【小說】赫曼赫塞《德米安》選摘：「該隱和亞伯」的故事成為我走向探尋知識，走向懷疑和批判的起點

文：赫曼．赫塞（Hermann Hesse）

不久前，學校裡來了個插班生。他是個富裕寡婦的兒子，剛搬進城，袖子上還別著喪章。他進了高我一級的班，卻大我好幾歲。像其他人一樣，我很快注意到他。他很獨特，看起來比實際年齡大。見到他的人不會認為他是個孩子。在我們這群稚氣小兒中，他舉止異樣、成熟，像個男人，更像位紳士。他並不合群， 既不參與遊戲，也不跟人打架。只是他在老師面前自信又果斷的態度引人讚賞。他叫馬克斯．德米安。

有一回，另一個班的人出於某種原因，也坐進了我們班的大教室。這在學校時有發生。來的是德米安的班。我們低年級上《聖經》課。他們高年級寫作文。老師正灌輸「該隱和亞伯」的故事時，我不斷望向德米安。他的臉特別吸引我： 聰慧、清醒，極為冷靜又不失活潑。他正專注地伏案寫著，看上去不像個正在做作業的學生，倒像位鑽研學問的學者。我對他並不感到親近，相反，我有些抵觸他。他太優越，太冷漠。他天生的自信是對我的挑釁。而他的眼睛，流露出成人神色——孩子們絕不會喜歡的神色——有些憂傷，略帶嘲諷。可無論是出於喜愛還是厭惡，我都無法不看他。

有一次他偶爾抬頭看見我時，我竟惶恐地立即收回目光。假如今天的我回憶他當年還是個學生的樣子，我會說：他任何方面都與眾不同。他因為獨特，因為烙著完全個人的印記而引人側目——可他所做的一切都在迴避他人的目光。他的衣著和儀態，就像位混跡鄉野學徒中喬裝的王子，極盡所能地讓自己和眾人看上去一致。

放學路上，他走在我後面。其他人四散後，他走上前，和我打了招呼。他的問候，儘管模仿學生的口吻，卻既成熟又禮貌。

「我們一起走一程好嗎？」他友好地問。我趕緊諂媚地點頭，隨後告訴他我的住處。

「哦，那裡。」他微笑著說，「我認識那幢房子。你家正門上鑲了個奇特的東西。我第一眼看見就很感興趣。」

我沒能馬上明白他的意思，但他似乎比我更瞭解我家，這讓我驚訝。他指的大概是拱門上的拱心石。一枚在歲月中磨平又經過多次粉刷的徽章。據我所知， 這枚徽章跟我的家族並無淵源。

「我不知道。」我羞澀地說，「是隻鳥，或者說形狀像鳥。它應該很古老。這幢房子以前歸一家修道院所有。」

「有可能。」他點點頭，「你應該仔細看看！這種東西通常很有意思。我想，它是隻雀鷹。」

我們繼續往前走。我有些拘謹。德米安卻突然笑起來，就像想起了什麼滑稽事。

「對了，我聽了你們上課。」他熱情地說，「該隱的故事。他額頭上的記號。不是嗎？你喜歡這個故事嗎？」

不，被迫學的東西我很少喜歡。可我不敢這麼說，因為我感到自己正和一個成人交談。我說，我很喜歡這個故事。

德米安輕拍了我的肩膀。「你不必在我面前偽裝，親愛的。但這個故事的確奇特。我想，它比課堂上聽來的大多數故事都更為奇特。老師對這個故事並沒解釋太多。他不過是講了些通常意義上的上帝、原罪，等等。但我想⋯⋯ 」他突然停住，笑著問我，「你樂意聽嗎？」

他接著說：「是的。我認為該隱的故事可以另作解釋。老師教的大多數知識無疑非常真實準確。但我們也可以用有別於老師的方式，審視這些知識。這樣一來，大部分知識會更有意義。比如該隱和他額上的記號。對此，老師的解釋並不令人滿意。你不覺得嗎？爭執中，一個人打死了他的兄弟，這的確可能發生。事後，這個人感到害怕，服了軟，也有可能。但他因為膽怯，被特別賜了一枚勳章，以庇護他，震懾旁人，這就十分古怪。」

「的確，」他的話引起我的興致，「但是，如何對這個故事另作解釋呢？」

他拍拍我的肩膀。

「非常簡單！『記號』是這個故事得以開始的根本。有個男人，臉上有某種令人害怕的東西。人們不敢接近他。他和他的後裔都令人生畏。他額頭上也許， 應該說肯定，不會真有個像郵戳一樣的記號。這麼簡陋的故事生活中少有發生。確切地說，那個幾乎無以捉摸的陰森『記號』，可能是他目光中異於常人的精神與魄力。這個人擁有令人畏懼的力量。他有個『記號』。

這個『記號』可以任人解釋。而『一些人』總是傾心於那些讓他們舒適的解釋。人們懼怕該隱的後裔。他們有個『記號』。人們不把這個記號如實地解釋為殊榮，相反，人們說，有這種記號的人叫人毛骨悚然。不過這些人確實如此。有勇氣和個性的人，在他人看來總是駭人。這種具備無畏又駭人特質的人四處行走，讓人極為不適。於是人們給這種人起綽號，杜撰寓言。為了報復他們，也為稍許掩飾自己流露的恐懼⋯⋯你懂嗎？」

「這⋯⋯ 你的意思是⋯⋯該隱根本不是壞人？《聖經》裡的這個故事根本不是真的？」

「是也不是。這些久遠古老的故事總是真的。但人們的記載和解釋，卻不總是如其所是。簡單說來，我認為，該隱是個卓越的人。人們因為怕他，才編出這種故事。這個故事是謠言，就像人們四處嚼舌的傳聞。但有一點是真的，該隱和他的後裔的確攜有某種『記號』，有別於大多數人。」

我極為震驚。

「那你認為，殺人的事也是假的？」我急切地問。

「不！這絕對是真的。強者殺了弱者。但這個弱者是否是他親兄弟，值得懷疑。這不重要，人類終歸都是弟兄。也就是說，一個強者打死了一個弱者，可能是種英雄行為，可能不是。無論如何，其他人，那些弱者，現在極為恐慌。他們怨聲載道。但若有人問：『你們為什麼不乾脆也打死他？』他們卻不說：『因為我們是懦夫。』而是說：『不行。他有個上帝立的記號！』這大概就是騙局的形成。——哦，我耽擱你回家了。再見！」

說著，他拐進老巷。留下我獨自一人，驚詫異常。可他剛走，他的話就顯得匪夷所思！該隱是個高貴的人。亞伯是個懦夫！該隱的記號是枚勳章！荒謬。簡直是對上帝的褻瀆，是罪過。那樣的話，親愛的上帝在哪裡？他難道不是看中了亞伯的供物，中意亞伯？——不，一派胡言！我猜德米安想取笑我，引我步入歧途。他真是個可惡的機靈鬼，還能說會道。可是⋯⋯ 不——

我從未像現在這樣深思過《聖經》故事或任何別的故事。況且我一直無法徹底忘記弗朗茨．克羅默——哪怕幾個小時，一個夜晚。回家後，我又翻開《聖經》，讀了一遍該隱的故事。它寫得既簡短又清晰。要想從中發現特殊而隱祕的含義，只能是癡心妄想。如果照他的解釋，每個兇手不是都能自稱上帝的寵兒！不，荒唐。只是德米安的講述引人入勝，輕盈悅耳，就像一切都理當如此。再加上他那雙眼睛！

我的生活的確陷入混亂。我甚至魂不附體。我本來生活在光明純潔的世界，是個亞伯，可現在，我卻淪為「另一人」，深陷其中，難以自拔，而我對此竟毫無辦法！該怎麼辦？這時一段記憶驟然浮現眼前，我幾乎窒息。那個褻瀆的夜晚，我如今不幸的開端，在父親面前，我竟自認看透了他，看透了他的世界和他的智慧，到了鄙夷的地步！是的，那時我成了該隱，被立了記號。我自負地認為這個記號並非恥辱，而是榮耀。我竟因我的惡毒和災禍，淩駕於父親，淩駕於善和虔誠之上。

那晚事發當時，我尚未擁有這般清晰的思考，但一些念頭已經存在，儘管它當時只是許多感受和古怪衝動的爆發，灼痛我，又讓我感到自豪。

當我想到⋯⋯ 德米安對勇者和懦夫的看法多麼特殊！他多麼奇異地解釋了該隱額上的記號！他的眼睛，他那雙成熟而散發異象的雙眼中，閃爍著多麼獨特的光！一個模糊的想法閃過腦海：難道他自己，德米安，不就是該隱嗎？如果他沒有和該隱相似的感受，他何以替該隱辯護？他的目光何來那種力量？他為何嘲笑「其他人」，嘲笑懦夫，難道這些人不正是那些真正虔誠、真正受到上帝悅納的人？

我怎麼都想不通。紛亂的思緒像塊石頭掉進井裡，而這口井，是我年輕的靈魂。那之後許久，該隱的故事，他殺死亞伯，他額上的記號，成為我走向探尋知識，走向懷疑和批判的起點。

我發現學校裡的學生們都在揣測德米安。儘管關於該隱的事，我沒和任何人提過，但德米安似乎引起了他人的興趣，至少圍繞這位「新來的」學生，傳聞很多。假如我聽過所有傳聞，興許每一則都是一束投向他的光，每一則都令他更具深意。但我只知道最初人們說，德米安的母親非常富有。有人說她從不去教堂，她兒子也不去。他們是猶太人。有人甚至說，他們暗地裡是穆斯林。其他虛言則指涉馬克斯．德米安的強壯。

據說他們班裡的一個厲害角色曾約他打架，被他拒絕後罵他是懦夫，結果被他打得羞愧求饒。在場的人說，德米安一隻手就按住了他的後頸，用力一擰，那個孩子頓時臉色煞白，隨之逃走，幾天都無法活動手臂。有個晚上，大家甚至傳說，那個男孩死了。傳言沸沸揚揚，大家都信以為真，既興奮又驚嘆。接下來似乎安靜了一陣子，但很快，學生間又生出新的傳言。知情人稱，德米安擅長跟女孩交往，這方面他「樣樣在行」。

在此期間，我和弗朗茨．克羅默的事依舊不可避免地延續著。我無法擺脫他。即使他幾日不來侵擾我，我還是逃不出他的魔爪。他像我的影子，活在我的夢中。他在夢中幹盡了他在現實中不曾對我幹過的惡事。夢的幻象中，我徹底成了他的奴隸。我活在夢中——我向來是個造夢人——更多於棲身現實。夢的陰霾奪走我的力量和活力。而我最常夢到的是克羅默虐待我。他朝我吐口水，用膝蓋壓著我。最卑劣的是他唆使我犯下重罪——確切地說不是唆使，而是他以他的強悍逼迫我犯罪。

那是所有夢中最可怕的一幕！醒來時，我幾乎發瘋。我夢見我殺了我的父親。克羅默磨了把刀，遞給我。我們躲在林蔭道的樹叢中伺機行動。我並不知道要襲擊何人，但一個人過來時，克羅默忽然推了我的手臂，讓我去殺了他。這個人是我父親。這時，我醒了。

這些事雖然襲擾我，但我會想到該隱和亞伯，卻很少想到德米安。奇怪的是，再次接近他，居然是在夢中。那回，我又夢見自己遭受虐待和暴力，但跪在我身上的人不是克羅默，而是德米安——如此新奇，我印象深刻——一切我所頑抗的克羅默施與的痛苦，在德米安的折磨下，我竟欣然接受，感到既驚恐又暢快。我夢見兩次德米安，隨後又夢見克羅默。

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書籍介紹

本文摘錄自《德米安【獨家收錄詹姆斯・法蘭科專文導讀】：埃米爾．辛克萊年少時的故事（徬徨少年時）》，漫遊者文化出版

作者：赫曼．赫塞（Hermann Hesse）

譯者：姜乙

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在朝理想前進時，我必須穿越黑暗的國度

我的成長，到底是覺醒的過程，還是一則迷途的故事......

諾貝爾文學獎得主赫曼．赫塞 最深邃的經典成長小說

被譽為歐洲青年思想啟蒙的重要作品

一部光明與黑暗互相角力的故事

《德米安》成了我的德米安，在我逐漸長大成人並進入藝術的世界中，試圖尋找自己的道路的時候，這成了一道讓我傾聽並深思的聲音。————詹姆斯・法蘭科

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我的故事並不讓人愉快。

它不像虛構的故事那般甜美和諧。

它有荒謬和迷惘的味道，瘋狂和夢境的味道。

它的味道，就像那些不再想自我欺騙之人的生活的味道。

赫塞以精神分析的手法切入，並以諾斯替哲學中光明與黑暗的二元衝突，展開了主角少年辛克萊向內自省、邁向成熟卻顛簸不已的成長歷程。

少年辛克萊的家庭是光明與理想的代表，但他的世界被「惡少」克羅默徹底擾亂了。克羅默帶來了另一個充滿黑暗紛擾的世界，辛克萊也陷入了謊言的深淵，兩個世界初現端倪，迎面而來的衝突使得他焦躁、徬徨。

這時候，另一個少年德米安出現了。德米安，從原文字源上看，一開始便作為隱喻，象徵著兩個世界、象徵著矛盾，德米安看起來似乎拯救了辛克萊，但卻讓分裂、衝突、二元共存，出現在少年辛克萊的面前。辛克萊必須在追求理想的同時，面對自己內心的慾望與黑暗，孤獨的走上摸索人生的道路。

多年後，當辛克萊又一次要面對艱難的人生抉擇時，以不同面貌出現的德米安再度成為他的人生引路人。辛克萊最終終於明白，「覺醒的人只有一項義務，那就是找到自我，固守自我，沿著自己的路向前走，不管這條路通向哪裡。」

【經典名句摘讀】

鳥奮爭出殼。蛋就是世界。誰若要誕生，就必須毀掉世界。

我曾是探尋者，現在仍是探尋者。但我不再去星辰和書籍中探尋，而是開始學習傾聽我血液中呼嘯的教誨。我的故事並不讓人愉快。它不像虛構的故事那般甜美和諧。它有荒謬和迷惘的味道，瘋狂和夢境的味道。它的味道，就像那些不再想自我欺騙之人的生活的味道。

每個人都帶著他誕生時的殘渣，都背負著史前世界的黏液和蛋殼，直到生命的終點。有些生命永不成人。它是青蛙、蜥蜴、螞蟻。有些生命上身是人，下身是魚。但所有生命都是自然朝向人的造化。

所有生命都有同樣的起源，都來自母親，來自同樣的深淵。每個生命都奮爭著，試圖從深淵中奔向各自的目標。人們彼此理解，但每個人，都只能解釋其自身。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九