2021/11/26,
國際

歐盟入境新制擬於2022年1月中上路，將以完整接種疫苗取代安全名單國家

歐盟入境新制擬於2022年1月中上路，將以完整接種疫苗取代安全名單國家
圖為旅客在巴黎戴高樂機場的畫面｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

目前歐盟批准的疫苗包括輝瑞、莫德納、在歐洲生產的阿斯特捷利康和嬌生疫苗。而世衛緊急使用疫苗另包括中國國藥、北京科興及在印度生產的AZ等疫苗。這意即歐盟建議成員國開放允許接種中國和印度製造疫苗者入境歐盟旅行。

歐盟昨（25）天針對安全旅行規定提出新制，建議成員國對完整接種藥品管理局認可的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗者開放入境，施打世界衛生組織（WHO）核准的疫苗者也開入境綠燈。歐盟執行委員會昨天也建議，將完整接種疫苗者的證明有效期限訂為9個月。

另一方面，歐盟藥品管理局昨天批准5到11歲兒童施打輝瑞疫苗，是首次批准可供年幼者接種的疫苗。後續仍須經過歐盟執行委員會形式上批准，成員國才能開始施打疫苗。

取代過往依照國家區分安全名單，新制擬於2022年1月中上路

（中央社）歐洲聯盟將讓完整接種疫苗者旅行更便利，昨天提出新措施，除建議成員國對完整接種疫苗者開放入境旅行外，另擬對施打世衛核准的疫苗者也開入境綠燈。

歐洲各國11月起COVID-19疫情飆升，包括奧地利、荷蘭等國家均進一步採取更嚴格的防疫措施，歐盟執委會昨天表示，為確保人員安全自由流動並保護公眾健康而提出一項新措施，盼27成員國以協調一致的方式訂出安全旅行規定。

新措施對境外人士赴歐盟旅行，其開放標準改以個人健康風險，而不是來自哪一國。此舉改變歐盟過去以滾動式檢討方式列出所謂「安全旅遊」的國家，以往被列入安全名單國家的民眾入境基本上免隔離，未來則改以個人是否完整接種疫苗為前提。

為讓已接種疫苗者更順利旅行，歐盟決定除對已接種歐盟藥品管理局（EMA）批准的疫苗的人開放入境之外，也建議另納入接種世衛組織通過的緊急使用疫苗，若所有成員國同意，新措施將自明（2022）年1月10日起實施。

不過，歐盟也採取謹慎作法，接種世衛緊急授權疫苗者，入境時可能仍需提供PCR陰性的證明。

目前歐盟批准的疫苗包括輝瑞（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）、在歐洲生產的阿斯特捷利康（AZ）和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。而世衛緊急使用疫苗另包括中國國藥（Sinopharm）、北京科興（Sinovac）及在印度生產的AZ等疫苗。

這意即歐盟建議成員國開放允許接種中國和印度製造疫苗者入境歐盟旅行。

此外，歐盟成員國對今年採行的疫苗接種證明有效期限規定不一，歐盟昨天也建議一致改為在最後一劑後9個月內有效，由於歐盟成員國多數在今年第2季大規模施打疫苗，因此明年夏天多數歐盟民眾將需要施打追加劑，才能延長疫苗證明，讓旅行更便利。

疾管中心建議全體成年人施打追加劑，藥品管理局批准5-11歲施打輝瑞疫苗

（中央社）一名歐盟官員告訴《路透社》，歐洲聯盟執行委員會昨天建議，將完整接種疫苗者的證明有效期限訂為9個月。如果歐盟各國人民明年夏季想去其他歐盟國家旅行，就必須打追加劑。

歐盟為了COVID-19疫苗接種證書效期應該維持8或9個月，進行長時間討論。消息人士表示，施打追加劑的民眾，疫苗證書效期會自動延長。

這些建議不具約束力，但可望有助於歐盟各國訂定一致標準。

歐盟各國政府於23日就疫苗證書問題展開討論， 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的上述建議須經各會員國同意。

大部分歐盟居民在今年第2、3季接種最後一劑疫苗，他們的證書效期多半會在明年中過期。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）前天改口建議，為全體成年人施打追加劑，40歲以上者優先。先前的防疫方針是只為年長體弱者打追加劑。

《華爾街日報》報導，歐洲疾病預防管制中心表示，來自以色列和英國的證據顯示，不分年齡層都施打追加劑，有助於提升預防感染和重症的保護力。

管制中心主任艾孟（Andrea Ammon）指出，施打追加劑也必須伴隨著盡可能為尚未接種的人施打第一劑疫苗，並且透過非藥物介入的措施，限制已接種和尚未接種民眾的接觸。

大多數歐洲國家已開始為年長者提供追加劑，但到目前為止進展有限。依據Our World in Data的數據，法國目前為65歲以上和具有額外健康風險者提供追加劑，到目前約莫僅有8.7%的人口接種了追加劑；在德國和義大利則是大約8%的人口接種了追加劑。

（中央社）歐洲COVID-19疫情升溫之際，歐盟藥品管理局昨天批准5到11歲兒童施打輝瑞疫苗，為數百萬國小學生捲起袖子打針鋪路。

這將是歐盟藥品管理局首次批准可供年幼兒童接種的疫苗。

歐盟藥品管理局指出：「Comirnaty（即輝瑞）疫苗對5至11歲兒童的好處大於風險，尤其對染疫後出現重症風險較高的兒童來說，更是如此。」

不過奧地利確診劇增，首都維也納（Vienna）當局搶在歐盟藥品管理局批准前，就已開始為5至11歲兒童接種疫苗。

歐盟藥品管理局雖已對年幼兒童接種輝瑞疫苗開綠燈，仍須歐盟執行委員會形式上批准，成員國衛生當局才能開始施打疫苗。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範

關鍵會員推廣

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。