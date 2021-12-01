2021/12/01,
生活

【部分錯誤】網傳「建議在家中放可樂，萬一家中不幸發生火災時，與其浪費時間去取水，倒不如使用一瓶可樂」？

【部分錯誤】網傳「建議在家中放可樂，萬一家中不幸發生火災時，與其浪費時間去取水，倒不如使用一瓶可樂」？
Photo Credit: 關鍵評論網 / 鄭宇軒

我們想讓你知道的是

可樂雖有滅火效果，但有諸多使用限制，火災現場應使用滅火器為主，因此，網路傳言為「部分錯誤」訊息。

文：台灣事實查核中心

【部分錯誤】網傳「建議在家中放可樂，萬一家中不幸發生火災時，與其浪費時間去取水，倒不如使用一瓶可樂」？

經查：

【報告將隨時更新 2021/6/25版】

一、消防專家表示，可樂搖晃後，碳酸水產生氣泡與二氧化碳，會產生壓力，進而噴射氣泡、二氧化碳與水等，原理上，確實能達到冷卻與窒息的滅火效果。

二、消防專家表示，可樂在原理上雖可滅火，但其噴射方向不易控制、容量小及噴射距離近，人需很靠近火源，反而增加傷害風險，也不適用於油鍋、電器等火災。若為消防安全，建議家裡應放置滅火器。

可樂雖有滅火效果，但有諸多使用限制，火災現場應使用滅火器為主，因此，傳言為「部分錯誤」訊息。

【查核聲明】資訊若有更新，本報告亦會同步更新。

背景

通訊軟體、社群平台近期流傳影片，影片內容為消防員搖晃可樂後，噴射火源，將火撲滅。

影片搭配訊息稱：「香港消防員建議在家裡長期放一瓶可口可樂。萬一家中不幸發生火災時，與其浪費時間去取水，倒不如使用一瓶可口可樂/百事可樂。訣竅很簡單，只需開蓋，用拇指塞住瓶口然後搖動瓶中的可口可樂，直接嘖射到火焰的底部， 幾秒鐘後就可以快速控制火勢。此視頻是消防員給大家進行的示範。」

假新聞EP1圖1
Photo Credit: 台灣事實查核中心
圖1：通訊軟體流傳訊息
假新聞EP1圖2
Photo Credit: 台灣事實查核中心
圖2：社群平台流傳訊息擷圖

查核

爭議點一、網傳影片中「可樂滅火」的原理為何？

（一）查核中心採訪高雄市政府消防局股長、《打火哥的30堂烈焰求生課》的作者蔡宗翰。

他表示，網傳影片中提到的可樂確實有滅火效果。一般水能滅火，可樂類的碳酸飲料原料含水，基本上都有滅火效果。且碳酸飲料滅火的效果比水稍強，原理是碳酸飲料含二氧化碳，噴射到火上，能覆蓋住可燃物表面，能阻絕燃燒，這是滅火方式的「窒息法」。此外，碳酸飲料搖晃後，能形成泡沫與氣壓推力，有冷卻滅火的效果，這就是滅火方式的「冷卻法」。

（二）查核中心採訪消防署火災預防組。消防署表示，滅火方法可以歸納為：窒息法、冷卻法、拆除法、抑制法。窒息法就是隔絕氧氣、冷卻法是減少熱能，兩者的原理都是隔絕燃燒所需要的條件。拆除法是除去可燃物品、抑制法則是破壞燃燒的連鎖反應。

消防署表示，可樂成分為碳酸水、白糖、色素、酸度調節劑、咖啡因及其他調味劑。搖晃後瓶中碳酸水產生氣泡與二氧化碳，會產生壓力，進而噴射氣泡、二氧化碳與水等，確實能達到冷卻與窒息的滅火效果。

爭議點二、碰到火災時，民眾在哪些情況可使用「碳酸飲料，如可樂、汽水等」滅火？在哪些情況並不適用？

蔡宗翰表示，可樂確實有滅火效果，但運用上有很多操作限制。如可樂罐很難瞄準火源，方向不夠集中，無法精準滅火。此外，可樂容量也有限，發生火災時，身邊也佷難一下子取得大量可樂。可樂也不是民眾隨身攜帶的物品，不需要為了消防安全，特別放可樂在家中。

蔡宗翰表示，二氧化碳在開放空間，無法持續覆蓋在可燃物表面，達成窒息效果。可樂滅火的方法，只能用於木製品、紙纖維、棉、布等引燃的小範圍、短時間火勢。不適合用在油鍋、電器、電線走火的火災，可能會引起導電甚至爆炸。

蔡宗翰建議，如果民眾遇到適用的小範圍起火狀況，而剛好身邊又有可樂時，或許可以試試看，但建議滅火還是要用滅火器為主。遇到火災時，民眾應該優先逃生、撥打119，不需要特別跑去搬可樂，反而造成自身危險。

消防署表示，可樂搖晃噴射起火點，雖然原理上可以滅火，但其噴射方向不易控制、容量小及噴射距離近，人需很靠近火源，反而增加傷害的風險。可樂、水等滅火方式，主要是用於紙類、木製品等起火原因，不能用於電線走火等火災。

因此，不建議民眾在火災現場使用可樂滅火，應該儘速逃生或是使用滅火器滅火。

結論

【報告將隨時更新 2021/6/25版】

一、消防專家表示，可樂搖晃後，碳酸水產生氣泡與二氧化碳，會產生壓力，進而噴射氣泡、二氧化碳與水等，原理上，確實能達到冷卻與窒息的滅火效果。

二、消防專家表示，可樂在原理上雖可滅火，但其噴射方向不易控制、容量小及噴射距離近，人需很靠近火源，反而增加傷害風險，也不適用於油鍋、電器等火災。若為消防安全，建議家裡應放置滅火器。

可樂雖有滅火效果，但有諸多使用限制，火災現場應使用滅火器為主，因此，傳言為「部分錯誤」訊息。

【查核聲明】資訊若有更新，本報告亦會同步更新。

本文經台灣事實查核中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範


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