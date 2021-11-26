【關鍵眼中盯】凡事都訴求「抗中保台」的民進黨，最終只會讓人對中共威脅無感

台灣輿論社會大致可分成幾種人，扣掉那些完全不關心的之外，有些人努力跟隨著話語領袖，在網路上積極點讚、轉發、出征，另一些對政治或社會議題雖有自己的想法，但較少參與網路論戰，更多的是和身邊朋友討論激盪。

這兩種人的核心立場可能相同，但只要深談一下，就會發現許多在網路上被教育而成的大事、被賦予意義的語彙，對後者來說並沒有太多感覺。因為那些網路戰將心裡的風風雨雨，在他們的眼中其實看不到，或根本不重要。

要先知道，並不是所有的台派都在網路上

有次，我和一個支持台獨（不僅是國家正常化，是以台灣為名獨立）的朋友聊天，因為他生活中有許多正事要幹，很少花時間滑網路上論戰的光景或各類正串反串。當我說到網路上「所謂台派」的部分言論充滿惡意、甚至對台派形象造成反效果時，他說他毫不知情，覺得十分不可思議，也同意那些內容很不適當。

因為對這些人來說，他們相信支持的是理念本身，網路上不少爭鬥之目的卻是為了吵贏。

這也是許多浸淫於網路河道上之人的最大盲點，立場相同，關心的事情卻不同，但因為這些人的聲音不會出現在留言區或輿情監測軟體，母體樣本偏差，討論的內容也更漸扭曲。

其中許多恐怖的語言，平時雖然只是互相熟到不能再熟的兩軍交戰，但一旦突破同溫層，那些原本不在圈子裡的戰友，一看，就可能會嚇一大跳。

例如，「中共同路人」這五個字

若把「中共同路人」在Google用十年期搜尋，會發現早期這大多是政治人物互相指控所用的詞彙，但在2018年前後突然落入凡間，被當成論戰時的常用語句，而中共同路人也開始變得越來越多。

Photo Credit: 中央社

應該沒有人會不同意，民進黨一直都刻意強化中共與台灣之間的劃分。從國家安全的角度來看這也無可厚非，畢竟解放軍機還在頭上飛，習近平的野心擴權與過去兩場選舉中明著暗著的影響，中國確實是台灣最大的境外威脅。即使存在建立明確外敵後讓國民能團結的執政紅利，也因為利大於弊可姑且不談。

不過正因為防範中共同路人那麼要緊，一味無限上綱的結果，反而會讓這個講到爛的詞彙和礦業法或居住正義那樣，雖然實質的重要性不變，卻讓一般人覺得無感，甚至當成笑柄。

像是網友們常笑說的，對最「政治正確」的台派來說，總統初選挑戰蔡英文的賴清德是中共同路人，緊咬私菸案的黃國昌是中共同路人，預言罷韓不會成功的呱吉是中共同路人，總統選舉挑戰川普的拜登是中共同路人，支持藻礁的蔡丁貴是中共同路人。

最後，就連最愛說別人是中共同路人的不禮貌鄉民團，也不小心變成中共同路人。

上面這些案例，平常整天泡在網路上的人應該耳熟能詳，但你若和一個圈外人說到始末，就算他再台派，應該也會覺得荒謬至極。這就是網路輿論圈與真實世界的落差。

什麼都要提上「抗中保台」，最後只會讓人對中共威脅無感

只是，民進黨卻似乎還沒看到這些論述與現實世界脫節的問題，不僅是側翼，就連主事者都還在不斷複誦「抗中保台」。

例如這次四大公投的論戰中，民進黨官方就不斷把「四個不同意」和「反中」結合，重啟核四是中共的指引、投反美豬就是投給中共、藻礁連署是中共介入。公投綁大選，欸，反正是國民黨提的，一定就是對中共有利。

所以看看沃草當時公布四大公投主要的政黨態度時，下面有多少留言數著各黨不同意的比例，說是100%國民黨、50%國民黨、75%國民黨，而在這個國民黨就等於中共的輿論市場中，台灣各個主要在野黨，也都變成了中共同路人。

但你真的有辦法用這套論述，去說服大部分的人嗎？

透過公投議題放大，這種操作的負面效應已經展開，許多大頭貼還掛著「回家投票」或「兩好三壞」的「一般人」都已經開始反思並討論著其中的不可思議之處。

而在這兩天公視影集《茶金》內容將台幣四萬元換一元的政策「推給」美國後引發爭議時，灌爆公視的留言也讓另一群原本不知道這類論述模式的人，見證今天的抗中保台已變成什麼樣子，甚至發文回擊。

這些人不是網軍，但都是台派——甚至是新世代台灣茁壯的根基，讓他們覺得「藍綠都一樣爛」的原因，真的不是什麼民眾黨在洗腦。

最重要的是，台灣與中共敵我意識的重要性直接影響到國安，但在「中共同路人」被玩壞之後幾乎已變成留言區的笑柄。危機尚未解除，放下戒心只會讓台灣變得更加脆弱，而那些濫用概念的人，需要負起最大的責任。

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核稿編輯：翁世航