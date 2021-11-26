健康不中斷 限時兩週、快到超商揪出糖心蛋惡魔！ 醫籲：定期檢測糖心蛋8大危險因子 穩糖、護心、減重根源做起

冬季來臨，溫度驟降、早晚溫差大，可能使血管收縮造成血壓飆升，也讓心血管事件發生率隨之增加！據衛福部統計，心臟病是國人第二號殺手，再加上腦中風、高血壓、糖尿病等血管性疾病，每年造成5.4萬人死亡[1]。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤醫師提醒，有糖尿病或肥胖問題的患者，更要注意心血管疾病風險，建議可定期自我檢測8大「糖心蛋」風險因子，若出現健康亮紅燈的警訊，就要盡快尋求專業評估處置。

「糖心蛋」惡魔找上門！氣溫變化大、口腹之欲難忍耐 8大風險因子別輕忽

近期氣溫驟降，民眾相約吃火鍋、薑母鴨等暖胃食品機會多，大吃大喝之際，小心「糖心蛋」惡魔集結血糖不穩、心血管風險、蛋型肥胖身材三大問題找上門！蔡世澤醫師指出，除了天冷時要注意飲食均衡，民眾平時就應固定期檢視自己是否具備「糖心蛋」8大風險因子，其中包括性別與年紀、腰圍（中廣身材）、家族病史、運動不足、吸菸、高血壓、高血脂、糖尿病史等，民眾若有多項符合，則很有可能是容易罹患心血管疾病的「糖心蛋」一族。因此在日常宜養成健康生活習慣、減重、強化三高控制，方可有效遠離疾病威脅。

「揪出糖心蛋惡魔」網站上線 醫界聯手呼籲民眾：定期自我檢測最安心！

為了方便民眾自我評估是否有心血管疾病風險，台灣介入性心臟血管醫學會與糖尿病關懷基金會聯手推出「揪出糖心蛋惡魔」網站(http://findtheegg.com.tw/)，將肥胖、糖尿病、心血管疾病的危險因子以簡易問答呈現，提供大眾自行上網檢測。蔡世澤醫師引古人『上醫治未病、中醫治欲病、下醫治已病』的說法，強調預防保健的重要性。成立並推出該網站宗旨，正是希望民眾自測後，若發現自己擁有諸多危險因子，經由提示，應儘快尋求醫師作進一步評估。蔡醫師也呼籲，民眾除了注重養生保健，更應定期自我檢測，及早發現、及早治療，才能長保健康。

外食族增、8成飲食不均！糖心蛋大軍潛入全台Open Channel 邀您掃碼10秒護健康

據衛福部調查，職場外食族比例日增，早午晚都在外用餐的近5成、且逾8成職場員工每日飲食未符合健康攝取標準[2]，蔡世澤醫師叮囑，糖尿病、心血管疾病與肥胖息息相關，病友應從飲食、運動、藥物、監測多管齊下，力求風險管控。最近有些新藥在剋制糖心蛋惡魔方面，展露頭角，更增勝算。糖尿病關懷基金會本次特別聯合統一超商的Open Channel，特別推出限時兩週、每天20次的活動，在Open Channel找到糖心蛋惡魔的機會，邀請大家一起揪出藏身的糖心蛋惡魔，讓超商不只能讓民眾輕鬆選購美食、更能守護民眾健康。即日起快到Open Channel掃碼檢測，10秒填答，為自己的健康把關、幸福加值！

[1]心血管疾病總無情，健康生活型態要力行:：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4141&pid=12619

[2]外食把握三少三多，健康少負擔：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1132&pid=2410