歐盟入境新制擬於2022年1月中上路，將以完整接種疫苗取代安全名單國家

歐盟昨（25）天針對安全旅行規定提出新制，建議成員國對完整接種藥品管理局認可的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗者開放入境，施打世界衛生組織（WHO）核准的疫苗者也開入境綠燈。歐盟執行委員會昨天也建議，將完整接種疫苗者的證明有效期限訂為9個月。

另一方面，歐盟藥品管理局昨天批准5到11歲兒童施打輝瑞疫苗，是首次批准可供年幼者接種的疫苗。後續仍須經過歐盟執行委員會形式上批准，成員國才能開始施打疫苗。

取代過往依照國家區分安全名單，新制擬於2022年1月中上路

（中央社）歐洲聯盟將讓完整接種疫苗者旅行更便利，昨天提出新措施，除建議成員國對完整接種疫苗者開放入境旅行外，另擬對施打世衛核准的疫苗者也開入境綠燈。

歐洲各國11月起COVID-19疫情飆升，包括奧地利、荷蘭等國家均進一步採取更嚴格的防疫措施，歐盟執委會昨天表示，為確保人員安全自由流動並保護公眾健康而提出一項新措施，盼27成員國以協調一致的方式訂出安全旅行規定。

新措施對境外人士赴歐盟旅行，其開放標準改以個人健康風險，而不是來自哪一國。此舉改變歐盟過去以滾動式檢討方式列出所謂「安全旅遊」的國家，以往被列入安全名單國家的民眾入境基本上免隔離，未來則改以個人是否完整接種疫苗為前提。

為讓已接種疫苗者更順利旅行，歐盟決定除對已接種歐盟藥品管理局（EMA）批准的疫苗的人開放入境之外，也建議另納入接種世衛組織通過的緊急使用疫苗，若所有成員國同意，新措施將自明（2022）年1月10日起實施。

不過，歐盟也採取謹慎作法，接種世衛緊急授權疫苗者，入境時可能仍需提供PCR陰性的證明。

目前歐盟批准的疫苗包括輝瑞（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）、在歐洲生產的阿斯特捷利康（AZ）和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。而世衛緊急使用疫苗另包括中國國藥（Sinopharm）、北京科興（Sinovac）及在印度生產的AZ等疫苗。

這意即歐盟建議成員國開放允許接種中國和印度製造疫苗者入境歐盟旅行。

此外，歐盟成員國對今年採行的疫苗接種證明有效期限規定不一，歐盟昨天也建議一致改為在最後一劑後9個月內有效，由於歐盟成員國多數在今年第2季大規模施打疫苗，因此明年夏天多數歐盟民眾將需要施打追加劑，才能延長疫苗證明，讓旅行更便利。

疾管中心建議全體成年人施打追加劑，藥品管理局批准5-11歲施打輝瑞疫苗

（中央社）一名歐盟官員告訴《路透社》，歐洲聯盟執行委員會昨天建議，將完整接種疫苗者的證明有效期限訂為9個月。如果歐盟各國人民明年夏季想去其他歐盟國家旅行，就必須打追加劑。

歐盟為了COVID-19疫苗接種證書效期應該維持8或9個月，進行長時間討論。消息人士表示，施打追加劑的民眾，疫苗證書效期會自動延長。

這些建議不具約束力，但可望有助於歐盟各國訂定一致標準。

歐盟各國政府於23日就疫苗證書問題展開討論， 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的上述建議須經各會員國同意。

大部分歐盟居民在今年第2、3季接種最後一劑疫苗，他們的證書效期多半會在明年中過期。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）前天改口建議，為全體成年人施打追加劑，40歲以上者優先。先前的防疫方針是只為年長體弱者打追加劑。

《華爾街日報》報導，歐洲疾病預防管制中心表示，來自以色列和英國的證據顯示，不分年齡層都施打追加劑，有助於提升預防感染和重症的保護力。 管制中心主任艾孟（Andrea Ammon）指出，施打追加劑也必須伴隨著盡可能為尚未接種的人施打第一劑疫苗，並且透過非藥物介入的措施，限制已接種和尚未接種民眾的接觸。 大多數歐洲國家已開始為年長者提供追加劑，但到目前為止進展有限。依據Our World in Data的數據，法國目前為65歲以上和具有額外健康風險者提供追加劑，到目前約莫僅有8.7%的人口接種了追加劑；在德國和義大利則是大約8%的人口接種了追加劑。

（中央社）歐洲COVID-19疫情升溫之際，歐盟藥品管理局昨天批准5到11歲兒童施打輝瑞疫苗，為數百萬國小學生捲起袖子打針鋪路。

這將是歐盟藥品管理局首次批准可供年幼兒童接種的疫苗。

歐盟藥品管理局指出：「Comirnaty（即輝瑞）疫苗對5至11歲兒童的好處大於風險，尤其對染疫後出現重症風險較高的兒童來說，更是如此。」

不過奧地利確診劇增，首都維也納（Vienna）當局搶在歐盟藥品管理局批准前，就已開始為5至11歲兒童接種疫苗。

歐盟藥品管理局雖已對年幼兒童接種輝瑞疫苗開綠燈，仍須歐盟執行委員會形式上批准，成員國衛生當局才能開始施打疫苗。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範