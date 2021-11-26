【2021金馬獎】完整入圍名單，得獎名單明晚看這（不斷更新）

今（2021）年第58屆金馬獎，報名影片共計573部（劇情片66部、動畫片2部、紀錄片52部、劇情短片296部、紀錄短片87部、動畫短片70部），超越去年的465件作品，至於今年則有超過200部的報名作品來自中國、香港，而至少有8部來自新加坡、馬來西亞的電影作品進入複選。

攤開本屆入圍名單，共有4部影片獲得超過雙位數的提名，其中三部來自台灣，包含鍾孟宏的《瀑布》、程偉豪的《緝魂》、九把刀的《月老》，此三片各自入圍11項大獎。

至於來自香港的《濁水漂流》則成為本屆金馬獎提名階段最大贏家，總計獲得12項提名，包含最佳劇情片、導演、男主角、男配角（2位）、女配角、改編劇本、攝影、造型設計、原創電影音樂、原創電影歌曲、剪輯，在入圍階段成為四強鼎立的有趣局面。最終誰能成功鍍金騎馬，請鎖定關鍵評論網的即時報導。

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出。

第58屆金馬獎完整入圍名單

最佳劇情片

緝魂

瀑布

濁水漂流

美國女孩

月老

最佳導演

程偉豪／緝魂

羅卓瑤／花果飄零

鍾孟宏／瀑布

李駿碩／濁水漂流

何蔚庭、胡至欣／青春弒戀

最佳新導演

許富翔／詭扯

殷振豪／當男人戀愛時

任俠、林森／少年

C.B. YI／金錢男孩

阮鳳儀／美國女孩

最佳男主角

鄭人碩／角頭－浪流連

張震／緝魂

邱澤／當男人戀愛時

吳鎮宇／濁水漂流

柯震東／金錢男孩

最佳女主角

陳湘琪／修行

賈靜雯／瀑布

王淨／瀑布

林嘉欣／美國女孩

方郁婷／美國女孩

最佳男配角

龍劭華／角頭－浪流連

劉冠廷／詭扯

謝君豪／濁水漂流

柯煒林／濁水漂流

馬志翔／月老

最佳女配角

鍾欣凌／當男人戀愛時

李麗珍／濁水漂流

陳庭妮／青春弒戀

王渝萱／該死的阿修羅

温貞菱／不想一個人

最佳新演員

艾怡良／我沒有談的那場戀愛

林鉅／兜兜風

李沐／青春弒戀

方郁婷／美國女孩

潘綱大／該死的阿修羅

最佳原著劇本

柯淑卿／高山上的熱氣球

鍾孟宏、張耀升／瀑布

阮鳳儀、李冰／美國女孩

樓一安、陳芯宜／該死的阿修羅

陳果、林紀陶／鬼同你住

最佳改編劇本

程偉豪、金百倫、陳彥齊／緝魂

林宇辰、許富翔、歐力福／詭扯

錢翔／修行

李駿碩／濁水漂流

九把刀（柯景騰）／月老

最佳攝影

Kartik VIJAY／緝魂

鍾孟宏／瀑布

梁銘佳／濁水漂流

Giorgos VALSAMIS／美國女孩

周宜賢／月老

最佳視覺效果

郭憲聰、劉惟熠、程偉豪／緝魂

郭憲聰／詭扯

李志緯、謝岡達／瀑布

嚴振欽／月老

徐國洲、董明星／複身犯

最佳美術設計

黃美清、梁碩麟、廖惠麗／緝魂

蕭仁傑／詭扯

趙思豪／瀑布

王誌成／月老

陳柏任／不想一個人

最佳造型設計

葉竹真、蕭百宸、劉顯嘉／緝魂

宋冠儀／詭扯

許力文／瀑布

潘燚森／濁水漂流

林欣宜、蕭百宸、劉顯嘉／月老

最佳動作設計

洪昰顥／緝魂

洪昰顥／詭扯

陳文輝、朱科豐、馮仁稚／叱咤風雲

楊志龍／月老

黃偉亮／鬼同你住

最佳剪輯

解孟儒／緝魂

賴秀雄／瀑布

麥曦茵、李駿碩／濁水漂流

L2、任俠／少年

李蕙、何蔚庭／青春弒戀

最佳音效

簡豐書、李育智、陳家俐／緝魂

湯湘竹、劉小草、曾雅寧／詭扯

Boom SUVAGONDHA、Steve MILLER、Warat PRASERTLAP、Varut OPASWATANAKUL／叱咤風雲

杜篤之、江宜真、陳冠廷／青春弒戀

高偉晏、朱仕宜／月老

最佳原創電影音樂

陳建騏、羅恩妮／聽見歌 再唱

李英宏／我沒有談的那場戀愛

盧律銘／瀑布

黃衍仁／濁水漂流

侯志堅／月老

最佳原創電影歌曲

我這個人／我沒有談的那場戀愛（詞／曲／唱：艾怡良）

愛情你比我想的閣較偉大／當男人戀愛時（詞／曲：黃奇斌／唱：茄子蛋）

濁水漂流／濁水漂流（詞／曲／唱：黃衍仁）

如果可以／月老（詞：九把刀／曲：韋禮安、JerryC／唱：韋禮安）

逐個逐個／鬼同你住（詞：Jan Curious、薛晉寧／曲：Jan Curious／唱：Jan Curious）

最佳紀錄片

給阿媽的一封信

獨舞者的樂章

二○二○年的一場雨

時代革命

絳紅森林

最佳動畫片

入圍從缺

最佳劇情短片

詠晴／張誌騰

巴基之詩／陳瀚恩

貓與蒼蠅／曹仕翰

姊姊／潘客印

天下烏鴉／唐藝

最佳紀錄短片

一抔黃土

捕鰻的人

度日

良夜不能留

寍

最佳動畫短片

蝴蝶果醬

極夜

水中的女孩

稻草記

海角天涯

年度台灣傑出電影工作者（得主）

陳新發

終身成就獎（得主）

林贊庭、蔡揚名

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責任編輯：李芯、李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範