2021/11/25,
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泰國環球小姐「踩在國旗上」，宣傳照遭國家保守派官員指控觸犯《國旗法》

泰國環球小姐「踩在國旗上」，宣傳照遭國家保守派官員指控觸犯《國旗法》
The Thaiger影片截圖。Photo Credit: The Thaiger

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以豐腴體型脫穎而出的泰國環球小姐安琪莉近期拍攝宣傳照，照片中的她站在泰國國旗上，被保守派官員指控不尊重國旗。此現象再次體現皇室保守派較封閉的思想，可見泰國在爭取表達自由的路上仍困難重重。

泰國環球小姐安琪莉（Anchilee Scott-Kemmis）身穿紅色連衣褲，頭上戴著泰國傳統透視，一手叉腰、一手舉著泰國國旗，對著鏡頭展現出自信的姿態。這張宣傳照上，背景後製為昭拍耶河與泰國國旗，不料卻招來泰國保守派指控她踩在國旗上，觸犯「國旗法」及將國旗用於商業用途。

前泰國眾議院法律、司法及人權委員會顧問頌提亞（Sonthiya Sawasdee）23日向曼谷警方遞交訴狀，起訴安琪莉涉及違反1979年《國旗法》中第53、54條約及《刑事法》第118條文。據《曼谷郵報》報導，頌提亞控訴安琪莉站在藍、紅、白條紋的泰國國旗上是不尊重國家的行為，「安琪莉在社交媒體上有不少追蹤者，這將帶給年輕人不好的影響。」

頌提亞也說，他無意尋求監禁懲罰，只希望可以以此維護國旗威望。「環球小姐可能不知道這種行為不恰當，我只是好奇她使用國旗為商業用途是否已經過總理辦公室許可。」有認同頌提亞的網友表示，安琪莉站在的位置剛好是國旗上的藍色條紋，而藍色象徵王室和國王，這展現出她對泰國王室的不敬。

根據《國旗法》與《刑事法》，違反國旗法最高可判刑2年監禁、罰款4萬泰銖（約台幣3.3萬元）或兩者兼施。泰國律師公會主席戴差（Decha Kittiwitthayanan）認為安琪莉對這件事並無惡意，因此預計不會被追究刑事責任。

22歲的泰國澳大利亞混血兒安琪莉，身高183公分，是跳脫一般選美標準「紙片身材」的選美小姐。她將參與於12月12日在伊朗舉行的第70屆環球小姐選美賽事。安琪莉以「Tricolor of Unity」為形象，一向主張接受不同體型及身體自愛，推廣「Three Colors And One Real Body」，此系列照片為這次比賽的宣傳照。

泰國環球小姐比賽協會總監皮亞蓬（Piyaporn Sankosik）接受《民意報》採訪時表示，安琪莉當時是站在白色帷幕拍攝，並無實際踩在國旗上。她也說明，照片背景中的國旗是設計部門的後製，但安琪莉手上的國旗是真實的，「我們沒必要，也沒時間為這件事煩惱，因為我們清楚知道照片的意圖。」另外也有網民表示，安琪莉自由開放的思想也是造成她的宣傳照被針對的原因。

《Coconut Bangkok》指出，頌提亞近期也針對成人影片合法化的提案提出強烈反對，他認為支持該項提案的議員違反道德行為準則。另外，頌提亞也搬出泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）女兒帕同丹（Paethongtan Shinawatra）在2004年大學入學考的作弊事項，並要求國家反貪污委員會對此進行調查。他也曾在2015年指控美國大使違反「冒犯君主罪（lèse-majesté）」，並表示泰國人民不能容忍對泰王的不尊重。

該宣傳照已在泰國環球小姐官方媒體網站撤下。皮亞蓬再度表示，照片原意是向世界表達安琪莉對國家的熱誠，想塑造正向的氛圍。她呼籲大眾勿受被扭曲的意義影響，持續支持安琪莉。

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒

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