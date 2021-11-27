德國「紅綠燈聯盟」達成組閣協議，明確定義中國是競爭對手

文：Sabine Kinkartz、Christoph Strack

歷經兩個月談判，德國社會民主黨、綠黨和自民黨達成聯合組閣協議草案，取名《勇於進步：自由、公正和可持續發展聯盟》，共10章，178頁，從教育和數字化開始，氣候保護緊隨其後。

聯合組閣協議開宗明義：「憑藉企業、員工和消費者，我們的經濟為我們的富裕奠定了基礎。」這句話也概括了執政夥伴所能達成一致的內容：氣候保護與保障富裕不能相互排斥。

更多風力和太陽能發電

聯合執政夥伴將德國未來電力需求設定為750太瓦時，明顯高於前政府，但維持前政府到2030年減排55％二氧化碳的目標，為此，將加快風能和太陽能擴建速度：到2030年，80％的電力來自可再生能源，而非65％。這是一個雄心勃勃的目標。

太陽能屋頂將成為對商業建築的強制性規定、對於私人建築來說則應該成為常規慣例，從而使太陽能產量翻3番。德國目前運行的風力渦輪機約3.1萬台。根據協議，風電擴建速度應達7倍，為此，自然保護目標需讓位於風能擴張。

綠黨：不可能的任務？

將專設一超級部級機構，由綠黨人士負責，將經濟、氣候保護和前環境部的一些部門融為一體，實現能源轉型。

根據聯合協議，「理想情況下」，最後一座燃煤電廠應於2030年關閉。原計劃是2038年。「理想情況下」這一含糊用語，暴露出綠黨在這一問題上無法說服贊同煤電有更長一些運營期的社民黨和自民黨。

自民黨主席林德納（Christian Lindner）稱，它是所有工業國家中「最具雄心的氣候保護計劃」。他強調，唯一的限制來自物理學：「只要政治上和經濟上可實現的，在協議中都有了描述。」

外交領域

聯合執政協議中，氣候保護之後各章涉及各種內政議題。直到第七章才涉及外交，取名《德國對歐洲和世界的責任》，共28頁，分為「歐洲」、「融合、移民、逃難」和「外交、安全、國防、發展、人權」三部分。

與過去幾周討論中所傳的消息相反，未來仍將設聯邦經濟合作與發展部。由此，也凸顯了德國人道主義參與角色及其必要性。

該部將由社民黨負責。該黨還將主掌國防部和處理移民問題的內政部。外交部交由綠黨主管。自民黨不直接參與外交政策或國際事務。

確定中國戰略

執政聯盟三黨引述了當前外交政策問題，重申支持民主運動和烏克蘭，但未點明俄羅斯，而是要求「立即停止破壞烏克蘭穩定的企圖、停止烏東暴力、終止對克里米亞的非法吞併。」

聯合執政協議在中國問題上著墨更多，明確與中國的關係是競爭和體系對手。協議強調，為能在這一制度性競爭中「實現我們的價值觀和利益」，德國需有一個在歐盟－中國共同政策框架內的全面中國戰略。

促進國際合作

與前政府一樣，未來新政府稱，以色列的安全是德國的「國家要務」，新政府將致力於建立一個德以青年組織。

涉及土耳其，執政聯盟指出，鑑於該國存在眾多「令人擔憂的國內政治發展和外交衝突」，因此無意啟動任何該國的新入盟談判。

在外交政策領域，聯合執政三黨望增強聯合國作為國際秩序最重要機構的地位，並強調多邊主義、各國合作。協議稱，在即將到來的G7輪值主席國任期內，德國將為此做出努力。

歐洲需要更多共同政策

根據該協議，紅綠黃執政聯盟要求制定「歐洲真正共同的外交、安全與國防政策」。協議稱，歐盟必須擁有更大國際行動能力，對外表現出更多團結。協議還指出，應實現有共同指揮結構和軍民聯合總部的各國軍隊之間的更強有力合作。

涉及國防政策，一個8月底以來備受爭議的話題十分醒目：協議要求，聯邦議院調查委員會應「徹查」聯邦國防軍阿富汗駐軍的安全疏散使命。

根據該協議，將成立專門委員會，應用科學專業知識，調查研究德國軍隊在阿富汗的20年使命，以助建構德軍的未來駐外使命。

允許移民就業

在「移民融合政策」上，「交通燈」執政聯盟計劃實現「邁向現代移民國家新起點」。根據該協議，要建構「具前瞻性的、實事求是的」移民政策，減少「非正規移民」，加快並數字化簽證簽發。協議簡潔表示：「我們將取消對已在德國生活的人的工作禁令。」

聯合執政協議末尾一段在歐盟政治上具有衝擊力。該段聲明，若不再有一名德藉歐盟執委會主席，綠黨有權提名德方歐盟委員。

根據未來總理蕭茲（Olaf Scholz）對這一人事安排提問的回答，一些觀察家得出結論：新政府不會支持現任歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）連任。

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