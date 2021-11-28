【小說】赫曼赫塞《悉達多》選摘：悉達多思索著，卻突然停下腳步，彷彿有一條長蛇橫臥於前路

文：赫曼．赫塞（Hermann Hesse）

當悉達多離開覺者佛陀棲居的祇園，離開喬文達停留的祇園時，他意識到他將自己過去的生活也拋在了身後的祇園。他躑躅獨行，沉吟於充斥內心的情感中。他沉吟著，彷彿探入情感深潭之最底端，直探及緣由的棲身之所。在他看來，認識緣由乃是一種深思。通過這樣的深思，情感昇華為認知，變得牢靠；它盤踞內心，熠熠生輝。

悉達多深思著躑躅獨行。他確信自己已不再年少，他已成為男人。他確信，他已如蛇褪去老皮般告別往昔。一些一直伴隨他，曾經屬於他的東西，諸如拜師求教的夙願已不復存在。他的最後一位恩師是神聖的世尊佛陀。但佛陀的法義也無法挽留他，折服他。

這位漫步的思考者自問：「你原先打算從法義裡，從師父處學到什麼？你學了很多，卻無法真正學到的又是什麼？」他最終發現：「答案是『我』。我要學的即是『我』的意義及本質。『我』，是我要擺脫、要制勝的東西。『我』，卻是我無法制勝，只能欺罔、逃遁，只能隱藏的東西。當真！世上再沒什麼別的，像我的『我』這樣讓我費解。是『我』，這個謎，讓我活著，讓我有別於他人，讓我成為悉達多！在世上，我最一無所知的莫過於『我』，莫過於悉達多！」

這位漫步者被這種思緒捕獲。他駐足，旋即又從這種思緒躍至另一種新的思緒中：「我對自己一無所知。一直以來，悉達多於我極為陌生。只因我害怕自己，逃避自己！我尋找阿特曼，尋找大梵，我曾渴望的是『我』被肢解、蛻變，以便在陌生的內在發現萬物核心，發現阿特曼，發現生命，發現神性的終極之物。可在這條路上，我卻迷失了自己。」

悉達多睜大雙眼，望向四周，一抹微笑不禁在他臉上蕩溢開來。一種從大夢中徹底甦醒的感覺貫穿他的周身直至腳趾。他邁開雙腿，如同一個完全清楚去向和使命的男人般疾步前行。

「哦，」他深吸了口氣，釋然道，「我不會再讓悉達多溜走！不會再讓阿特曼和塵世疾苦成為我思想和生命的中心。我再也不會為尋找廢墟後的祕密而扼殺自己，肢解自己。無論是《瑜伽吠陀》、《阿達婆吠陀》，還是其他任何教義我都不再修習。我不再苦修。我要拜自己為師。我要認識自己，認識神祕的悉達多。」

他環視四周，宛如與世界初逢。世界是美的，絢爛的；世界是奇異的，神祕的！這兒是湛藍，這兒是燦黃，那兒是豔綠。高天河流飄逸，森林山巒高聳。一切都是美的。一切都充滿祕密和魔力。而置身其中的他，悉達多，這個甦醒之人，正走向他自己。這初次映入悉達多眼簾的一切，這燦黃和湛藍，河流和森林，都不再是摩羅的法術，瑪雅的面紗，不再是深思的、尋求圓一的婆羅門所蔑視的現象世界中愚蠢而偶然的紛繁。

藍就是藍，河水就是河水。在悉達多看來，如果在湛藍中，在河流中，潛居著獨一的神性，那這恰是神性的形式和意義。它就在這兒的燦黃、湛藍中，在那兒的天空、森林中，在悉達多中。意義和本質絕非隱藏在事物背後，它們就在事物當中，在一切事物當中。

「我曾多麼麻木和遲鈍！」這位疾步之人心想，「如果一個人要在一本書中探尋意義，他便會逐字逐句去閱讀它，研習它，愛它；他不會忽視每一個辭、每一個字，把它們看作表象，看作偶然和毫無價值的皮毛。可我哪，我這個有意研讀世界之書、自我存在之書的人，卻預先愛上一個臆想的意義。我忽視了書中的語辭。我把現象世界看作虛妄。我視眼目所見、唇齒所嘗的僅為沒有價值而表面的偶然之物。不，這些都已過去。我已甦生。我切實已甦生。今天即是我的生日。」

悉達多思索著，卻突然停下腳步，彷彿有一條長蛇橫臥於前路。

他突然清楚：他，一個已切實甦醒和初生之人，必須徹底從頭開始生活。在這個清晨，在他離開祇樹給孤獨園，離開世尊佛陀的清晨，他已完全覺醒。他已走上自我之路。於他而言，經過多年苦修後回歸故里，回到父親身邊似乎是自然而理應的。可現在，此刻，他停下腳步的這一刻，彷彿有一條長蛇橫臥於前路的一刻，他清楚地意識到：「我已不再是過去的我。不再是苦行僧、沙門，不再是婆羅門。我回家，回父親那裡去做什麼？修習？獻祭？還是禪定？這些都已過去。這些已不屬於我的前路。」

悉達多紋絲未動，徹骨的冰冷瞬間襲擊他的心臟。他感到這顆心臟像一隻小動物，一隻鳥或一隻兔子般在胸中顫抖。他如此孤獨。多年來，他並未像現在這樣意識到自己無家可歸。從前，即便在最深的禪定中，他仍是父親的兒子，高貴的婆羅門，一個修行之人。如今，他只是甦醒的悉達多，再不是別的什麼人。他深吸口氣，打了個寒顫。沒人像他這般孤獨。

貴族屬於貴族，手藝人屬於手藝人，他們說同樣的話，容身一處，分享生活。婆羅門要同婆羅門在一起。苦行者要在沙門中立足。即便歸隱山林的隱士也不是獨自一人，他們也有同道人，有歸屬。喬文達已皈依佛門，萬千僧人是他的弟兄，他們著同樣的僧服，信共同的信仰，說相同的話。可是他，悉達多，他屬於哪裡？和誰分享生活？說誰的話？

此刻，世界隱匿於他的周圍，他孤單佇立如同天際孤星。此刻，悉達多比從前更自我，更堅實。他從寒冷和沮喪中一躍而出。他感到：這是甦醒的最後顫慄，分娩的最後痙攣。他重新邁開步子，疾步前行。他再也不回家，再也不回父親那裡，再不回去。

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書籍介紹

本文摘錄自《悉達多【獨家收錄保羅．科爾賀專文導讀、林懷民繆思分享】：一首印度的詩（流浪者之歌）》，漫遊者文化出版

作者：赫曼．赫塞（Hermann Hesse）

譯者：姜乙

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一部完全是詩的、充滿歌詠性、音樂性的、光彩奪目的傑作

諾貝爾文學獎得主赫曼．赫塞最經典的文學作品

即使會重蹈所有的錯誤與悲劇，

不論痛苦、絕望、還是快樂，我都要自己親自走過

【獨家收錄】《牧羊少年奇幻之旅》作者保羅．科爾賀專文導讀

【特別收錄】雲門舞集林懷民分享《悉達多》帶給他的創作影響

文學大師亨利．米勒最愛作品之一

全新德文好評譯本，重現赫塞作品如詩如歌節律

一部思想與人生的辯證之歌！

古代印度貴族青年悉達多，英俊聰慧而好學，所有的人都愛他。但悉達多自己並不快樂，因為他有一個不安的靈魂。為了追尋自我，悉達多離開他所擁有的世俗的一切。他決意去流浪，和好友喬文達一起向沙門學習。

途中，悉達多向得道的世尊佛陀學習真理，短暫的論道之後，他離開好友喬文達，繼續踏上求道的孤獨流浪之路。因為他明白，知識與真理不在佛陀宣示的話語之中，他必須親自體驗。他不再逃避自我，踏上了自己的路。

一天，悉達多決定向美麗的名妓學習感官之愛，面對人性中最深沉的召喚。聰慧的悉達多從此遊戲人間，漸漸沉淪於商場、金錢和魚水之歡當中，徹底成為一個世俗的欲望者。直到某日，悉達多為這一切感到厭煩、作嘔，決心離開，向擺渡的船夫與河流學習。擺渡中，他明白了河流的意義。

經過幾乎一生的追求，悉達多終於體驗到萬事萬物的圓融統一、所有生命的不可摧毀的本性，最終將自我融入了瞬間的永恆之中。悉達多永遠在時間中變化著，他沒有固定的形體與面貌，他是一個真正的流浪者。

伴隨赫塞的書寫，我也在悉達多的步履中經歷他的告別：告別雙親及家園，告別朋友及老師，告別佛陀，告別摯愛，告別舊我。這些殘酷的告別或許是人生真相，或許是獲得神性自我，獲得對萬物、對人、對世界更為廣大的寬容與愛的必經之路。——姜乙

本書特色

本書是赫塞的第九部作品，1922年在德國出版，也是赫塞最經典的作品之一，美國作家亨利．米勒也深受赫曼．赫塞的啟發，並極力促成此書在美國1951年的出版。此後逐漸在60年代的美國形成赫塞熱潮，那時的美國大學生幾乎人手一本。

這部作品不僅是亨利．米勒的最愛，更影響了許多音樂人，從60年代開始，從深沉悲傷到搖滾妄想，本書都是他們靈感的來源。

本書為雲門舞集林懷民老師創作《流浪者之歌》作品的謬思。

全球青年口耳相傳，赫曼．赫塞是美國、日本等地，被閱讀最多的德文作家。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九