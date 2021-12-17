公投前最後衝刺：國民黨控公投是「不公平戰爭」，夜宿自由廣場盼催出500萬票教訓民進黨

4大公投明（18）日就要登場投票，各黨紛紛在「選前之夜」辦理大型造勢活動，國民黨今天晚上也在自由廣場舉辦宣講集會，結束後黨主席朱立倫更「夜宿」力拼公投氣勢。今天晚上包括國民黨立委、中廣董事長趙少康、前主席江啟臣、前台北市長郝龍斌、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人輪番上場宣講。全台各地縣市長則透過錄影片的方式來呼籲民眾投票。

國民黨在宣講中多次強調，大家好不容易走到這裡，不能讓之前的努力功虧一簣，同意票必須超過495萬的門檻才能通過，因此呼籲參與群眾明天一定要出門投下四個同意，才能給傲慢的民進黨一個教訓。

朱立倫、馬英九等藍營大咖催票：一定要出門

中廣董事長趙少康、立法院黨團總召費鴻泰等宣講時大力疾呼，這次公投是對蔡英文的嚴格檢驗，如果因為天氣冷不出來投票，直接民意就被民進黨沒收了，從此以後，辦公投也不會過，民進黨不只是將公投關進鐵龍，而是直接刪掉了，從此民進黨就會更囂張，網軍會繼續治國，只要大家出來投票就有通過的機會，為了自己、為了國家長長久久、為子孫後代一定要出來投票，「四個都同意，台灣更美麗！」

反萊豬公投領銜人林為洲表示，開放萊豬進口， 立法院經過半年抗爭，走到最後一哩路，明天是決戰時刻，大家一定要繼續努力，維護大家的食安、維護大家健康，出來投下同意反萊豬的公投票。立委林奕華說，「假如明天沒通過，下個月萊豬就會進來台灣，大家就會吃到」。

黨主席朱立倫則表示，國民黨力推四個同意，不是因為一個政黨，沒有個人之私，沒有政黨之私，只有全民的力量共同對抗鴨霸的政府。國民黨是真正的愛這塊土地，真正的愛台灣，真正的護民主，這兩個禮拜他們走遍全台各地每一個角落大聲地呼喊，希望所有民眾，明天一定出來投票，這個公投票不是選舉，這個公投票是為了台灣的民主、為了全民的健康、為了可以繼續拚經濟、為了這塊土地、為了環境。

朱立倫也表示，國民黨沒有像民進黨有那麼多資源，府院黨全動員還加上網軍，國民黨靠的是穿著布鞋草鞋，一步一腳印，以及大家的決心，一定要拚到最後一分一秒，今天為了民主守夜，明天升完旗，再到市場催票，呼籲大家都要投四個同意。

前總統馬英九則表示，上週文山區停電「我家也被害」，馬英九表示，核電可以24小時發電，便宜、不排碳、已被視為綠能，支持重啟核四有4個目的，包括避免缺電、減少電價上漲、減少空污、維護國家安全。蔡英文執政期間綠能成長緩慢，5年半僅增加0.7%，距離今年規畫的12%目標還相當遙遠，重啟核四一定要投同意不然台灣將陷入缺電危機。

侯友宜、盧秀燕不出席，「影片」支持

新北市長侯友宜上午受訪表示，「已有其他行程了」，間接表明不會到場，不過臉書上隨後PO文，明天一定會去投票。侯友宜還強調，他希望在整個經過理性科學思辨以後，讓公民自主來做一個決定，讓他的態度，讓他們做他們自己的選擇。

侯友宜過去針對核四表達「如果沒有辦法去處理核安、沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」，環保組織「綠色和平」今天用此言論在《中國時報》頭版刊登廣告，只見廣告內容寫著侯友宜說過的話，下方寫上「新北市長侯友宜」。

同樣也未對四個案表態「同意」的台中市長盧秀燕，《蘋果日報》報導，她委婉表示，對於選舉事務或黨務，她不會說明也沒有評論，至於今晚國民黨台北夜宿守夜活動，「晚間要主持2場跨局處大型會議，包括跨年晚會籌備會議以及捷運公司加薪案會議」，未正面回應是否北上參加國民黨發起的公投守夜活動。

「希望市政優先、國泰民安優先，不要每天講政治。」盧秀燕說，希望外界不要替她詮釋自己對四大公投的態度，最近有人說她已表態，有人說她沒表態，其實她認為民主真諦，就是尊重每個人公民權，不要評論別人，但她可以確定的是「明天公投一定會去投票。」

公投相關的民調數據從一開始的全部同意，到現在開始發生逆轉，近期不少藍營政治人物把責任歸咎於侯友宜與執政首長都不願表態所造成；國民黨在今天晚上現場播放14縣市首長的宣傳影片，不過相較於多位縣市首長都錄了一模一樣的「催票台詞片段」，侯友宜的片段是是2020年宣傳反萊豬記者會跟視察市場的畫面；盧秀燕則是播放在議會內對4大公投案表態的的內容。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航