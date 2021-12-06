《奧黛麗・赫本》：這種「食物無法消除的情感飢渴」，是她切身最沉痛的經歷

文：西恩・赫本・法拉（Sean Hepburn Ferrer）

我母親喜歡下面這一句義大利用語：「Tutto il mondo ?paese（世界是個村落）」。不論你到哪裡，這些問題永遠都存在。而這也正是沃爾芬森先生自任職世銀總裁以來，在三年半走訪八十五國所得到的心得。

「我了解到的第一件事就是，人心都是一樣的。 不論你去的是貧民窟，或是非洲中部的小村莊，或是巴西的破落區，作父母的（如果父母俱在）或是作母親的，永遠都關懷子女的未來。我了解到的第二件事是，這些人不要施捨，他們要的是機會，是可能性。 就我的經驗而言，貧民窟和窮鄉僻壤的居民是最崇高的人。我有一半的時間花在貧民窟和村落裡。以人的價值來看，你不該為他們感到難過。或許你會為他們生存的情況而難過，但他們有極偉大的心靈力量，這是我先前從不了解的。我從不知道文化在這些地方的力量。 我常常旅行，住旅館，上遊樂園，卻從沒有進過任何一個村莊。我從不知道馬利——舉世最貧困的國家之一，竟有兩千年的歷史，它的國土曾遠及埃及。我從不知道中美洲的傳統竟可追溯至三千年前。如果我們能給他們機會，那麼他們必然會有極精采的表現。 我擔心的不是這些人，而是在已開發國家，我們這些有能力改變世界的人卻別過頭去，不願面對這些問題。我對這些置身逆境者所抱持的態度，比以前更樂觀，我相信這些人能有作為。但我卻因我們國會中你來我往冗長的辯論感到極度的灰心——全世界的國會都把更有遠見的課題擺在一旁，而忙著討論明天的大選承諾。這不只是美國的問題，世上欠缺擁有中期和長期願景的領導人物，而大部分的世人則因為短視，也並不在乎。 或許我只是曠野中的一個聲音。我在世銀的上萬名同僚，也許同樣只是曠野中的聲音，但我由自己六十多年來的人生經驗中得知，我們所致力的，的的確確是讓我們的子女、孫子女有所不同的關鍵。我對此毫無疑問。」

他所見到的，必然是我母親曾見過兒童的父母。

有趣的是，雖然我母親深受這些話語感動，但我想她自己卻不會說得這麼深入精采。她太尊重政治家和經濟學者，認為他們能夠解決這個問題，她知道自己該站的位置，而她覺得這不是她擅長的事。

但她很了解自己所談的課題。她曾和我們談過「人性的內在能力」。她盡可能讀過一切相關資料，充實自己，直到她熟悉這些課題為止。她覺得身為演員，在這個嶄新的人道世界居於下風。

我該斗膽地說，她把這些事物記在心裡，反覆思量，恐怕遠比任何以此為終身職志的人都更投入。

然而她卻沒有料到在索馬利亞的所見所聞，會引發她如此深切的情感反應。有誰能夠預見這些呢？即使是終生投身醫療事業的專業護理人員，也不可能作好準備，面對她所見證的這些痛苦。

然而她心中的溫和高雅卻包容了她憤怒的情緒。她只說：「我不相信集體的罪愆，只相信集體的責任。」那是什麼意思？難道我們全都得為非洲某個垂死的孩童負責嗎？

前美國第一夫人希拉蕊・柯林頓曾用一句非洲諺語做為她寫的書名「同村協力」，原意為：培育一個小孩，需要整個村子同心協力。我母親也常說這句話，不過她是用下面的方式來解釋它：「父母親不夠、老師不夠、醫生不夠、朋友也不夠，但集我們所有人的力量，卻能有機會達成目標。」母親的意思不是說，照顧地球上每個孩子是我們個人的責任，但她相信，在人權處於危急存亡的關頭時，我們一定要想出辦法，撇開政治和經濟的立場才行。

如今各大企業全都相互合併，以降低成本；歐洲已經結合成歐盟；加拿大、墨西哥和美國也都有自由貿易協定。慧眼獨具的作家把地球的未來描述為聯邦，我們也夢想未來不再有疾病，能夠作太空旅行。只要有電話線，網際網路就能讓我們隨時隨地和人溝通聯繫，然而全世界卻依然有百分之五十的人口從沒有接過任何一通電話。

母親要我們繼續堅持，不能滿足、不能休息，直到我們改變了歷史的軌跡——或許不是在我們有生之年，而是在我們的子孫取代了我們之後。如若不然，他們就得付出代價，外加利息和罰鍰。最重要的是，我們會喪失整個世代的兒童：和我們的子女同樣珍貴的兒童。

所有工業化國家國民生產毛額百分之一的一半，就是建設這些開發中國家，讓他們能夠自力更生之所需。而殘缺不全的生命在十年、二十年、三十年之後，會耗費多少成本？如果一個孩子見到周遭全是破壞，我們又怎能期待他參與未來，再度信任世界？

母親說：「如果我能用短短一句話道出他們的困境，那麼我終生都會這樣說：衣索匹亞的人民所需要的只是協助他們，讓他們能夠自立，這是他們熱切的期盼。我們可以說，聯合國兒童基金會給了他們鏟子，讓他們挖掘清泉，我們期待的是，他們掘的不是子女的墳墓。」

她從沒有看到這些人伸手乞討，只看到他們因為無法在我們才開發了部分的世界上競爭，因而產生的崇高舉動。

羅伯和我母親的朋友，聯合國兒童基金會攝影師約翰・以薩（John Issac），都提過他們永生難忘的一刻。在難民營中，沒有人知道我母親是誰，只知道飛機或直升機降落之後，這位女士就會出現：像他們一樣瘦，態度溫和親切，滿心關懷，她的眼中有什麼事物，讓他們受到她吸引，感到心安。在某次拜訪的最後，他們魚貫進入粗陋的建築物，長長的一排兒童，全都等待著唯一的一餐：兒童基金會在碰到危急情況時所施捨的一碗粥。

我母親正在和官員熱烈談話，羅伯和約翰都注意到排在飢餓長龍中的一個小女孩，她似乎深受這位不知名的女士吸引，因為她看到她多麼關切其他的孩童。長龍一步一步前進，小女孩離施粥點也更近了，這時可以看出她心中的掙扎。她抬頭看看龍頭，可能極度飢渴，卻又受到我母親莫名的吸引，朝我母親望去。由她的眼中，可以看出她的掙扎。她面對了生命中兩種最基本的本能：對食物的需要，和投入溫柔女性懷抱中的需要——因為她提供的希望和安全，唯有母親才能給予。

最後她們倆四目相接，母親變得非常沉默。正當這個小女孩走到龍頭之際，她抬眼看著自己的碗、看著食物，接著在一瞬間就跑出隊伍，衝入我母親的懷裡。對於情感的需要，希望被這位神祕的女士抱在懷裡的需要，在那一刻超越了她生存的需要。

羅伯和約翰談到這個故事，都忍不住熱淚盈眶。約翰雖然身為這個時代最傑出攝影師，但因為感受到那一刻的深沉和私密，因此決定不拍攝這個鏡頭。

我們常提到生命的質而非量，母親對於她在聯合國兒童基金會所扮演的角色非常自豪，雖然在許多時候，這些孩子因為長期的營養不良或是重病，使母親無法挽救他們的性命，但她至少能擁抱他們的靈魂，讓他們走得安詳。

母親認為，因營養不良而在難民營中死在生母慈愛懷抱中的孩子，總比飽受虐待、作童工、童妓，或因戰爭而遭剝奪童年的孩子好一點。

兒童不知如何為自己的尊嚴而戰，即使成人，可能也有困難。這也正是母親不辭辛勞，為制訂兒童權利憲章奔走的原因。她一直不了解，為什麼美國花了那麼久的時間，還未簽署這個憲章。舉世最先進的國家怎麼可能會還沒有批准和該國憲法保護成人一樣不遺餘力的兒童憲章？聯合國兒童基金會的理事長吉姆・葛蘭特生前念茲在茲的，就是美國能簽署這個憲章。最後老布希總統終於簽了，雖然因為它明顯違反美國憲法，因此並沒有完全施行，不過至少朝正確的方向邁了一步。

母親曾滿懷同情地談起在基斯莫的經歷，那是她頭一個訪問的索馬利亞難民營。一個失明的小女孩沿著難民營的圍籬摸索，想要找到醫務室。她裹著一片簡單的藍布，頭上一堆飛舞的蒼蠅，象徵著兒童最悲慘的困境：迷失在不再關切她的世界裡。母親想要安慰她，協助她找路，但小女孩的笑容消失了，取而代之的是一臉的漠然，是靈魂的沉默。

母親常把好的風範當作是「推己及人」的實際方法。她能夠做到這點，是因為她終其一生都朝這個方向努力。雖然這是她與生俱來的天賦，但也經過她後天在人生和事業生涯中的鍛鍊。

這個寶貴的情感工具是個顯微鏡，讓她能以演員的身分，看出或想像出其他人靈魂最私密深處的感受。在她為聯合國兒童基金會工作時，這種能力變成了揚聲器，變成了這些兒童孤單、痛苦的擴大機，就像這個盲眼小女孩的情況一樣。

這種她形容為「食物無法消除的情感飢渴」，以及孩子在沒有人關愛之下產生的驚慌和恐懼，是她切身最沉痛的經歷。成人對孩子們的忽視和羞辱，摧毀了他們的信任、希望，和各種潛在的可能。

我母親和這失明的小女孩同病相憐，體會她的寂寞、空虛。對於這種空洞和悲哀，她有切身的了解。

這個小精靈心底的哀愁打動了全世界，讓世人傾心不已，雖然她最後找到了平靜與愛，但這股哀傷依舊主宰了她的一生。為什麼她成為我們心頭最隱密浪漫想法的象徵，成為情感世界的聖女貞德？因為她眼中的哀愁說：「我懂，我懂這一切，但讓我夢想，讓我作你的安蒂岡妮（Antigone，希臘悲劇女主角）。」

她並沒有屈服、順應，而是繼續追尋她的夢想：相信總有一天她的父親會回來，擁她入懷；相信總有一天，士兵不再自相殘殺；相信總有一天，兒童會安全無虞，「每個孩子都有獲得健康、關愛、幸福，和生命的權利。」

在已開發國家，我們保障人權，但在許多開發中國家，人命依然毫無價值，而未來的主人翁——兒童，機會就更渺茫了。

「我很難了解政治，因為其策略權謀太過複雜。政治，顧名思義，應該是為眾人服務，爭取眾人的福祉，博愛則意味著人類的幸福。 針對人類所受的折磨痛苦，政治在理念上應該追求博愛的精神，那是我的夢想，也因此我引用這樣的例子，或許在歷史上會有獨特的地位：索馬利亞之所以能繼續生存下去，都是靠人道主義者的努力，或許日積月累下來，有朝一日人道援助不再有政治運作的手段，而能夠把政治人道化。 我夢想有一天，兩者相輔相成，而這也是我想要去索馬利亞的原因之一，並不是因為我能做多少工作，而是因為有越多的見證越好。如果多了我這個見證，只要能夠為一個孩子發聲，就值得。」

相關書摘 ►《奧黛麗・赫本》：索馬利亞之行讓她深切感受到社會的不公，和對待下一代的不義

書籍介紹

本文摘錄自《奧黛麗・赫本：一個優雅的靈魂【經典回歸珍藏版】》，原點出版

作者：西恩・赫本・法拉（Sean Hepburn Ferrer）

譯者：莊靖

【作者介紹】

出生於影藝世家，母親是奧黛麗・赫本，父親是梅爾・法拉（Mel Ferrer），參與製片、後製、行銷等各種電影工作。承繼母親遺志，創辦奧黛麗・赫本兒童基金會（Audrey Hepburn Children’s Fund），協助全世界的貧童。在歐洲接受教育，法、義、西、英、葡語流利。目前與妻子和兩名子女，住在加州聖塔摩尼卡及義大利托斯卡尼。

本書不僅僅是好萊塢明星傳記，還描繪出母子之間珍貴的情感。西恩為我們介紹的是，美麗而哀傷的奧黛麗・赫本――她無力改變世間的殘酷，無從逃避自己的不安全感，但對她的孩子來說，卻是一位毫無保留的母親――他認為奧黛麗是「我最好的朋友」。

待年紀稍長，他們很驕傲地看到母親運用自己的盛名，幫助世界上窮困的兒童。奧黛麗生前擔任聯合國兒童基金會代言人，讓全世界注意到數以百萬貧童的悲慘生活。現在西恩持續推動奧黛麗・赫本兒童基金會的工作，並將本書稿酬悉數捐贈該基金會。

【本書特色】

第一本根據第一手資料撰寫的奧黛麗・赫本傳記，發現你從未見過的奧黛麗！

奧黛麗之子親撰傳記，對母親最深情的回憶

近300幀精采劇照和珍貴生活照，奧黛麗映像第一手紀錄

奧黛麗親繪畫作手稿，品味奧黛麗的藝術心靈

第一次近距離欣賞奧黛麗的絕代風華，思憶永遠的奧黛麗

Photo Credit: 臉譜

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航