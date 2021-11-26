【2021金馬獎】完整入圍名單，得獎名單明晚看這（不斷更新）
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攤開第58屆金馬獎入圍名單，共有4部影片獲得超過雙位數的提名，包含《瀑布》、《緝魂》、《月老》和《濁水漂流》，而本屆金馬獎得獎名單，透過此篇文章一次看。
今（2021）年第58屆金馬獎，報名影片共計573部（劇情片66部、動畫片2部、紀錄片52部、劇情短片296部、紀錄短片87部、動畫短片70部），超越去年的465件作品，至於今年則有超過200部的報名作品來自中國、香港，而至少有8部來自新加坡、馬來西亞的電影作品進入複選。
攤開本屆入圍名單，共有4部影片獲得超過雙位數的提名，其中三部來自台灣，包含鍾孟宏的《瀑布》、程偉豪的《緝魂》、九把刀的《月老》，此三片各自入圍11項大獎。
至於來自香港的《濁水漂流》則成為本屆金馬獎提名階段最大贏家，總計獲得12項提名，包含最佳劇情片、導演、男主角、男配角（2位）、女配角、改編劇本、攝影、造型設計、原創電影音樂、原創電影歌曲、剪輯，在入圍階段成為四強鼎立的有趣局面。最終誰能成功鍍金騎馬，請鎖定關鍵評論網的即時報導。
第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出。
第58屆金馬獎完整入圍名單
- 最佳劇情片
緝魂
瀑布
濁水漂流
美國女孩
月老
- 最佳導演
程偉豪／緝魂
羅卓瑤／花果飄零
鍾孟宏／瀑布
李駿碩／濁水漂流
何蔚庭、胡至欣／青春弒戀
- 最佳新導演
許富翔／詭扯
殷振豪／當男人戀愛時
任俠、林森／少年
C.B. YI／金錢男孩
阮鳳儀／美國女孩
- 最佳男主角
鄭人碩／角頭－浪流連
張震／緝魂
邱澤／當男人戀愛時
吳鎮宇／濁水漂流
柯震東／金錢男孩
- 最佳女主角
陳湘琪／修行
賈靜雯／瀑布
王淨／瀑布
林嘉欣／美國女孩
方郁婷／美國女孩
- 最佳男配角
龍劭華／角頭－浪流連
劉冠廷／詭扯
謝君豪／濁水漂流
柯煒林／濁水漂流
馬志翔／月老
- 最佳女配角
鍾欣凌／當男人戀愛時
李麗珍／濁水漂流
陳庭妮／青春弒戀
王渝萱／該死的阿修羅
温貞菱／不想一個人
- 最佳新演員
艾怡良／我沒有談的那場戀愛
林鉅／兜兜風
李沐／青春弒戀
方郁婷／美國女孩
潘綱大／該死的阿修羅
- 最佳原著劇本
柯淑卿／高山上的熱氣球
鍾孟宏、張耀升／瀑布
阮鳳儀、李冰／美國女孩
樓一安、陳芯宜／該死的阿修羅
陳果、林紀陶／鬼同你住
- 最佳改編劇本
程偉豪、金百倫、陳彥齊／緝魂
林宇辰、許富翔、歐力福／詭扯
錢翔／修行
李駿碩／濁水漂流
九把刀（柯景騰）／月老
- 最佳攝影
Kartik VIJAY／緝魂
鍾孟宏／瀑布
梁銘佳／濁水漂流
Giorgos VALSAMIS／美國女孩
周宜賢／月老
- 最佳視覺效果
郭憲聰、劉惟熠、程偉豪／緝魂
郭憲聰／詭扯
李志緯、謝岡達／瀑布
嚴振欽／月老
徐國洲、董明星／複身犯
- 最佳美術設計
黃美清、梁碩麟、廖惠麗／緝魂
蕭仁傑／詭扯
趙思豪／瀑布
王誌成／月老
陳柏任／不想一個人
- 最佳造型設計
葉竹真、蕭百宸、劉顯嘉／緝魂
宋冠儀／詭扯
許力文／瀑布
潘燚森／濁水漂流
林欣宜、蕭百宸、劉顯嘉／月老
- 最佳動作設計
洪昰顥／緝魂
洪昰顥／詭扯
陳文輝、朱科豐、馮仁稚／叱咤風雲
楊志龍／月老
黃偉亮／鬼同你住
- 最佳剪輯
解孟儒／緝魂
賴秀雄／瀑布
麥曦茵、李駿碩／濁水漂流
L2、任俠／少年
李蕙、何蔚庭／青春弒戀
- 最佳音效
簡豐書、李育智、陳家俐／緝魂
湯湘竹、劉小草、曾雅寧／詭扯
Boom SUVAGONDHA、Steve MILLER、Warat PRASERTLAP、Varut OPASWATANAKUL／叱咤風雲
杜篤之、江宜真、陳冠廷／青春弒戀
高偉晏、朱仕宜／月老
- 最佳原創電影音樂
陳建騏、羅恩妮／聽見歌 再唱
李英宏／我沒有談的那場戀愛
盧律銘／瀑布
黃衍仁／濁水漂流
侯志堅／月老
- 最佳原創電影歌曲
我這個人／我沒有談的那場戀愛（詞／曲／唱：艾怡良）
愛情你比我想的閣較偉大／當男人戀愛時（詞／曲：黃奇斌／唱：茄子蛋）
濁水漂流／濁水漂流（詞／曲／唱：黃衍仁）
如果可以／月老（詞：九把刀／曲：韋禮安、JerryC／唱：韋禮安）
逐個逐個／鬼同你住（詞：Jan Curious、薛晉寧／曲：Jan Curious／唱：Jan Curious）
- 最佳紀錄片
給阿媽的一封信
獨舞者的樂章
二○二○年的一場雨
時代革命
絳紅森林
- 最佳動畫片
入圍從缺
- 最佳劇情短片
詠晴／張誌騰
巴基之詩／陳瀚恩
貓與蒼蠅／曹仕翰
姊姊／潘客印
天下烏鴉／唐藝
- 最佳紀錄短片
一抔黃土
捕鰻的人
度日
良夜不能留
寍
- 最佳動畫短片
蝴蝶果醬
極夜
水中的女孩
稻草記
海角天涯
- 年度台灣傑出電影工作者（得主）
陳新發
- 終身成就獎（得主）
林贊庭、蔡揚名
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