《社會系統》導讀：魯曼似乎是一位稱職的「魔鬼辯護者」，從二階觀察的角度瓦解主體

文：魯貴顯（天主教輔仁大學社會學系專任副教授、德國畢勒佛大學社會科學博士）

【導讀】密涅瓦的貓頭鷹們已在黑夜中飛行著

（前略）

重構社會性質之後

在一次訪問中，魯曼稱本書為第一部重要的出版作品，即便他早已出版多部作品及上百篇論文（見附錄的出版年表），並且還將它視為新系列的理論。[1] 系統、行動、溝通、世界、自我指涉、偶連性這些概念早已出現於《社會學啟蒙》（Soziologische Aufklärung）系列著作中，但如何將它們綜合，彼此關聯，相互指涉，就需要一個不得不的理論決斷，為讀者架好系統理論思考的起手式。在1997年出版的《社會的社會》（Die Gesellschaft der Gesellschaft）的前言，魯曼給予《社會系統》一個明確的定位：

為了全社會理論，從一開始就想到著作出版應該分為三部份：一是系統理論的導論章節，二是關於全社會系統的闡述，第三部份則是關於全社會中最為重要的功能系統之闡述。這個基礎構想並沒改變，但所涉及的闡述範圍就得多次修正。我在1984年將»導論章節«這一部份寫成書出版，並以《社會系統——一個一般理論的大綱》為名。根本上說，關乎的是將自我指涉性運作方式移到社會系統的理論之中。[2]

至於這樣一個理論如何有生產性，就得回到關於各功能系統的專書以及四卷關於社會語意史的著作。在閱讀功能系統的專書時，讀者很快就會發現，同一個概念，例如媒介概念在討論藝術系統及教育系統的書中有不同的意指，而且也不同於本書所說的象徵性一般化的溝通媒介概念。此書不是一本手冊或概念辭典，無法給出絕對明確的概念定義，因為概念總是在不同的論題中變形著。它作為一本引導性的理論著作，至少已向讀者示範，該如何思考一個自我指涉系統如何從某個媒介之中茁生，如何辨識自我指涉系統的基本單元，時間如何被系統創造出來，結構又如何在每瞬間被維持或瓦解。

另外，新系列的理論也意謂魯曼採取更清楚的研究立場，包括認識論立場。本書最後一章看似與社會學研究沒有太多關係，只是作者將前面章節逐步建構起來的系統運作方式用於反省科學活動。德國二次大戰之後至今，對社會學研究的反省大概是朝向更嚴格、更高層次的（社會）科學理論，藉以規定研究的客觀性、有效性；另一是朝向社會批判，揭露任何社會制度、組織及思想背後的意識形態（法蘭克福學派）；最後是朝向所謂的古典社會學理論（例如，韋伯、涂爾幹、齊美爾）。

對於這些作法，魯曼在前言及第十二章表達了不滿，他無法接受科學靠著另一層的權威指導來決定研究的正確性[3]，也無法不去反省一個時代究竟是在哪些條件下重新將特定人物當成理論的出發點，當然也無法接受批判者賦予自己不受觀察的優越位置以及判準。他從自我指涉的運作推導出一個認識理論的立場：讓社會學出現在它自己的對象領域之內，並觀察社會學如何被它的研究對象觀察著。同理，任何自稱為科學理論的理論必須認識自我觀察是如何地進行著，如何地被其它理論觀察著。

這本書的名稱，「一個一般理論的大綱」，指出了作者強烈的企圖心。一方面，這本書是系統理論這股思潮之下的作品。系統理論，嚴格說來，並不是一個可以明確指出特定預設、研究方法、實踐立場的理論。也許魯曼及其追隨者的學說在社會學裡被稱為系統理論學派，就像派深思被標上結構功能派，看似有一完整的思想體系，而且，導論書籍、教科書也強化這樣的學派印象。不過，「系統理論學派」的發展並不只是因為理論應用的可觀成果，而較是受惠於各種學科對於系統及相關概念的研究與形塑。

所以，本書於導論提及的典範轉移，是整個系統理論思潮的轉變，甚少涉及當時社會學裡的系統理論，但，這也正是本書對於社會學的貢獻：從系統的自我指涉性運作重新理解社會，並且改寫諸多的社會學概念，例如行動、溝通、社會分化、組織、媒介。但，另一更重要的貢獻則在於此書作為一般的系統理論（allgemeine Systemtheorie），讓所有的學科，無論是自然科學或人文社會科學，看見（社會）系統如何解決自身的複雜性問題，（社會）系統之間如何相互觀察與描述，如何在演化中創造各種溝通媒介[4]。

另一方面，「社會系統」這個名詞意謂著，系統理論的研究對象必須達及任何具有社會性質者。這也就是理論對自身的普遍性要求（Universalitätsanspruch）。普遍性並非指系統理論具有普遍有效性，或具有普遍真理的地位，相反地，它力求理論不受限於任何分類（鉅觀或微觀、個體或整體）、學派（解釋或詮釋、現象或本質）、文化（在地或全球）的既定前提，並最終能反思自己在社會之中的可能性條件。

如此徹底的理論自我要求可能與德國二戰之後的社會學發展趨勢有關。當時，不論是為了重建社會秩序，或是為了瞭解德國的社會轉變以及隨後而來的各種社會問題（家庭、移民、教育等），經驗研究是優先的取向。除了與社會重建相關的議題，如家庭、青年、社會階層的議題之外，在七○及八○年代，各特定領域的社會學研究先後出現，如工業、傳播、文化、都市、組織、團體、人口老化等等，當然，知識社會學這個老牌的論題也在其中。

戰後德國的社會學內部即便在意識形態上立場各持己見，但基本上都相信，經驗研究，特別是實證取向的研究，始終是最為重要的工作。只有這樣的研究策略才能讓德國的社會學儘快取得獨立且專業的地位[5]。但也因此，社會性質（Soziales）、全社會，這些使社會學擁有研究正當性的對象領域愈來愈失去重要地位。

哈伯瑪斯與魯曼的大理論代表著七○年代之後的理論成就，兩人都將溝通捧為社會學理論的重要概念，重新激起學界對於社會性質以及全社會的興趣。前者以溝通行動（kommunikatives Handeln）提出社會批判並作為社會整合的解方，後者則以溝通作為社會自我生產的元素[6]。溝通在系統理論之中不再帶有倫理或目的色彩，而只是作為區別，作為事件。這也是一項將社會學理論去本質化的嘗試，將系統、行動、關係、結構、分化、媒介等概念重新改寫為一組組的區別[7]。

二階模控論區別出兩種視角，一是對象的既予性，另一是對象與觀察者之間相互建構性。史班賽－布朗的形式概念區別了觀察者所見的對象（標示，indication）及其背後所使用的區別（distinction）：所見的對象與對象之外的一切。魯曼依循這樣的認識原則，區別出運作與自我觀察（或自我描述），即，溝通作為基本的運作，在實現社會性質的瞬間，是無法被觀察的，但溝通可以將自己當成論題，將本身描述為行動，也將人（Mensch）描述為構成社會的主體（Subjekt）、個體（Individuum）。

於是，主體不再是系統理論中的一個嚴格概念，反而被視為語意，是社會用來標示人身上的自我關連能力，或標示一種人想成自己所欲的個體的欲望與自由[8]，或標示人作為自身及一切事物的基礎，同時也是認識的可能條件。這些逐漸建構起來的能力，使社會有機會創造更多與主體相關的特性、問題，例如個體與集體的問題（順從或反抗社會），主體對自身與他者的關係（真誠或欺騙），主體之間的資源、地位的分配（平等或保持差異），個人的同一性（恆定或多變）[9]。

由主體或個體概念衍生的諸多問題也強化了社會系統與心理系統之間的結構耦合（strukturelle Kopplung），並使後者面對更多來自本身及外界的要求。主體們看似透過溝通、契約而得到互為主體性（Intersubjektivität），創造出社會（性質），但其實已變成一個被諸功能系統排除的存在。他們對任何系統的批判、抗議都必須以功能系統的運作為前提，以功能系統的符碼為語言，但，這麼一來，出現的就不再是主體，而只是溝通事件。

將主體、個體概念當成是溝通的語意，是社會自我描述的一種策略，這樣的作法無異違背了社會學主流。斯洛特戴克（Peter Sloterdijk）因此稱魯曼為「魔鬼的辯護者」（Anwalt des Teufels）。天主教曾為了審查封聖者的事蹟而設立這一角色，其任務是質疑並與其代言人辯論。廣義來看，這一角色必須窮盡一切否定的可能。

魯曼似乎是一位稱職的魔鬼辯護者，從二階觀察的角度瓦解主體。當社會不斷提升主體地位，賦予更多的能力、責任時，他則指出它的真實來自於社會的自我描述，大大降低它的理論地位，在實踐的意義上也將主體這個重擔從人的身上拿掉。也可以說，系統理論總是提醒，要謹慎對待任何關於人的本質的看法[10]。

溝通作為社會性質之後，魯曼為社會學帶來新的問題意識：社會以自我指涉的方式維持住溝通的再生產，且，自我指涉總是以區別為前提，因此，社會學的研究便在於理解社會系統如何地演化中創造各種差異，以回應它自己所面對的世界複雜性。他的理論所具有的典範意涵，一方面是對於跨科際的一般系統研究的貢獻，另一則是對於社會學研究的啟發，即，從全社會的角度思考，即，一切的思考及行動，包括魯曼自己的理論，都必須以溝通這個運作為前提。這樣的理論聽來保守，但可能比任何的實踐或理論更認真反思自身的可能性。

2020年四月於輔仁大學羅耀拉樓

附註

[1] 「在寫書及文章時，我並沒有想著要做到完美的程度，就像有些人認為在寫第一本書時一定要讓它成為最終的成品。我迄今所寫的一切都還只是理論生產的零系列——但《社會系統》這本最近出版的書是個例外」，N. Luhmann, Archimedes und wir: Interviews, Berlin: Merve Verlag, 1987, S.142。

[2] N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, F.a.M.: Suhrkamp, 1997, S.11。

[3] 參閱本書第十二章（原文頁647），「[...] 拒絕以下的結論，即，人們在開始研究之前，首先必須認識科學理論。科學史來看，科學理論在任何情況下是科學運轉之後的產物。諸反省理論不只是理論，只為了將自我指涉反省為系統的同一性而已；它們本身也是自我指涉式自我生產的一個要素。它們自己推動著它們所描述的事物。」

[4] 《Cybernetics & Human Knowing》這份以二階觀察及二階模控論為主的跨領域期刊，在2007年，Vol.14, Nr.2-3，的主題是魯曼的社會系統理論，其中討論了其與溝通科學銜接的可能。當然，來自建築、藝術、邏輯、數學領域的研究者也以各自學科中發展出來的系統觀點討論溝通、語言、存有論、媒體、醫療等等。

[5] 參閱Stephan Moebius, Die Geschichte der Soziologie im Spiegel der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS), in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (2017), Suppl 1, 69: 3-44。

[6] 關於哈伯瑪斯與魯曼對社會理論的討論，Jürgen Habermas / Niklas Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung? F.a.M. 1971: Suhrkamp。魯曼提出的理論構想，社會系統以意義及封閉運作回應世界複雜性，只被哈伯瑪斯當成一種保守的社會技術。這讓魯曼感到失望，認為這場討論只被外界當成爭論，而未被認真當成是理論（參閱Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, F.a.M.: Suhrkamp,1997, S.11）。

對於類似哈伯瑪斯這樣的批判立場，他依舊是以理論的角度回應，也就是，理論的貢獻並不在於指引或改善實踐的成效，而是更好地控制觀念：「人們始終可以責備那些透過理論啟發而來的分析缺乏『實踐的關連』。那些分析並沒有為其他人提出處方。它們觀察實踐，並且偶而會問：當人們急著在尚待修正的想法下行動時，會得到什麼好處？這裡絕不排除，以上述這種方式人們可以獲得有用的結果。只是理論始終還意謂著，藉著一個被較好地控制著的產生觀念的方法。我們可以提高有用的結果的機率，以及尤其是：可以減少產生無助益的激動的機率。」（魯曼，《生態溝通：現代社會能應付生態危害嗎？》湯志傑／魯貴顯譯，台北：桂冠出版社，2002年，頁2-3）

[7] 區別並不是由觀察者任意給出的。區別是使觀察得以可能的條件，使任意性得到控制：「吾人若使用系統／環境這個區別，接下來的工作就是說明以下問題，即，眼前所說的系統是什麼，因為從它這兒起，其它一切才能被當作環境。這個問題無法像分析師偶爾說的 那樣隨意地回答。觀察者的偏愛就在於選取出他可以當作起點的系統，而不在於這個問題，即，他可以將什麼當成系統。」 N. Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, F.a.M.: Suhrkamp, 1990, S.65。

[8] 參閱魯曼，《愛情作為激情——論親密性的符碼化》，台北：五南出版公司，2012，第五章。

[9] 關於系統理論對主體概念的簡短討論，Armin Nassehi, Theorie ohne Subjekt? In: Oliver Jahaus / Armin Nassehi u.a. (Hrsg.), Luhmann Handbuch. Leben-Werk-Wirkung, Stuttgart: J.B.Metzler, 2012, S.419-423。

[10] 參閱Peter Sloterdijk, Luhmann, Anwalt des Teufels. Von der Erbsünde, dem Egoismus der Systeme und den neuen Ironien, in: Dirk Baecker / Norbert Bolz / Peter Fuchs / Hans Ulrich Gumbrecht / Peter Sloterdijk, Luhmann Lektüren, Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2010, S.91-158。

書籍介紹

本文摘錄自《社會系統：一個一般理論的大綱》，暖暖書屋出版

作者：尼克拉斯．魯曼（Niklas Luhmann）

譯者：魯貴顯、湯志傑

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魯曼，德國當代知名社會學家，

他稱本書為其第一部重要的出版作品。

魯曼：「我的風格甚至是反諷式的。我想藉此告訴人們，請不要太認真對待我，或請不要太快地理解我。」

本書對於社會學的貢獻：從系統的自我指涉性運作重新理解社會，並且改寫諸多的社會學概念，例如行動、溝通、社會分化、組織、媒介。但，另一更重要的貢獻則在於此書作為一般的系統理論，讓所有的學科，無論是自然科學或人文社會科學，看見（社會）系統如何解決自身的複雜性問題，（社會）系統之間如何相互觀察與描述，如何在演化中創造各種溝通媒介。

溝通作為社會性質之後，魯曼為社會學帶來新的問題意識：社會以自我指涉的方式維持住溝通的再生產，且，自我指涉總是以區別為前提，因此，社會學的研究便在於理解社會系統如何地演化中創造各種差異，以回應它自己所面對的世界複雜性。

他的理論所具有的典範意涵，一方面是對於跨科際的一般系統研究的貢獻，另一則是對於社會學研究的啟發，即，從全社會的角度思考，即，一切的思考及行動，包括魯曼自己的理論，都必須以溝通這個運作為前提。這樣的理論聽來保守，但可能比任何的實踐或理論更認真反思自身的可能性。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰