中寮鐵路爭議（上）：積極推動「中寮鐵路」，對中國和寮國的好處為何？

文：黃幼娟

連接中國昆明和寮國首都永珍，全長1000多公里的中寮鐵路，將於2021年12月竣工，12月3日寮國段將正式開通。中寮鐵路規劃未來將與泰國、馬來西亞和新加坡等國家的鐵路連接，因此是 泛亞鐵路網 中線最重要的環節，也是最先完成的路段。

中寮鐵路的效益

在中寮鐵路修建之前，寮國在2009年開通了從泰國廊開火車站到離永珍9公里處的塔納楞火車站，這條鐵路在寮國境內僅長3.5公里，也是寮國首條鐵路。公路方面，寮國有5.5萬公里的公路可以覆蓋全境，但80%都是碎石路和泥巴路，品質不足以承擔貨物運輸，不具物流能力，這造成寮國境內物價奇貴，出口不暢。

中寮鐵路完工通車後，永珍至中寮邊境的旅行時間，可由現在的12小時縮短至3小時內。昆明至永珍的全線行車時間為10小時，遠少於現行需費時30小時的公路行程。寮國政府預估：寮國的農業、旅遊和服務業將直接受益。通車後，每年將有1400萬人使用這條鐵路，包括400萬寮國人和來自周邊國家的1000萬遊客，可望帶動寮國旅遊業蓬勃發展。預估到2030年，每年使用該條中寮鐵路的過境貿易貨物量，可達390萬噸。

這條鐵路使永珍與昆明之間的運輸價格降低40%-50%。寮國是農業國，目前把蔬菜運到中國要3天，蔬菜在高溫的熱帶氣候中運輸，損耗很高，一旦鐵路開通，3個半小時即可運至中國，不僅保證新鮮，運費也能降至約之前的一半。隨著交通的改善，寮國也期待外來的投資更機動且多樣化，利用中寮鐵路帶動新型態的數位旅遊、網路貿易等相關數位經濟，不僅提供中國小企業產品經此路徑進入東協市場，也促進更多寮國產品輸入中國市場。

Photo Credit： Classical geographer CC BY SA 3.0 泛亞鐵路路線

中寮鐵路現況

預定2021年12月2日通車的中寮鐵路，在中國境內有508公里，寮國境內429公里（註），寮國部分，北起中寮邊境磨憨－磨丁口岸，南至永珍。是第一個以中國為主投資方，由中國企業建設營運，全線採用中國技術標準、使用中國設備，並與中國鐵路網直接連接的境外鐵路專案。全線設置32個車站，包含總長為61.8公里的167座橋樑，總長為197.83公里的75個隧道，橋樑隧道占鐵路總長度的62%；客貨兩用，以貨運為主，現行規劃每天運行的18班次列車中，有14班次預定為貨運列車。北部山區設計客運時速為160公里，平原區設計客運時速為200公里，貨運時速為120公里；於2021年10月全線鋪軌完成，由中國打造的列車機組亦已運抵永珍。

中寮鐵路建造過程

受到鐵路沿線路段的地理環境惡劣之限制，中寮鐵路的建設過程可謂艱險。寮國地處歐亞板塊和印度洋板塊的接合處，鐵路沿線有大量斷層和板塊縫隙，岩體鬆散破碎，其中還包括7級地震帶。這造成鐵路水準高度選擇和施工過程極具難度，因此寮國政府原要求鐵路全程行車時速為200公里，但中方考慮安全因素，堅持山區最高時速為160公里。

再者，寮國段有二處會穿過熱帶雨林區，這兩片雨林都是杳無人煙的原始森林區，為了履行寮國政府要求原始森林不被破壞的環保標準，中方限制工人們在原始森林中的一舉一動，而工人除了須克服面對猛虎、毒蛇、毒蠍等危險生物出沒的恐懼，還有因為暴雨造成臨時修建的工作便道毀壞，而全體工作人員面臨斷糧斷水的困境。此外，美軍在越戰時期投放了約1億枚集束式炸彈（cluster munitions），大多數都沒有爆炸，工程團隊面臨未爆彈的無形威脅。

Photo Credit： Christophe95 CC BY SA 4.0 中寮鐵路建設期間位於位於近瑯勃拉邦的路段。

寮國為何積極推動中寮鐵路？

素有「中南半島屋脊」之稱的寮國，被聯合國認定為世界最不發達國家之一。它的國土狹長，山地和高原占國土面積的80%，國境分別與中國、越南、柬埔寨、泰國和緬甸等國接壤，沒有海岸線。寮國礦產資源豐富，經濟高度依賴礦產、水電等關鍵資源的出口。因為公路和鐵路建設的缺乏導致運輸成本高昂，人員流動困難，使得寮國難以將投資擴大到資源行業之外，發展其他出口行業，甚至礦產資源本身也無法成為真正的財源。

解決貧困一向是一黨專政的寮國政府首要治理任務。中寮鐵路是寮國人民長久以來的夢想，將幫助寮國實現「變陸鎖國為陸聯國」優劣勢轉換。寮國企盼突破地形的「封鎖」，讓封閉的內陸國變得四通八達，強化與其他東協國家的連通，以居中獲益。所以寮國於2013年提出第八個五年國家發展規劃，中寮鐵路被列為國家頭號重點項目。世界銀行在2020年一份關於〈 中寮鐵路的報告 〉中提到：這條鐵路「可以（為寮國）提供連接全球和區域供應鏈的陸地通道，因此讓寮國對投資者更具吸引力。創造新的就業機會，並加速經濟增長。」這條鐵路將中國與東南亞之間現有大部分經由海上運輸的貿易轉移到陸地。寮國只需要提高過境效率，建設更多的道路和貨運設施，幫助當地貿易商與鐵路線連接，即可促進小企業與出口商合作，而不僅是外資大企業獲利，進而改善嚴重的貧富不均現象。

中國為何積極推動中寮鐵路？

中國經歷了幾十年的經濟高速增長，現階段的挑戰是各種生產要素能夠在地區之間合理流動、高效集聚，以扭轉東快西慢的區域發展格局。中國計劃經由鐵路網的建設，將歷史上長期處於落後狀態的西南地區經濟提升至正常水準。策略是以昆明為中心，打造西南地區成為對南亞與東南亞貿易的新平臺，實現城鄉間和區域間共贏的平衡發展，貫徹其大國治理方針中，建設全面現代化經濟體系的終極目標。而中寮鐵路就是中國成功開發西部地區，打開南向通道最為關鍵的手段。

據中國統計，中國—東協自由貿易區成立10年以來，彼此間可享受零關稅待遇的貨物超過90%，中國與東協貿易享進口優惠的金額約達全國進口優惠總額的二分之一。再往前推，過去30年來，中國與東協之間的貿易規模擴大了85倍。2020年，東協成為中國最大貿易夥伴，中國則連續12年保持對東協第一大貿易國地位。今年上半年，雙方貿易與去年同期相比增長了38.2%。

當美、中貿易戰看不到盡頭時，中寮鐵路通車可更加拉近中國與東協各國的距離，降低西方經濟體對中國的經濟影響。維持中國與東協各國之間有積極且多樣化的貿易關係，尤其是與那些在政治上支持中國的國家交好，這樣中國才能確保糧食、能源和自然資源等戰略物資的供應不虞匱乏。因此，中寮鐵路的建設，不僅存在經濟發展的需求，也具有政治及戰略上的考量。

爭議

由中寮雙方推動的跨境鐵路建設專案，其好處和戰略意義不言可喻，但外媒對此一項目的褒貶不一，大多聚焦於： 鐵路建設帶給寮國的債務負擔及社會問題 ， 繼之推論該筆耗資巨大的鐵路項目，是典型的「 債務陷阱外交 （Debt-trap diplomacy）」。而關於中寮鐵路是不是債務陷阱外交？筆者將在下篇，從貸款條件、償債條件、經營權、工程成本等各個面向，進行分析。

註解：該數字是以全程分割成6個標段的長度累加而得。

編按：本文為系列文章，下篇請見：中寮鐵路爭議（下）：落入債務外交陷阱？讓我們從「資源換資金」娓娓道來

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒

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