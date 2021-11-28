曾讓「歐洲病夫」德國重獲新生，社民黨重新執政令人充滿期盼

文：Marcel Fürstenau（德國之聲評論員）

德國將很快擁有一個聯合政府，該政府的政黨組合在聯邦層面上還從未出現過。主導這一聯合政府的將是社會民主黨，該黨在聯邦大選中出人意料地獲得了勝利。社民黨的悠久歷史可以追溯到19世紀的工人運動。社民黨在其漫長的歷史中，曾多次成為德國社會大膽變革的推動力量。

本世紀初，社民黨同其聯合執政夥伴綠黨一道，推出「2010議事日程」，對德國僵化的就業、福利以及經濟政策，進行了大刀闊斧的現代化改革。這一刮骨療毒的改革進程，使當時被稱為「歐洲病夫」的德國，至少在經濟層面上獲得了新生。此後，作為世界第四大經濟體，德國經濟又恢復了活力，得以重新扮演起了歐洲經濟火車頭的角色。

三黨聯合，各有千秋

毫無疑問，這場激進的變革也對很多人造成了衝擊。德國社會中的相對貧困現象非常嚴重，擁有數量驚人的低薪階層。即將上任的紅黃綠聯合政府將嘗試改變這一現象，具體舉措包括將最低薪水提升至每小時12歐元。

這也是社民黨在選戰中提出的核心承諾，即將接替梅克爾（Angela Merkel）成為新一任德國總理的蕭茲（Olaf Scholz）兌現諾言後，將會有大約1000萬人直接獲益。

提升最低薪水本來眾望所歸，但組閣談判中，這項主張仍引起了爭議。推崇市場經濟的自民黨，本不贊同政府干預企業的薪資自由決策權。但作為補償，自民黨得以將該黨另一項主張寫進聯合執政協定，即堅持憲法中所規定的債務封頂原則。

而綠黨在聯合執政協定中留下的痕跡更是隨處可見，那就是氣候保護。例如在綠黨的堅持之下，執政聯盟已經同意將退出煤電的日期從2038年提前至2030年。

建立防疫指揮部是個好主意

參與聯合執政的紅黃綠三黨都表現出了極大的妥協意願和靈活性。對於今後的德國、歐洲以及全球政治，各個政黨都提出了各自雄心勃勃的施政綱領，而為了實現這些施政綱領，他們今後也將需要尋求執政夥伴之外、甚至聯邦議院之外的廣泛支持。

在德國國內，執政聯盟必須盡快將競選承諾輔助實施。有關成立防疫專家指揮部的主張，就是一個很好的開端。

聯合執政協定中有關外交、安全、國防以及發展政策的章節，讀起來似乎更多是良好的願望。加強歐盟的行動力和內部團結，也曾是梅克爾16年總理生涯的重要目標。但實現這一目標談何容易，英國脫歐就很能說明這個問題。而波蘭和匈牙利等國在法治國家建設中所反映出的差距，更顯示歐盟的向心力在減弱，而離心力卻在增強。

蕭茲是德國歐洲政策連貫性的保障

在歐洲一體化發展的崎嶇道路上，新的德國政府既要擁有極高的政治敏銳，還要表現出強大的行動力。在對待西巴爾幹六國的問題上，尤為如此。上述六國都希望加入歐盟大家庭。

聯合執政協定中寫道，今後德國將本著「服務與理解」的精神承擔起對歐盟的傳統責任，聽起來很不錯。鑑於蕭茲在梅克爾任內就擔任過副總理，因此德國的歐洲政策保持連貫性，是有保障的。

這種連貫性同樣也適用於同北約和美國的關係。鑑於阿富汗的慘痛經歷，雙邊加強政治合作顯然是件意義重大的事情。

沿著布蘭特的腳印

在對待中國、俄羅斯以及土耳其等國的問題上，鑑於過去幾年當中同上述國家的關係不斷趨於緊張化，執政聯盟現在要做的是：敦促上述國家保障人權，但同時保留溝通渠道。面對來自國內和國際社會的挑戰，社民黨、綠黨和自民黨似乎已經奠定了聯合執政的基礎。

聯合執政協定的主題是「勇於取得更大進步」，這同當年社民黨總理布蘭特（Willy Brandt）提出的口號「勇於推動更多民主」非常接近，這也絕非偶然。1969年，社民黨同自民黨聯合執政時提出「勇於推動更多民主」的口號，逐步實現了德國社會的變革，並在國際舞台上推動了德國同共產黨陣營關係的緩解。

認同民主，推動變革

執政聯盟形容自己是一個「推動民主、公平和持久性的聯盟」，這其實也反映出了三個政黨的自我認同：自民黨推崇自由，社民黨強調公正，而綠黨則注重可持續性發展。

民主、公正和持續性發展，聽上去都是很動聽的詞彙，會有人對這樣的主張提出異議嗎？只有那些在德國內外主張民族主義、閉關鎖國以及專制政治的人，才會提出異議。遺憾的是，這樣的人仍大有人在。而以認同民主和推動變革的自信姿態對這些人大聲說不，顯然是來自德國的一個良好訊號。

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