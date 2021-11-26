統一智慧電動車ETN 聚焦台股智慧車30精兵

看好智慧移動大趨勢，統一綜合證券(2855)與臺灣指數公司合作編製「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」(簡稱臺灣智慧移動與電動車報酬指數)，並發行「統一特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數ETN」(簡稱統一智慧電動車N，股票代號020030)，精選30檔台股智慧車關鍵成分股，11/26掛牌上市，發行價5元，結合台灣超強的數位科技實力與純熟的汽車零件技術，一鍵投資智慧移動的超前快車。

智慧移動金三角 打造駛向未來的智慧特快車

統一證說明，指數以智慧電動車為設計主軸，其中約90%的權重集中在「智慧移動金三角」-智慧車IC設計、晶圓代工、智慧車關鍵零組件。

IC設計是智慧晶片的靈魂，包括龍頭聯發科(2454)、電源管理晶片股王矽力-KY(6415)以及驅動IC領導廠商聯詠(3034)；晶圓代工有護國神山群台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)；關鍵零組件則包含高速運算智慧聯網必備的PCB族群，如銅箔廠南亞(1303)與ABF載板三雄欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)，以及智能車先進駕駛輔助系統(ADAS)的Lidar概念股穩懋(3105)與智慧感測車載鏡頭廠大立光(3008)；也網羅電源管理系統中具獨特利基的台達電(2308)。另外，建立MIH開放汽車平台的鴻海(2317)與裕隆(2201)也納入指數，在MIH助攻下，企業可透過平台的開放策略，更有效率的參與智慧移動與電動車的產業新局，

指數成分股篩選規則如下：由臺灣上市、上櫃公司普通股股票中，選取企業營收40%以上來自FactSet的RBICS Level 6中智慧移動與電動車相關的46個行業別，再以「電動車技術與服務」及「汽車製造與零件」兩個類別選出30檔。每半年換股，單一成分股上限8%，能讓漲多的成份股獲利了結，同時抓住未來主流。

智慧移動需求升級 臺灣企業大展競爭力

依據市場研究，全球電動車到了2030年的年複合成長率可達29%，車用電子零組件預估佔比達50%，汽車電子化使得半導體、晶片、電子元件的重要性大幅提升；統一證券認為未來移動不只是驅動方式改變，對於車內聯網、自動駕駛、輔助駕駛等功能需求也更升級，因此統一智慧電動車ETN帶給投資人的不僅只是電動車，更是智能化帶來的生動未來。