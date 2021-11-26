【訃聞】績效曾超過巴菲特的「倉鼠界加密貨幣股神」Mr.Goxx驟逝

還記得今年九月向您介紹的倉鼠界加密貨幣股神Mr.Goxx嗎？很不幸地，牠在上周末完成最後一筆交易後，於稍早離開了投資界也離開了我們。

Mr.Goxx是一隻小倉鼠，設計者使用程式設計了兩個通道分別是購入及售出讓小倉鼠時不時地經過，使用滾輪來挑選相對應的股票，並將整個過程放上直播平台Twitch吸引了許多用戶觀看。而牠選擇的加密貨幣投資組合報酬率更勝巴菲特及標普500，甚至吸引到馬斯克的注意。

Mr.Goxx於11月20日直播並完成最後一筆交易之後，接連兩天的直播都沒有看到牠的身影，也讓許多關心的粉絲擔心是否生病了。然而，傳來的消息卻更為殘酷，Mr.Goxx直播平台主24日於Twitch及Twitter上宣布該小倉鼠已離開的消息，震驚了所有關心的用戶。

We feared this day like no other and are truly shocked for it to happen just now.



In deep sorrow, we have to announce the loss of our beloved furry friend. — Mr. Goxx (@mrgoxx) November 24, 2021

「在深深的悲痛當中，我們必須宣布心愛的毛朋友已經離開了。牠作為寵物和我們在一起相當長一段時間。Mr.Goxx給世界各地的人們帶來了歡樂，並提醒我們不要把生活看得太重。」

小倉鼠Mr.Goxx本名為Max，根據其主人表示Max除了有些腎臟問題外，之前並沒有其他任何嚴重疾病的跡象。「雖然在周日仍有正常進食，但後來就突然不吃東西，並且在隔天就平靜地睡著了。」

主人表示目前尚未有關於頻道發展的任何想法，也許再過一段時間他們會公布頻道走向，但也有可能不會，就此讓Mr.Goxx帶著Max走入歷史也說不定。然而，雖然Mr.Goxx離開了，但牠所帶給觀眾的不只是投資組合，更多的是觀看牠所帶來的樂趣，並存活在粉絲們的心中。

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航