年度全球盛會——AWS re:Invent 2021，讓你在線一次掌握1500+場演講的所有重點精華

又來到AWS一年一度的全球盛事re:Invent，大家報名了沒？實體門票賣光光了！但虛擬的門票是免費的，活動涵蓋1500+場演講，豐富到不知道要參加哪一場? 推薦大家參加這場 2021 AWS On Air，透過AWS專業解決方案架構師為您統整2021 re:Invent 最新發布，讓你在線一次掌握所有重點精華！

立即報名：AWS re:Invent 2021 (參與方式：於指定時間內登入活動平台參與)

Photo credit: AWS

全球最全面、廣泛採納的雲端平台AWS，提供市場上最完整的雲端服務，廣受企業、新創公司愛用，re:Invent則是AWS每年都會舉辦的全球年會，在這幾天，會密集地帶給參加者許多新資訊，除了發表許多最新的技術和服務之外，同時也會邀請不同產業、各種規模的客戶，以及合作夥伴，來分享最新的商業創新案例，目前已經成為在雲端技術領域的大家，每年必追的一場活動。

re:Invent的內容非常多元，不只是開發、IT和系統架構師可以從中學習到很多，就連技術決策者甚至是高階主管，都可以在re:Invent中掌握全球最新的雲端技術發展，幫助自家企業做出具前瞻性的決策。很可惜的是去年2020年，因為受到COVID-19的影響，大家都被關家裡無法出國，所以re:Invent年會是以全線上的方式進行。

但令人開心、期待的是今年re:Invent不僅恢復到實體活動在美國拉斯維加斯舉辦，同時保留線上直播活動以及提供隨選即播的豐富內容的讓全球觀眾一同參與免費觀看。不只如此，今年也是前AWS執行長Andy Jassy高升Amazon執行長後，由Adam Selipsky回任AWS，接任執行長的第一場re:Invent，大家都很期待新的執行長會如何帶領AWS，邁向下一個10年。

這次re:Invent年會對於中文使用者也很友善，特別開設中文分堂議程，讓用戶可以用熟悉的語言，吸收技術新知。說到熟悉的語言，有一堂議程稱為「原來 CDK Construct 可以這樣玩」很適合大家去聽。這個議程主要會講AWS CDK，它是一個可以讓用戶使用基礎設施即程式碼Infrastructure as code的方式，來配置雲端應用程式資源，也就是說，開發者可以使用Python、Java或是Javascript等這些熟悉的程式語言，來配置應用程式所需要用到的網路、運算資源等基礎設施，而程式語言就可以使用像是迴圈、條件和繼承等語言功能，以及IDE自動提示等功能。當中我們也邀請到AWS的客戶國泰金融為我們分享如何受惠於AWS CDK，來妥善管理自家基礎設施配置。