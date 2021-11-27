釋迦牟尼所認可的常備藥，「薑」的食療效果隨著佛教一起傳開

文：蓮子水共同體

薑科植物主要生長在熱帶地區，因此如果有溫帶的園藝人想要種植薑科植物，其中一個很重要的重點就是禦寒，如果沒有做好禦寒工作的，薑科植物就很容易被凍傷。不過，薑科的花對溫帶園藝人相當有吸引力，若是能在自家溫室花園中栽上一兩株，不但可以為溫室帶來溫暖的芳香，其獨特的花姿更可以為溫帶花園帶來大膽的活力。

當然，對東亞人而言，薑科植物的主要價值還是在食用價值，因此薑科植物雖不少，若要選出代表性的薑科植物，大家日常食用的生薑（拉丁學名 Zingiber officinale ) 應該還是穩居主座。我們日常生活所稱的「（生）薑」也是薑科植物中唯一提供可食莖塊的品種，而歐洲人吃的薑，應該也是從亞洲傳過去的這品種。

至於，到底是誰馴化了薑？ 最合理的推論大概是古早時候，居住在現今印度或中國南部的人吧 ，因為這地區不僅可能是薑最早的原產地，而且佛祖悉達多對薑對養身修行的益處也相當認可。

根據對佛學和藥劑都有一定研究的日本曹洞宗主持太瑞知見在《釋迦牟尼的藥箱》中一書所說，薑是釋迦牟尼所認可的「盡壽藥」（一輩子都可吃的常備藥），印度傳統醫學阿育吠陀（Āyurveda，意為「長生之術」）也用薑來進行一些耳疾、鼻病與聲帶問題的治療。

所以，東亞地區的醫家與人民基本上很有可能都是在佛教東傳時，慢慢認識「薑的各種食療效果」。

當然，薑對許多疾病的療效也很不錯，只是按照台灣和許多東亞國家的現行法令，只有醫藥人員才能談論或評論藥效。所以儘管很多漢方書籍將「薑」視為一種草藥，但一般民眾或許還是會希望將薑視為一種「食物」就好。不然如果有一位很有控制慾的醫藥首長出現，以後可能連農家採收好的「生薑」都沒法在一般市場買了。

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至於，「生薑」與「乾薑」的差別究竟在哪呢？

基本上「生薑」依據生長期間，可以分為「老薑」與 「嫩薑」。當然，也有人將生長期比較短的薑稱為「生薑」，與「老薑」加以區隔，所以在有的情況下，某些人所說的「生薑」其實就是「嫩薑」。至於，「薑為什麼是老的辣」呢？這應該是「老薑」比「嫩薑」有更多的「薑辣素」（gingerol）所致。

至於乾薑就是將老薑經過一些特別的蒸煮過程後（或稱「炮製」後）所得的食材，因為在這過程中有些「薑辣素」會形成新的聚合物，讓藥效變得和老薑有點不一樣。

所以，要吃「生薑」、「乾薑」呢？ 這就要看你想改善的狀況是什麼？ 或是你想搭配的食物是什麼？比如說，日本人吃壽司，配的就一定是「醃漬薑片」，除了可以去除魚腥味、殺菌外，更是取「嫩薑」的開胃效果。至於，如果要「驅寒」，緩解有些感冒引起的畏寒狀況，自然就是用「老薑」或「陳薑」了。

當然，關於「薑」的許多妙用，除了請教相關專業人士，也可自習慢慢修讀一些中草藥的醫書，對「薑的各種可能性」更了解後，服用時自然會少些誤會。

總之，東亞和南亞地區的草藥愛好者對於「薑」算是相當了解，有些觀察也相當細微，值得大家參考。相比之下，西方的歐洲人對薑的認識，就比較停留在「說故事」的階段了，其中，最有名的，當屬「薑餅人」（gingerbread man）的故事了。

（下面這段影片介紹「薑餅人」的奇遇，故事很短，但頗有童趣，是很多歐洲小朋友都知道的故事。）

基本上，這個故事中的主角「薑餅人」是個可愛又狂妄的角色，從餐桌上逃跑後，大家都想追他回來，他卻都能安然逃脫，直到最後遇見聰明的狐狸⋯⋯。

這個故事除了在歐洲很受歡迎外，還可能引發了許多新的創作靈感，包括在全世界都算家喻戶曉的「木偶奇遇記」(Pinocchio)。至於對世界史的愛好者而言，不論是「薑餅人」或 「木偶奇遇記」故事背後的大時代，都是很值得了解的歷史題材，有幾會再為大家介紹吧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航