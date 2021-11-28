對於公投正反爭辯中具有吸引力的民粹修辭，我們該如何反制？

文：王宏恩（作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家）

在這一波公投雙方正反交鋒的過程中，我們可以觀察到一股民粹修辭逐漸浮現，並且越來越常出現在舞台上以及觀眾之間。所謂的民粹，不是單純喊對方是民粹當髒話，而是政治科學中近年來對於民粹的定義或是研究。

這個定義中，民粹是一種修辭方式，用來搭配各種其他的政策說帖跟選舉動員，但大致上包含三個元素：第一，社會只有分成菁英跟百姓兩種，兩種生活截然不同；第二，這世界上只有正義跟邪惡，沒有任何的中間地帶，一件事不是黑就是白；第三，把前兩者相乘，所有檯面上的精英都是邪惡的、專門害百姓的，而所有百姓所說、所代表的都是正義的。

這一種民粹修辭法，近年來大量出現在歐洲極左派以及極右派民粹政黨的動員論述之中：所有檯面上菁英都是邪惡的、所以無論他們說什麼、推什麼都一定是錯的，先反對再說，而民眾的任何聲音、只要跟菁英相左，那就一定都是對的，菁英任何的抗辯或支持菁英的任何說詞都只是跟邪惡站在同一邊。

這種民粹修辭法對於民眾心理上來說是有誘因的。強調黑白衝突可以讓情緒亢奮、而反菁英本身成為一種簡便的捷思（Heuristics），不再需要額外花費腦力思考政策細節、讓自己（自認為百姓）勝利更可以提高心中的認同帶來的正面形象。

而在民粹修辭的推波助瀾之下，另外兩個相關的現象也隨之興起。第一是反專家。因為專家通常是經過長久的訓練、其中包含了國家的投資，因此只要專家發言，就會被詮釋為他們與菁英站在同一邊，也是要被打倒的邪惡方。一旦反專家也成為民粹動員的一部分，民粹的受眾就會更相信直白且表面上的因果詮釋，而提出看似直覺的解決方案。

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與這相連的則是第二種民粹修辭導致的現象：追求立即有效的政策。

因為專家與國會嚴謹的討論只是菁英的腐敗和謀，議而不決，所以一次打倒全部菁英的方式，就是把權力全部交給民粹動員的領袖，由他帶著善良的人民一次輾過去就好。在此之下，就會看到民粹修辭下往往推動的是短期有利、但長期有害的政策，例如立刻把移民全部趕走、立刻把國防經費拿來變成紅包發給人民、別管造成長久危害的結果（反正我們這一代會先走）、別管未來國庫空虛或無法住人、兒孫自有兒孫福、別管跟外國貿易的聲譽好壞，先騙贏這一把再說。

在筆者正在進行的研究中，至少以2016年以前的資料來看，人民越沒有耐心、看得越近，就越容易支持常使用民粹修辭的政黨（如下圖）。

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對於這次公投爭辯雙方有稍微關心的讀者，一定也有發現民粹修辭、以及民粹修辭連帶出來的反專家、短視的論點日漸鮮明。不只出現在辯論台上，也成為許多政治人物與民眾討論議題時常用的說詞。針對歐洲民粹支持者的研究則指出，民眾對於民粹修辭的偏好，並不是特定背景的選民的專利。任何年齡、教育程度、工作穩定度、文化的選民都有一定程度的人成為民粹的支持者。

那麼，對於這樣具有吸引力的民粹修辭，該如何反制？

第一，人們對於未來的重視程度，取決於對未來的想像能夠多麼具體。

當民粹修辭鼓舞人們更在意當下、追求立即有效的政策時，與之相對的框架（Framing）是鼓勵對未來更具體的想像、政策長久落實後的結果畫面。但是這種對長遠想像的建構，在台灣這個有外敵打算入侵的特殊環境中並不容易，因為對未來的不確定性就降低了人們對未來想像的可能。

強調國族認同本身能夠延伸一定程度的想像（因為國族可能的存續時間大於個體），但也有其極限。

第二，抗衡反專家情緒，在過去針對全球暖化說服的研究中，一個有效的策略是強調專家共識。

許多實驗證明說，在說服民眾相信全球暖化時，假如僅提供數據或單篇文章往往效果不佳；但假如提到這是八、九成專家的共識，那麼民眾對於論述的正當性根說服效果都會顯著地提高。但是當這種反專家情緒是來自於民粹主義修辭的鼓動後，專家共識作為一種捷思的效果可能也會打折。

另一方面，也要這種專家共識是真的存在才行。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航