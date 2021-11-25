香港出版業「從源頭控管」：敏感書進書量大跌，「最終變得跟大陸一樣」

（中央社台北報導）由於遭檢舉違反國安法，香港誠品10月下架一本台灣出版的書籍「八國聯軍乃正義之師」。香港誠品火速下架的動作顯示出當前香港的言論出版自由，正籠罩在國安法的陰影下。

過去香港是中國政治書籍的集散地，許多在中國大陸不能出版的「禁書」，都在香港流通，甚至進入中國大陸，但在國安法生效後，這類書籍在香港幾近絕跡。寫書的作者、出版商噤若寒蟬，就算真的有膽大的作者，也沒有印刷廠願意印書。

對此感受最深的當屬銅鑼灣書店店長林榮基，他2020年在台灣重開銅鑼灣書店，談到當前香港的出版情況，下了「從源頭控管」五字結論。

從源頭控管最有效的方式不是管制，是恐懼。

林榮基說，香港文化出版產業現在全面瀰漫著擔憂，印刷廠怕惹上麻煩，開始自我審查書稿，拒絕印刷；出版商自我審查，斷絕爭議題材；書店自我審查，減少上架敏感書籍；代理商自我審查，避免進口爭議書籍；一般民眾也自我審查，擔憂僅是持有某些書籍就會被列為「宣傳叛亂」，乾脆不買書。

Photo Credit: Newscom/ 達志影像 香港有些書想睇無法入手，但有些書卻隨處可見。

國安法帶來的高壓氛圍，使書籍市場靜如死水。出版大量中國政治書籍的允晨文化發行人廖志峰也說，近兩年香港的訂書量大減，特別是較為敏感的政治類書籍，一些身分特殊的作者作品，如廖亦武，訂書量也受到影響。

最顯著的例子是香港評論員鍾組康的「來生不做中國人」，過去香港對允晨年進書超過千本，近兩年年進書降至數十本；其他如六四相關書籍，也從一年數十本，降至個位數。

允晨出版不少六四或中國政治評論著作，由於被中國視為敏感書籍，並不能直接進入中國大陸，過去，允晨主要透過香港作為管道，許多中國大陸民眾會到香港購書，允晨即藉由香港，將不同的觀點輸入中國大陸。

然而目前對中國政治敏感書籍的需求已不復見，是否因為國安法的壓抑，尚沒有答案，但廖志峰說，疫情逐漸穩定了，香港的進書量也還沒起來。

「書籍是不是違法，由他們決定」，林榮基說，這種不確定感有效地壓抑了香港文化出版業，對未來，他相當悲觀，認為「最終香港會變得跟大陸一樣」。

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