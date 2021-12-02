《刀鋒戰將胡璉》：國府將領中唯一敢與蔣介石衝撞的司令官，首推「金門王」胡璉

文：張友驊

胡璉與蔣氏父子恩怨的終結

在國府將領中，唯一敢與蔣介石衝撞的司令官，首推胡璉，而蔣於日記中也對這位「聽調不聽宣、聽命不聽遣」的司令官，沒有好評，甚至指斥胡為「吳國楨叛變」，對胡不再存與寄望。蔣胡關係，從一九四八年十二月八日胡自雙堆集請示突圍之際，蔣毫不留情的痛斥胡「將領之氣餒膽怯，只知逃生而不顧廉恥」起算，到一九六四年十月二十四日「望伯玉出使開創新局」止，長達十六年恩怨糾葛總算畫下休止符。十六年說長不長，說短不短，卻是台灣發展最具關鍵的年代。

回顧台灣在一九四九年，陳誠主政下的「東南軍政長官公署」，以台灣百分之十三的賦稅要養活百萬軍民抗衡共軍，毫無勝算機率。五○年台灣若無美軍支援，想保台自立更為艱難。如果不是韓戰爆發，等待「塵埃落定」已是台灣命運不得不然的選擇。時值風雨飄搖、大敵當前之際，胡璉十二兵團於島嶼攻防過程中，三戰三捷總算穩住陣腳，為大崩潰暫時止血，使國府當局能喘氣回神，思索抗敵之策。

三戰三捷的胡璉兵團，雖是時代的見證者，但也是時代犧牲者。由於來台初期，國府五大主戰兵力，胡璉最具實力，復與陳誠關係，使蔣介石心不自安，「削藩」政策提上日程，導致蔣胡之間十六年的恩怨糾葛。

其實胡璉一向對蔣介石孤忠耿耿，此乃無庸置疑的事實，但蔣介石寧可折損戰力，也要對胡削藩，原因何在？就胡璉觀察原因出在「無中生有」四字。

胡璉兵敗雙堆集突圍而出，經傷癒出院至南京，蔣介石將下野，責令徐永昌給予胡三個軍編制成立第二訓練司令部，徐奉命遵辦，錢卻給劉廉一六十七軍，胡迫於無奈動支前十二兵團司令黃維存於上海銀行銀元存款，準備招兵買馬，詎料遭湯恩伯訕笑，湯守江防不欲胡璉參與，胡至浙江、福建招兵，均被拒絕。

轉進江西，得省主席方天助益指定胡招兵區域為贛東、贛南等邊緣區，為盡速達成招兵目標，胡一方面透過正常方式招兵，一方面運用特權到處拉伕。集結兵力已達兩個軍，為解決生計問題，還用武器交易方法成立邊區游擊軍，以邊戰邊訓原則，裹脅群眾南下，待江西陷落，胡在潮汕區除抓伕招兵之外，還接收保安團兵力，完成三個軍的建制。胡的作為，比起其他編練司令部，來得狠、來得酷。

由於胡有三個建制完整軍，蔣介石見機不可失，多次指示胡盡歸湯恩伯指揮，胡不但堅拒，還有意規避蔣幕後指揮，雙方處得非常不愉快。更甚者，胡兵團成為游軍後，在潮汕地區按兵不動時間長達二個月，此時華中、華南、東南三個軍政長官公署都想指揮胡璉部隊，胡靜觀時局發現，一旦納入某長官公署戰鬥序列，兵團必然成為砲灰。故而胡周旋各長官公署之間，目的是獲取物資保本。然而蔣介石卻一再催促胡，與劉安祺、湯恩伯合作。

眾所周知，劉湯部隊在當時僅聽命於蔣。相對於胡璉始終在做政治算計，如一九四九年九月下旬，湯恩伯任福州綏靖署代主任守閩廈，要求胡馳援，胡拒絕。當湯於一九四九年十月一日、十二日、十七日連發三函保薦胡任金廈指揮官，胡還是置之不理，說穿了，胡就是不接受湯的指揮。連蔣介石出面，胡仍不買帳，還是不派兵。

如胡在《泛述古寧頭》一書中明載一九四九年九月十八日羅卓英至汕頭，與胡商談兵團出兵閩廈方案，胡承諾派十八軍高魁元出兵，結果九月二十八日蔣介石到廈門，要湯恩伯承擔艱鉅，經胡璉知悉後，對高赴金門增援持保留意見。否則，胡答應高赴金，急如星火軍事行動，為何拖到十月七日啟航，十月十日登陸。待湯十月一日、十二日連發兩電，建議胡移防金廈，胡為何執意去舟山？而不願至金廈。

原因湯未辭京滬杭警備總司令兼福州綏署代主任，若胡至金，仍歸湯指揮，胡當然拒接職務。胡對湯有偏見，連蔣介石、陳誠、羅卓英、林蔚等直屬長官都無法處理，顯示胡的堅持與傲氣，蔣介石能接受嗎？尤其是大戰當前，胡湯之間無法攜手合作，必然觸及蔣介石隱痛，秋後算帳，即是胡璉難逃的宿命。

胡璉三戰三捷，蔣介石沒有慰勉

胡璉在汕頭原本不願赴金履新，胡的目標依陳誠規畫是舟山。這是十八軍至金門後，胡璉之所以隨羅卓英回台，與陳誠會商的結果。當時舟山兵力薄弱，石覺出任舟山防衛司令指揮又不盡如人意，為免總統故鄉舟山有所閃失，陳誠意促胡赴舟山，胡同意，指示兵團司令部隨十九軍同行。詎料時局變化過於快速，廈門失守、金門吃緊，陳誠改變主意，指派胡盡速與湯進行指揮權交接，由胡璉接手金門防務。

造化弄人，胡著手布局時，金門戰役爆發，所幸十二兵團十九軍適時到金，於古寧頭圍殲共軍。當時胡在台北，待到達戰場，戰役已是尾聲，正因為如此開啟爾後胡湯指揮權之爭。

金門戰役究竟是誰指揮？不能以現代眼光評論是非，宜從金廈一體看戰役得失。廈門戰役湯恩伯指揮不了部屬，導致具有永久性工事建築的廈門，撐不過兩天即陷落。相對於僅有初步工事的金門，激戰三日盡殲共軍，才有指揮權之爭。問題與湯還有交情的西北軍，湯都指揮不了，與湯毫無淵源的部屬，湯就能如指使臂的任意指揮？古今中外沒有一場戰役，八個團兵力，受三位軍長、四位師長、兩位兵團司令同時指揮，類似紊亂的體制，暗示僅有嫡系部隊指揮官才能如指使臂的指揮，非嫡系部隊誰都指揮不動，這是歷史現實，難怪高魁元敢頂撞湯，原因在此。

戰役結束，胡璉交接指揮權，奇怪的是，蔣介石居然沒有前往金門慰勉，而是在戰役進行期間派蔣經國赴金見湯恩伯，竟然沒有赴前線戰地探詢胡璉意見，這是一則政治警訊，種下胡與蔣氏父子鬥法的禍因。確切的說，胡對此警訊毫無戒心，沒有意識到警訊的嚴重性，還樂觀認為任務完成後，可到舟山履新。

詎料蔣介石動作非常迅速的抽調十九軍至舟山，加上六十七軍兩個軍脫離胡的建制。縱然在舟山撤退後，六十七軍從此不再由胡掌握，十九軍來台師團長級軍官，全面進行更換。一九五○年底，更換完成的十九軍與十八軍輪調，至此十八軍再也沒有回到胡璉身邊。為此事胡寫信給蔣介石、陳誠，要求將六十七軍、十八軍與第五軍輪調，結果未獲回音。

蔣介石用削藩之策暗整胡璉，手段雖然粗糙，但仍要重用胡璉長才，幾乎將台灣基幹部隊送往金門，由胡進行整編。由於大軍駐金，胡在金門要養活十萬軍民，而台灣物資限於財力撥付不如預期，為生活與生計，胡向蔣談條件，要求蔣授權，允許胡遊走「灰黑領域」搞走公與走私。其中走公在前，走私在後。胡走公模式是透過兩艘船艦改商船從事港金台三角貿易，以台灣撥付給金門戰備存米等運至香港銷售，換取香港物資來台銷售。如台灣當時聯字號商行，都是胡的商號，將盈利所得全數換成黃金保值。

胡璉是位很有商業頭腦的將領，或許是戰時經驗使然，胡不相信紙幣，認為紙幣隨經濟崩潰，或通貨膨脹，造成幣值貶值，兼以台灣當時採外匯管制與複式匯率，大量持有外幣會引起注意，對兌又很不方便，於是胡指示全部交易都以黃金議價。果不其然，黃金價格年年上升，為金防部創造盈餘之外的高額利潤。胡再將利潤分配給各軍師團長，兼及金門酒廠，我在胡宅看過一分由胡拿出的酒廠憑證，計有三張共黃金七百五十兩，這筆帳因是黃金計價，想查核很不容易，這是嘉惠金門的鐵證，也是胡璉留給金門的資產。

至於走私，是反共游擊隊運用金門僑匯自力更生的作為。胡璉為配合蔣介石指示成立閩北、閩南兩支海上游擊部隊。依台灣與CIA簽訂協議，CIA出錢、出槍，台灣出人的方式，進行外島突擊與大陸滲透作戰。這筆錢計七千多萬美元，掌握在蔣介石、宋美齡、蔣經國、鄭介民、毛人鳳手中，胡璉不能無故動支。

由於國防部撥入經費有限，游擊隊連主副食費僅有正規軍三分之二，使游擊隊生活受到影響。為改善游擊隊處境，胡璉接受粵東游擊總隊長張炎元建議，運用每年二十四萬美元僑匯進行走私，進口奢侈品至台金販售，以賺取價差來維持生活。當年養一支游擊大隊（營級）每年約四百萬元台幣，靠金防部、國防部都難以支付，所以運用僑匯搞走私，乃是不得已的選擇。

除走私問題外，金門因駐兵，男女失衡比率很高，為解決大量生理需求，胡璉同意游擊隊至外地（絕非台澎金馬女性）招募女性來金，三個月輪替一次，盈餘所得歸游擊隊運用。

胡璉說過要善用僑匯，游擊隊用僑匯搞走私，一定要用最高匯率給金門民眾。至於招募女性，也給高額規費，但唯一條件是不得入籍金門，以免製造困擾。事實上，金門走私與茶室，胡未向上級單位呈報，也不列入公文書，胡將此事完全交由李德廉、張炎元處理，在情治界有多數人知曉，但在軍系卻少有人知情。此事為蔣經國知悉後，遂接手經辦，下令成立特約茶室，由台灣自行招募，令胡為之氣結。

其實談走私、走公、招募，許多人對胡有意見，問題是政府養不起戰地軍民，這是政府之恥，與胡璉無關。如胡濫用水泥辦學興校，這是政府職能之一，將戰備建材移作它用，若胡璉有責，難道政府不用負責辦學興教？胡璉之所以建校興學，起因於古寧頭戰後，胡於軍中進行教育程度調查，發現全軍百分之八十五為文盲，百分之七略通文墨，百分之八可執筆為文。胡認為用農業化思維打一場現代化戰爭，勝也是敗。於是下令各部隊推行隨營補習班教育，教軍士讀書識字。胡的作為，也被蔣經國總政治部接手經辦，胡能不感慨？

再者胡在金門被許多軍系將領批評，很少進行夜戰，共軍來犯必在夜間。胡只知白日構工，晚上休息，只做修橋鋪路，削弱部隊戰力。言之成理，胡該負責。但事實真相是，胡經調查，全軍患有暫時性夜盲症者高達百分之十三，於夜晚進行戰鬥演習，必然造成傷亡。此事經胡反映美軍顧問，逼得蔣介石在「軍事會談」做出指示，限期內各部隊要盡速解決這個問題。

其實這則問題，應由參謀本部負責處理，胡璉幾經反映未獲回覆，又無力改善，只能自做處置。胡之所以關注夜盲症，他本身就是患者。胡長期患眼疾，在戰場上多次發生事故，因得不到妥善治療，拖到最後，終在八二三砲戰後，以「青光眼」為由辭去金防部司令官職務。

事實上，軍系內部對胡的指控，胡從未回應，蔣介石也不查，彼此相安無事。唯獨胡第一次辭卸金防部司令前，一通指控胡以公帑樹私恩，收買軍心與攏絡民心，引起蔣介石疑慮，遂有胡璉虧空案起，導致蔣決意撤換胡。

胡璉虧空案有其時代背景，胡搞港金台三角貿易，金門財源累有盈餘，為改善軍民生活，胡常動支這筆錢，給予部屬與民眾。就胡的觀點來說，只要不動支國防部撥付經費，而是由金防部自籌來源的錢，不算公帑，發給部屬與民眾屬司令官權限，只需備案毋庸列冊管理。就蔣介石立場來說，金門自籌糧餉養活十萬軍民，雖屬蔣同意事項，但金防部動用的船隻、物資與戰備米糧等哪一項不是政府撥給，所得盈餘，當然是公帑，豈容胡以公帑樹私恩，收買軍心與攏絡民心，造成一軍兩制，徒增最高統帥處理軍務困擾。

蔣介石痛責胡璉是「吳國楨第二」

也許是觀念的歧異，蔣胡之間對以公帑樹私恩之事，常起不必要的衝突。而胡依然是我行我素對部屬花錢大方，對民眾出手闊綽，兩者強碰下，胡去職已屬必然。這是胡之所以拒接軍團司令主因。胡認為，蔣胡之間為走公、走私有過口頭協議，蔣廢除君子協議，有違誠信原則，是以胡堅辭軍團司令，目的是「請辭逼宮」，以示抗議。蔣胡關係走向決裂，這是重要轉折點，也是蔣痛責胡為「吳國楨第二」，仍重用胡的關鍵所在。

平心而論，胡璉虧空案，不是蔣介石下令徹查，而是新任司令官劉玉章到職接事，因部隊伙食費發不出來，主動清查胡的帳目所引起的糾紛。對胡來說，當年初掌金防部借貸所得一千四百五十萬元，於辭卸司令前夕，都已清償，這些不必還的錢，胡都處理乾淨，不去貪一千四百五十萬元，而去搞三百六十萬元的虧空，於理不合，令胡深感委屈，對蔣的誠信連帶起疑，顯示師生關係已回不去了。

劉玉章意外捅出馬蜂窩，蔣介石未將虧空案交付法辦，而是看胡如何處理？胡迫於無奈，將虧空款項每筆逐條列出，經查均用於公，為解決胡的困擾，由陳誠出面協調，使陳意外捲入事件漩渦，待風波平息，蔣怎麼看陳胡關係？已是政治問題，而非法律問題。

其中最令胡感到不平的是，虧空案起，不僅清查胡的帳目，還波及到金防部高層與為胡辦事部屬，幾位軍長爾後仕途起伏，均未獲大用，都與公帑樹私恩有關。至於為金門創造財富的胡璉部屬，於虧空案後，全部被逐出金防部落了永不敘用的下場，令胡為之抱憾，無力施予援手，只有眼睜睜的看他們被清算。

虧空案影響深遠，胡雖就任軍團司令，但對蔣氏父子，尤其是蔣經國，非常不諒解。胡於軍團司令任內，與美軍顧問與CIA之間相處異常融洽，經常登艦與美軍高層把酒言歡，以致引起蔣氏父子關注。也許受到孫立人事件影響，國府將領與美軍高層人物之間往來，都會向上級呈報談話內容，以免引起當局疑慮。唯獨胡是例外，胡對軍系建言，都通過美軍反映，蔣經國《書信集》提到幾件事，均與胡有關，令蔣介石內心很不愉快。

此事連俞大維都告誡胡與美軍來往，注意言行。胡依然故我，不受節度。而後蔣為反攻需求意促胡回任金防部，胡婉拒，蔣向胡提條件，晉任胡為二級上將坐鎮金門。胡二度回任，發現事機不妙，有三件事使胡對蔣異常不滿。

一是由胡一手成立的金門物資社，原本由金防部掌控，於胡上任前悄然改由聯勤總部接手。二是胡保舉的三位師長，於胡到任前都被撤換。三是金防部居然有三個通報系統，直達中樞。胡以二級上將坐鎮金門，權限不如少將副司令官，胡知勢不可為，任事態度顯然不如第一任來得積極，注定胡爾後在層層管制下，成為蔣介石看門的封疆大吏，而非乾綱獨斷的司令官。

胡二度回任，金門發生震驚中外的八二三砲戰，於危機中蔣胡二人為瑣事衝突時起，在三位副手被砲擊身亡後，胡為扛起政治責任，遂於砲戰發生不到七十二小時內向蔣呈辭。以胡久任疆場難道不知「陣前易帥」是兵家大忌？胡當然清楚，若非勢不可為，胡怎敢在人情、義理、責任有所虧欠下呈辭。何況大敵當前，胡棄部屬而去，與胡治軍風格完全相違。

回想從中樞無主，大局糜爛時，胡自力更生，無中生有率領三個完整軍轉戰千里，追隨蔣介石，臨危之時，胡對蔣仍孤忠耿耿，為何在砲戰發生後請辭易帥？一位敢於任事的將領，臨戰落跑，必定有不能告人的內情。唯內情遍查文書檔案，都找不到證據，內容有待挖掘。

胡於砲戰期間去職，眾說紛紜，然而事實真相僅有一個，出於「問責督切」四個字。三位副手陣亡後，上從蔣介石，下至王叔銘，要查辦此事，追究胡璉責任。有些事胡璉願承擔，有些事胡璉不能講。如三個系統直達中樞，暗示當局並不信任胡璉，而事事掣肘，胡指揮不動部屬，重蹈湯恩伯覆轍，胡除呈辭外，已無路可走。

舉例說，胡隨身攜帶小冊子內，經常記載部隊首長代理人選。以連來說，連級軍官失事，代理首選是火力排長擔當，再由步兵排資深軍官充任，以此確定代理人制度運作。類似規範唯獨金防部例外，代理人選竟然由參謀本部指定，由資淺副司令官張國英擔任，去指揮三位資深中將，完全違背制度，絲毫不尊重司令官人事權限，表明當局完全不信任胡指定代理人選，胡出任有責無權的司令官去職已屬必然。兼以胡蔣常為人事權起爭執，從未得到合理解決，搞得胡心煩意亂，呈辭反而是「解脫」，為顧及胡的顏面，蔣介石准以胡治病為由，離開胡經營長達七年的戰場，從此不復當權。

書籍介紹

本文摘錄自《刀鋒戰將胡璉：金門王與蔣介石恩怨》，暖暖書屋出版

作者：張友驊

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他不是蔣介石的愛將，是怨將。

胡璉一生如在刀鋒上行走，他封疆守土，為養活金門十萬軍民，

遊走於灰黑領域，卻與蔣介石恩怨糾葛長達十六年。

古寧頭戰役的指揮權之爭，竟與蔣介石有關？

胡璉三戰三捷，卻換來「削藩」下場？

蔣介石為何弄出「金門撤守」議題，讓胡璉備受煎熬？

胡以「走公走私」養活金門軍民，蔣卻用「虧空案」整他？

胡璉從十二兵團組建起，就以「無中生有」的方式闖過危機，渡海來台。增援金門後，立下許多汗馬功勞，包括古寧頭戰役（金門保衛戰）、八二三砲戰。台灣政府養不起金門駐守的大軍，他就自己想辦法，遊走於「灰黑領域」搞「走公」與「走私」。「走公」是靠兩艘坦克登陸艦進行港台金三角貿易；「走私」則是為解決游擊隊生計問題，動支僑匯讓游擊隊進行走私，一度驚動英、美兩國，調查是否進行非法品交易，都安全過關。他還設立「軍中樂園」，靠游擊隊赴香港走私時私下招募婦女。

他建設金門、造橋鋪路、辦校興學，創建金門酒廠後，大膽引進來自蘇聯中亞品種的高粱種子來金栽植，無疑是挑戰國策，卻意外使金門高粱酒名聞中外。他以「自力更生」的方式，為金門解決「缺水、缺糧、缺樹、缺路、缺錢」等問題。

胡的個性「聽命不聽宣」、「聽調不聽遣」，蔣介石難以駕馭，指斥他為「吳國楨第二」。即便他曾三戰三捷，卻換來「削藩」下場，他養活金門軍民，卻遭指責「公帑樹私恩」，以「虧空案」暗整。再加上他與陳誠關係，使蔣介石心不自安，導致蔣胡之間十六年的恩怨糾葛。本書以第一手史料，看胡璉如何解決流離世代的難題，這是時代背景交織成的血淚困境和歷史。胡璉半世功業在台澎金馬，歷史怎麼看刀鋒行者亂世戰將的定位？值得讀者品評。

封面照片：胡璉將軍於延平南路官邸前拍攝，現為東吳大學城區部。照片由「胡璉故居紀念館暨研究中心」提供。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬