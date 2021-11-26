透視長照2.0政策下，臺灣社區的日間照顧面貌

早上七點半，開始有長者抵達社區裡的日間照顧中心，有的是家屬上班時順便送來，有的是搭乘交通車，社工與照服員正在門口忙著將長者接入，並安排到教室中……一直到九點多左右才陸續到齊。

這樣的情景似乎與幼兒園類似，而且長者們來到日照中心，的確也有滿滿的一天課程要進行。

社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏表示，有很多民眾不理解「日間照顧中心」，甚至以為是 24 小時的養老院，在誤解下，常會遇到居民抗拒日照中心進入社區；而家屬則擔心將父母送出來照顧會被親友責難。

在日照中心，讓長輩重拾社會角色與尊嚴

社區式的日照服務，是將失智失能的長者，在白天家人皆須上課上班的時間，送至交通時間 30 分鐘內的日照機構，晚上下課下班後再到中心接回家中與親人一同生活。

在熟悉的社區中，一方面長者並不會有陌生感，同時會有專業照服員協助白天的生活照顧，搭配多元的復能活動，延緩高齡者功能退化、維持並促進其生活自立；更重要的是能有人際的互動、社會的參與，消除社會孤立感，無論是環境的營造、活動的設計，都是一對一居家照顧無法達到的效果，因此一對多的日照中心是現階段對於長者最佳的照顧方式。

「長者來到日照中心後，家屬最有感的是日夜顛倒的狀況被改變了。」

目前擔任士林靈糧堂社會福利協會副執行長、於長照議題耕耘 20 多年的李梅英表示，長者白天若在家中，通常閒閒沒事做，連看電視都會打盹，晚上當然會睡不著，但到日照中心，每天都有緊湊的排程，回家後很早就休息，而且睡眠狀況極佳。

此外，長者的固執與情緒，甚至連用餐都無法正常進行，讓許多家屬在照顧上心力交瘁，但在日照中心是社交場域，長輩們會恢復社會角色，變得有禮並講理；由於生活有了其他的重心，回家後會分享在日照中心的事情，也不再會盯著家屬碎碎念，這些種種改變，讓實際使用過服務的家屬們感受到日照中心的強大。

Photo Credit : 衛福部長照司 在日照機構中，透過小班制玩球類的運動中，除了促進長者人際交流，亦促進手、腦及身體的活絡。

而接觸更多個案的李梅英更是感觸深刻，由於在都會區中看見了成效，也堅信社區式服務對有長照需求家庭的重要性，因此當看見偏鄉的需求時，決定進場籌設，協助更多有需要的家庭，但走入偏鄉後發現營運與都會區不同，如學區範圍大，交通接送上的距離不同；又如原鄉或客家庄必須融入在地文化，甚至使用當地語言才能順利推動等……

超高齡社會挑戰，日照中心場地取得難，空間設計更專業

而位於臺灣最南端的屏東縣不但要面對城鄉差距的問題，更遭遇高齡者比例高於全國平均的現實，以今(110)年 8 月份數據來看，全國高齡人口佔比是 16.59%，屏東縣已達 18.51%，而根據目前趨勢，屏東縣有可能在明年就會超過 20%，代表每 5 個人中就會有一位是 65 歲以上的長者，很快就要面對超高齡社會的挑戰。

在日照中心的規劃上，場地空間不但要位於適合的區域，還要符合明確的規定，幾乎是所有地方政府在推動時最困難的一環。屏東縣衛生局長照管理中心田禮芳主任表示，屏東縣共計 40 個國中學區，直至今年 9 月底在 29 個學區中共完成 45 處日照中心的設置，涵蓋率是 72.5%。

不但中央全面盤點，屏東縣為了達到目標，也動員縣府各局處共同盤點閒置空間，並由副縣長吳麗雪帶隊勘查，找出可改造與功能整合的地點，如活動中心或衛生所，接著透過中央前瞻計畫，在提出整修計畫案時，將日照中心納入規劃興建，未來也能共同管理提高效益。

除硬體外，田禮芳指出「在建置過程中發現業者在建築設計上與日照中心的要求不同，並警覺到不是所有建築師都理解日照空間的設計需求，必須提早進入輔導協助，才能符合未來的運用。」地方政府在籌設階段就透過圖說審核、場勘等過程，與申請單位溝通適合長輩的空間規劃，以利符合日照中心的服務理念。

認識日照中心的環境與多元服務

讓民眾認識與了解日照中心，是目前政府積極推動的工作，屏東縣政府團隊用心思考，如何有效提升在地居民接受度，「我們先要求服務單位要讓日照中心像是咖啡館，空間要通透、舒適，充滿生氣與活力，要讓人一進來就喜歡，如此才能改變服務的觀感，然後鼓勵想要了解的人來實地參觀，目前來參觀過的人，沒有發現有排斥日照中心的。」參觀體驗後透過口碑行銷，整個社區很快速地就能傳布，並且改觀。

據黎世宏觀察，近年來政府在宣導如何申請長照服務的部分不遺餘力，透過強力文宣廣告，民眾都知道有問題要打 1966，但礙於廣告的篇幅，在服務模式上還未能讓所有民眾理解。「日照中心的照顧服務非常多元，早上來先做身體上的量測，肢體的伸展與體適能活動，接著按照長輩的特性，進行靜態與動態的活動，利用活動導入治療，如現實療法，回憶或懷舊療法，才藝與手工藝創作；在身體照顧部分，除協助吃飯、提醒喝水、如廁之外，甚至有需要也可以在這裡完成身體清潔。」黎世宏說明了長者在日照中心的主要活動。

Photo Credit : 衛福部長照司 每日以熟悉的人員向失智、失能的長輩以口說、月曆、日曆及報紙等「現實治療法」相當重要，能協助失智失能長輩，認識自己的生活現實，穩定情緒。

除了在日照中心場域中進行的服務外，李梅英認為「每位長者都是一個個案，我們的照顧是全人、全家、全時、全程，因為每個階段都會產生需求，因此需要協助家屬去盤點他的資源，順利銜接，讓長者在熟悉的家庭與社區中生活，不用過早被送到 24 小時機構。」而讓家屬可以獲得喘息或者安心工作，更是日間照顧另一個重要目的。因此，日照中心也會為照顧者安排教育訓練、情緒支持或紓壓等課程。

由社區人照顧社區長者的美麗境界

根據疫情後的長照專業研討會所發表的內容指出，今年 5 至 7 月全台日照中心配合防疫規定必須關閉，失智失能長者，尤以失智者，在間隔 2 個月後的病況因服務頻率下降明顯退化，更凸顯日照服務對長者的重要性。

而日照服務能讓長者在平日生活的社區中與同年齡層交流互動；在安全熟悉的環境裡，接受多元專業的照顧服務；並使家庭照顧者獲得喘息……優點不勝枚舉，長照2.0 致力推動「在地安老」，要達成此目標，社區式的日間照顧服務絕對是不可或缺的主角。

因此，期待政府能積極布建，盡早達成「一國中學區一日照」的目標，並透過宣導讓更多人認識社區式一對多日間照顧的優點，讓長者能在社區中安心接受照顧；甚至進一步透過完善訓練制度，鼓勵在地人擔任照顧服務員，達成由社區人照顧社區長者的理念。

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