯繫，容許他們持續以不同方式干預黎巴嫩內政，不僅延續外力干涉（註3），也延續氏族、宗派把持政經權力的結構；在這樣的情況下，組成聯合政府就成了一項相當艱鉅的任務。

可以說，這樣的政治體系運作下，導致黎巴嫩的政治過程難逃高度分裂的宿命。

僵化且侍從主義當道的政治體系下，黎巴嫩的公民社會也持續面臨種種限制，試圖挑戰政府的民間力量似乎一直難以有效地推動改革。

1990年代內戰後的拉菲克・哈里里（Rafic Hariri）總理，一方面採取新自由主義經濟政策，一方面大力打壓工會，在某種程度上削弱公民社會的崛起；而社會經濟的持續動盪也讓人民生活堪憂，在生計都成問題的情況下，民眾鮮少能有餘暇參與公民運動。政治與社會的分裂，也讓各族群間缺乏信任感，不少民眾也對政治人物抱持深厚的懷疑甚至厭惡。

2019年10月，因反對政府增稅而在多地陸續爆發的反政府示威、抗議及罷工行動，也因為各種問題及新冠肺炎的肆虐無疾而終，儘管最後造成總理辭職下台，但該總理的繼任者在任僅9個月，就因為貝魯特爆炸事件辭職下台，其去職也讓黎巴嫩陷入一年多沒有正式政府的混亂狀態。

直到今（2021）年9月，納吉布・米卡提（Najib Mikati）上台後，才似乎暫時露出一線曙光；然而就像他大部份的前任，米卡提相當富有，甚至被《富比世》雜誌評選為黎巴嫩首富。

內戰結束32年後的今天，在貝魯特的艾因・雷馬內（Ain El Remmaneh）、這個被認為是黎巴嫩內戰起始點的區域，一些建築物上，仍可見內戰時期留下的彈痕；或許這些痕跡就像是黎巴嫩內部的黨派、宗派、氏族鬥爭及政治上的侍從主義，已烙印為短期內抹滅不去的印記，持續形塑黎巴嫩社會。

註釋

參考資料

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航