《奧黛麗・赫本》：索馬利亞之行讓她深切感受到社會的不公，和對待下一代的不義

文：西恩・赫本・法拉（Sean Hepburn Ferrer）

第五章 靈魂沉默

索馬利亞是我母親擔任聯合國兒童基金會大使造訪的最後一個國家，可能也是最重要的一個。當地的情況一團糟。母親和羅伯等了很長的一段時間，才籌齊所需的款項，展開旅程。然而她問到核發簽證的是哪個單位時，答案是一抹微笑：「不用簽證，因為沒有政府。你們只要能飛入境內，祈禱自己不會被射下來就好了。」

這個世界還沒有機會由第一手的觀點看到集體大屠殺，或是成千上萬的人在難民營餓死的慘況。在我母親赴索馬利亞，報導她的見聞之後，各種援助紛紛湧現。整個世界社區終於針對這樣的大災難，採取了一些姍姍來遲而且方向還不太正確的行動，對此，我由《戰火情人》一片的震撼場景中，約略有了一點概念。

雖然母親的努力獲得一些美好的果實，但索馬利亞之行卻讓她深切感受到我們社會的不公，和社會對待下一代的不義。她在訪問中曾表示：「我滿懷對我們自己的義憤。」她怎麼可能不？在經歷戰亂，聽到全世界悔恨地宣告：「絕不再重蹈覆轍」之後，卻不幸地看到它再度發生，而且持續下去，一次一次又一次。

在此同時，她也覺得她已經在聯合國親善大使任期中，作出了最有意義的貢獻：因為社會大眾對她的興趣，使媒體不約而同，報導索馬利亞的困境。

我們曾經誓言，絕不讓納粹大屠殺的慘劇重演。然而教人悲哀的是，她告訴我們：在非洲，每一天都在進行大屠殺。成群結隊的難民並非在強迫之下來到難民營，而是出於無奈，一波波一群群筋疲力竭地到來，希冀在難民營找到最後的避難所。他們不再因為不能填飽自己或家人的肚子而感到羞恥難為情。他們往往已經喪失去了摯愛，不得不接受失敗的命運，才肯離開祖先的家園、他們的根、他們唯一的驕傲和珍寶。

我揣想：或許我們之中有些人，會暗地裡以輕蔑的心評斷他們，疑惑為什麼這些人經過這麼多年，依然不能發憤圖強。然而，該怎麼發憤圖強？在這些「開發中國家」——這個詞根本矛盾，因為以我們的標準來看，這些國家根本沒有基本的基礎建設，更沒有什麼好開發的，一旦你離開首都，就沒有道路、學校，或者醫院。

也因此，在我母親去世之後，我們所做的第一件事，就是在聯合國兒童基金會美國基金下，另闢奧黛麗・赫本紀念基金。她相信唯有透過教育，才能作出改變，這就是我們設立紀念基金的目的。

我們在她認為最需要基礎建設的四個非洲國家：索馬利亞、蘇丹、衣索匹亞，和厄利垂亞，展開教育計畫。基金成立五年之後，我們又把盧安達加入待援國家名單。如今基金發展更具規模，我們也參與聯合國兒童基金會的「貧童就學」十年計畫，希望能讓全球一億兩千萬名兒童接受基本教育。

不要相信別人說的：因為殖民結束，才造成這些地方的未開發；或者這樣的貧困，證明這些地區的人民無能管理自己。母親一定會說：「非得先獲自由，才能組織自己。」

不幸的是，殖民國家留下來的各種基礎建設只是一時的，而殖民地的居民卻沒有受過教育，無能維持這些建設。她常說：「像越南或古巴這樣的國家，受教育的人口比例甚至比美國更高，而且又有基本的建設，因此他們必然能夠自力更生。」

「還有比孩子更重要的事嗎？」她在訪問或演講開頭，往往會提出這樣的問題，她不僅僅聰明慧黠，而且也真心認為這個問題的核心有不容置疑的真理：「有嗎？有比我們人類生存下去更重要的事物嗎？在你的人生當中，愛、關懷、照顧、溫情、食物、教育這些東西有比在兒童時期更重要的時候嗎？」

不知為什麼，「全球」這個詞好像只有和「經濟」連在一起的時候，才會引起注意。在巴西和日本的經濟開始崩潰，我們投資在股市的寶貴資產縮水時，大家焦慮不安、緊張擔憂，但我們不知所措，只能等待，觀察。然而她常常提醒大家，如果我們的孩子因飢渴或缺乏食物而死的時候，我們卻不能「等待、觀察」，何況要挽救這樣的問題，平均每人每年的花費才不到一美元。

她還會提醒我們，在地球五十六億人口中，有三十億人每天的生活費不到兩美元，另有十三億人每天的生活費不到一美元——有十五億人沒有乾淨的飲水可喝。也就是說，我們只有九億人，而他們卻有四十七億，他們與我們的比例是五比一。她不禁思索：我們需要多久，才能縮減這樣的比例？「他們的孩子因飢餓而死，而我們的孩子卻過度肥胖，難道這樣是對的嗎？」

一九八八年三月，她曾說過：「自有世界以來，就有不公平存在。但這個世界是休戚與共的，尤其全球的距離越來越短，世界也越來越小。擁有較多的人該施予一無所有的人，這是毋庸置疑的道德義務。」

她時常提醒我們，只要我們（工業化國家）國民生產毛額的百分之一的一半，就能破解這個噩夢。如果我們的孩子發現我們錯過這個千載難逢的機會，會怎麼評斷我們？

我瀏覽她的研究資料——大疊大疊的文章，成百上千的報告，發現她把下面這幾段話劃了線，這些話來自世界銀行總裁詹姆斯・沃爾芬森（James Wolfensohn）先生，以及聯合國兒童基金會的報告和報紙報導。

「第三世界的四十七億人口，需要美國雇用四百萬的人力。第三世界的需求和經濟，以兩倍於我們的速度成長。如果這四十七億人口代表了全世界百分之十八的國民生產毛額，那麼再過二十五年，它就會佔全球國民生產毛額的百分之三十。……他們在努力奮鬥的同時，也污染了我們空氣、水，和環境。 誰該付出代價？我們！我們的子孫！早在他們有採取任何措施的能力之前，它們就會影響我們的生命，其實這個情況早已經發生了，臭氧層的破洞就是典型的例子……，為什麼美國要挑起這個問題的重擔？因為美國代表了全球百分之五十五的經濟，就像日本代表了遠東地區百分之七十五的經濟一樣。如果你再把工業化國家的國民生產毛額納入計算，就會發現它們佔了全球百分之九十的經濟。」

「你疼痛過嗎？」她會提出這樣的問題：「如果你痛過，就會知道如何以藥物止痛。」她會呼籲：「這四十七億人口就置身在種種形式的痛苦之中：喪失至親、飢餓、疾病、飢荒、戰爭、賣淫、剝奪人權、酷刑。然而他們卻表現出崇高和尊嚴。」

面對規模如此龐大的大災難，教我總忍不住出言嘲諷。然而我可以向大家保證，不論是沃爾芬森先生或是我母親，他們談到這些重要的議題時，絕不帶絲毫諷刺的意味。相反地，他們語氣的真摰崇高，一如他們在這些受難者身上之所見。

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書籍介紹

本文摘錄自《奧黛麗・赫本：一個優雅的靈魂【經典回歸珍藏版】》，原點出版

作者：西恩・赫本・法拉（Sean Hepburn Ferrer）

譯者：莊靖

【作者介紹】

出生於影藝世家，母親是奧黛麗・赫本，父親是梅爾・法拉（Mel Ferrer），參與製片、後製、行銷等各種電影工作。承繼母親遺志，創辦奧黛麗・赫本兒童基金會（Audrey Hepburn Children’s Fund），協助全世界的貧童。在歐洲接受教育，法、義、西、英、葡語流利。目前與妻子和兩名子女，住在加州聖塔摩尼卡及義大利托斯卡尼。

本書不僅僅是好萊塢明星傳記，還描繪出母子之間珍貴的情感。西恩為我們介紹的是，美麗而哀傷的奧黛麗・赫本――她無力改變世間的殘酷，無從逃避自己的不安全感，但對她的孩子來說，卻是一位毫無保留的母親――他認為奧黛麗是「我最好的朋友」。

待年紀稍長，他們很驕傲地看到母親運用自己的盛名，幫助世界上窮困的兒童。奧黛麗生前擔任聯合國兒童基金會代言人，讓全世界注意到數以百萬貧童的悲慘生活。現在西恩持續推動奧黛麗・赫本兒童基金會的工作，並將本書稿酬悉數捐贈該基金會。

【本書特色】

第一本根據第一手資料撰寫的奧黛麗・赫本傳記，發現你從未見過的奧黛麗！

奧黛麗之子親撰傳記，對母親最深情的回憶

近300幀精采劇照和珍貴生活照，奧黛麗映像第一手紀錄

奧黛麗親繪畫作手稿，品味奧黛麗的藝術心靈

第一次近距離欣賞奧黛麗的絕代風華，思憶永遠的奧黛麗

Photo Credit: 臉譜

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航