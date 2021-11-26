今年第3團：美國國會跨黨派議員來台拜會蔡英文，議員曝曾遭中國施壓

美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率跨黨派眾議員團訪問台灣，今（26）日拜會退輔會、國防部和總統蔡英文。高野說，雖然這是今年美國國會議員到台灣的第三個訪問團，看到台美一同面對疫情有很大的進展，相信未來美國官員訪台會變成常態。

此為繼美國共和黨聯邦參議員柯寧（John Cornyn）9日率領參、眾議員團訪問台灣後，11月第2個美國議員團訪台。

高野大讚台灣，稱台美關係10年來最穩健

（中央社）民主黨籍眾議員高野率領17人訪問團，19日出發訪問日本、韓國與台灣。團員包括同黨眾議員歐瑞德（Colin Allred）、絲拉金（Elissa Slotkin）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）及相關幕僚。議員分屬眾議院退伍軍人事務委員會、軍事委員會及外交委員會成員。

高野一行人上午到總統府拜會蔡總統，他在致詞時表示，雖然這是今年美國國會議員到台灣的第三個訪問團，看到台美一同面對疫情有很大的進展，相信未來美國官員訪台會變成常態。

高野指出，這次來台是要提醒夥伴與盟友，在經過兩個艱困年頭之後，對於自由安全印太區域的承諾與共同責任，是前所未有強健。

他指出，台灣不但是世界楷模，面對疫情非常優秀的表現ㄈ應該值得讚賞。台灣不但捐贈很多醫療設備給美國，對於15個邦交國與其他國家也同樣慷慨。高野說，世界已經聽到台灣的聲音，台灣不只可以幫忙，台灣也正在幫忙。

他指出，這次訪團到日本、韓國，現在來到台灣，非常讚賞蔡總統的領導力，尤其在蔡總統的執政下，台美關係堪稱10多年來最穩健。

高野指出，如今台美持續合作共同面對疫情，也不斷增進貿易與投資關係、促進經濟繁榮，一同面對氣候變遷，倡導透明、人權、包容性、法治等價值。高野說，美國對台灣的承諾堅若磐石、不斷深化，台灣不但是民主的成功故事、可靠的夥伴，更是世界上一股良善的力量。

總統府發言人張惇涵昨天晚上表示，此次訪團多位眾議員皆積極支持台灣的國際參與，像是主席高野及眾議員歐瑞德，即應邀參與今年「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。

此外，歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲3位眾議員，也曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。期盼此次台美雙方就台美關係、區域安全等各項重要議題能有深度交流，持續深化台美夥伴關係。

外交部則發布新聞稿表示，美國訪團抵台，成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，多位團員曾在美國國會投票力挺友台議案；美國國會再度組團來訪，展現美國國會兩院、兩黨對台美關係一致的堅定支持。

外交部說，訪團在台期間將與政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見；由衷感謝訪團對台灣相關議題的鼎力相助，相信此行訪問將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。

議員曝：中國曾要求取消訪問

梅絲晚間推文自曝，訪台行程曝光後，中國使館曾要求他們取消訪問，但他們沒有照做。

梅絲表示，他們是COVID-19疫情爆發後，首個造訪印太區域的跨黨派眾議院訪團，此行富有成效，也相當有意義。她強調，這只是開端。

梅絲抵台後曾在停機坪拍照留念，推文稱訪團剛降落在「台灣共和國」（Republic of Taiwan），並放上美國與中華民國國旗，在網路上引起不少討論。

Just touched down in the Republic of Taiwan. 🇺🇸🇹🇼 pic.twitter.com/p7HH8Iet3A — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) November 25, 2021

絲拉金也曾推文透露，行程曝光後，她的辦公室曾接到中國使館的訊息，不客氣地要求她取消訪問。絲拉金的辦公室稍後向《國家廣播公司新聞網》（NBC News）出示1份信件摘錄，據稱這封信是24日發自中國大使館。

信中寫道：「我們強烈敦請議員立即取消原定造訪台灣的計畫，不要支持、慫恿『台灣獨立』的分裂勢力，以免對中美關係、台灣海峽的和平穩定造成巨大傷害。」中國大使館對此尚未置評。

絲拉金也表示，如同其他停留行程，訪團此行目的是要了解印太區域，重申美國對台灣人民的承諾，她期待此行能獲益良多。她也指出，汽車產業最大晶片供應商就在台灣，議程勢必會涵蓋供應鏈議題。

After celebrating Thanksgiving with U.S. troops in Korea, I just touched down in Taiwan. After stops in Japan and Korea, it’ll be good to connect with leaders here to discuss a whole host of economic and national security issues. (1/3) — Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) November 25, 2021

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範