【專訪】南義大利普利亞釀酒師：從黑手黨的財產到有機合作社，為葡萄老藤重新尋回春天

幾年前曾經採訪過南義普利亞（Puglia）釀酒師Fabio Zullo。他是少數幾位讓我感受到真正在跟土地與葡萄藤「博感情」的一位。

Fabio是Hiso Telaray（即Terre di Puglia Libera Terra，普利亞解放土地共同合作社）的副總裁，負責釀酒與葡萄園管理。Hiso Telaray所使用的30公頃土地，原本由黑手黨非法獲取，後經政府從南義黑手黨（SCU）財務長Tonino Screti手中所徵收發還，2008年歸入這個共同合作社，也正是Fabio Zullo加入的那一年。如今全數轉為有機耕作，種植葡萄等其他農作物。

作者提供 Fabio Zullo於自家Masseria Masciullo酒莊前

為老藤重新尋回春天

這片葡萄園自1980年便存在，當時的園主黑手黨大老Screti，所要的只是葡萄產量愈多愈好。不過後來他遭到逮補，財產被沒收後，葡萄園從1999年起完全荒廢。

由於在2008年之前有好長的一段時間，都沒有人理會這些葡萄藤，因此當Fabio接管時看到葡萄園的狀況，曾考慮是否要全面改種；畢竟就營利層面上來說，這才是最正確的決定。但是，身為農藝學家，Fabio對這些老藤充滿不捨。園中有些葡萄藤因為疏於管理，的確是疾病纏身，但他知道只要好好細心呵護它們，「老藤絕對也會有春天」的。

也因此所有30餘年的老藤，都被保留了下來。

雖然每年還是有許多葡萄藤一一死去，但是從這些老藤所釀製出來的葡萄酒，卻是口感濃郁，酒體扎實，南義葡萄品種Negroamaro、Primitivo的特質與潛力，全都被激發出來。

酒莊為紀念反抗黑手黨的烈士們所生產的Renata Fonte Negroamaro、Primitivo Anto絕對值得一試。

兼顧自家100公頃葡萄園

此次再度造訪普利亞，特別與Fabio Zullo相約聊聊。除了解Hiso Telaray這幾年的改變以外，我更有興趣的，是Fabio在自己家族酒莊Masseria Masciullo所釀的葡萄酒。

畢竟，若他對雇主的葡萄園都如此搏感情的話，當葡萄園是自己的，那想必更是照料的無微不至。Masseria Masciullo酒莊佔地100公頃，1996年由Zullo家族買下。2013年新添加了先進的釀酒設備，也開始生產酒莊葡萄酒。

葡萄園圍繞在過去做為馬窖的白色主建築物周遭。所種的以普利亞的知名品種為主，包括25公頃的Negroamaro、4公頃的Primitivo，還有近年來大受此區酒莊矚目的本地原生品種Susumaniello，此外還嘗試種植少數的Verdeca與香氣濃郁的Minutolo。葡萄園全數經過有機認證。

作者提供

三種方式釀製Chardonnay

不過，最讓我感到訝異的是四公頃的夏多內（Chardonnay）。我問Fabio為何會想在普利亞種夏多內？難道全球的夏多內還不夠多嗎？他靦腆地笑著說：「我雖然生在南義，但我實在非常喜歡義大利東北部風格優雅的夏多內。（當然還有法國的夏多內，但請假裝我沒說。）」

他也提到，一般種在南義炎熱產區的夏多內，多半會出現缺乏新鮮度而且酒精濃度偏高的問題。但是在Masseria Masciullo，Fabio以冷凍浸皮法（Cryomaceration）來處理這個法國葡萄品種。在採收後，葡萄不立即榨汁，而是先冷藏兩、三天，之後再進行壓榨與發酵。

Fabio對夏多內的熱情相當明顯，他以三種不同方式來釀製此品種。其一是發酵後經換桶，儲存於不鏽鋼桶中，每週進行攪桶過程；另一個則是經橡木桶儲存。今年，他也嘗試釀製經30天浸皮過程的夏多內。這三款酒喝起來各有特色，最令人印象深刻的，是酒中所帶有的清新酸度與優雅度。

Fabio說，「我其實對經過浸皮過程的白酒態度有些保留。但我知道很多酒莊都在嘗試釀造這類『橘酒』，而且我弟弟對這類葡萄酒也很著迷，因此我想試試無妨。」Fabio的夏多內「橘酒」色澤金黃，口感帶有些微的單寧，但是依然清新雅緻，相當討喜。

作者提供 Hiso Telaray合作社農產品

大膽嘗試各種可能性

除了大膽嘗試釀造多款夏多內以外，他也以Negroamaro釀製無添加二氧化硫的自然酒Naturae。另外，樸實的當地紅葡萄葡Susumaniello也表現的可圈可點。而相對知名的Primitivo紅酒品質當然更不在話下。

訪談當中，在Hiso Telaray上班時間抽空帶我參觀他自己酒莊的Fabio看得出相當忙碌，電話不斷。他也很不好意思地說：「我能照料自己酒莊的時間不多，但我實在非常喜歡來這裡，時時來看看並釀製自己所傾心的葡萄酒，是件令人相當開心的事。」對Fabio來說，普利亞的產區風土與葡萄品種充滿無限可能。

在他與其他年輕一輩釀酒師勤奮不懈的努力下，此區葡萄酒的未來著實讓人期待。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航