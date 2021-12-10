微酒精、硬蘇打，罐裝調酒推陳出新，草食男、小資女如何改變日本酒商老派思維？

文：Kayo

90年代時非常流行日劇，劇裡日本上班族不管是在居酒屋還是回家洗完澡後都一定要來杯啤酒！的確那是啤酒最輝煌的時代！

但千禧年後啤酒消費量開始下滑，低酒精的沙瓦開始快速成長。當時許多媒體的報導，「年輕人對酒的味覺幼兒化」、「年輕人討厭苦味的啤酒」（読売新聞 2008年9月）；「工作應酬減少也少喝啤酒了」（日経MJ 2007年8月）。

而喝酒的時間也出現了變化，40歲以上的人是「晚上8點、吃飯時喝酒」；但20至30歲的人是「晚上10點、睡前放鬆小酌」，不同世代選擇在家喝的酒開始出現分歧。

Photo Credit: 截圖自作者 1989至2019年日本酒類消費數量變化。

這時日本社會也開始出現「草食系男」的名詞，2006年由日本時事專欄作家深澤真紀提出，指的是在衣食無虞的時代下長大的年輕男性，對工作事業、戀愛與人生都顯得消極的態度，甚至對性愛沒有興趣，看起來就像一頭只顧低頭吃草，無視身旁景物變化的「草食動物」。

在許多方面，草食男是傳統的日本男性的一種顛覆。 而年輕女性也不再期待婚姻，工作與經濟獨立自主，成了「小資女」。

世代變化下酒商也不得不正視啤酒市場正在衰退的事實。啤酒商觀察到在年輕人多的居酒屋裡，比起啤酒各種甜口的果汁沙瓦銷售的最好。目標成為年輕人「酒的入口」，Suntory在2009年推出了低酒精3%的罐裝沙瓦「ほろよい」（微醉） 檸檬和梅子，隔年再推出了白乳酸、葡萄，很快的在超市的罐裝啤酒架上形成了一整排罐裝沙瓦區。

「ほろよい」有非常多的口味，低酒精度和甜口的果汁味讓不擅喝啤酒的年輕人和女性消費者都非常喜愛。「ほろよい」至今已累計91支口味，一年多達7支新品，而整年常銷的口味也多達16種，在日本低酒精罐裝沙瓦中市占率高達58.6%。在「ほろよい」的推出後其他酒商也開始大舉推出新的罐裝沙瓦品牌。

Photo Credit: 截圖自作者

2021年的現在，日本的四大酒商（Asahi、Kirin、Suntory、Sapporo）每年推出大量的罐裝調酒新品，推出新品的數量已遠遠超過啤酒。超市、超商的酒區陳架上罐裝調酒幾乎已經和罐裝啤酒一樣多。想起20年前日本超市的酒區陳架裡罐裝酒只有滿滿的啤酒和2、3支罐裝清酒而已呢。

現在罐裝調酒主流大概可以分成「果汁系」、「STRONG系」、「Highball系」。

水潤果汁感的「果汁系」

強調高果汁的香甜感，低酒精3%、4%。日系品牌的沙瓦大多是這種，包裝上大多印著大大的水果圖案。「Suntoryほろよい」（微醉）就是這系列的代表。

1罐就可以買醉的「STRONG系」

高酒精的7%、9%，大多是伏特加基酒，DRY的口感也主打零糖質，罐身上都會印有大大的STRONG字樣。

邁向烈酒入門款的「Highball系」

威士忌＋碳酸水，也是高酒精的7%、9%。除了各種威士忌Highball外，蒸餾酒的琴酒、燒酌＋碳酸水的罐裝Highball也越來越多。對於還不擅長喝烈酒的年輕人來說是開始品嚐烈酒的入門款。

但台灣對罐裝Highball比較沒這麼喜愛，反倒是「雞尾酒系」的罐裝調酒有人氣。

同場加映：很有態度的「雞尾酒系」

台灣品牌比較擅長，金車葛瑪蘭的威士忌蘇打、琴通寧，WAT氣泡雞尾酒等。比起日系品牌多了態度和時尚感！

你最近有在7-11或全家買啤酒或調酒嗎？台灣便利超商的酒品冰箱區裡啤酒種類愈來越少，取而代之的是也是各式各樣的罐裝調酒。

往年超商的夏季啤酒節總是有各國進口的啤酒，但這2年的啤酒節也不主打各國啤酒，而是各種罐裝調酒！現在台灣超商的酒品冰箱裡啤酒和調酒的品項數也和日本一樣幾乎已經是各半了。

而日本酒商也意識到草食男、小資女們生活風格越來越多元化，也不停的推出罐裝調酒新概念，酒精度數不到1％的「微酒精」、美國流行的硬蘇打「Hard Seltzer」等，期待罐裝調酒下一個會流行什麼呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航