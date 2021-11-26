2021/11/26,
勞工

馬來西亞製造業強迫勞動問題嚴重，Dyson宣佈解除與大馬供應商合作關係

馬來西亞製造業強迫勞動問題嚴重，Dyson宣佈解除與大馬供應商合作關係
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

著名電器公司Dyson宣佈與馬來西亞開泰公司解除合作關係，因開泰收到強迫勞動舉報。這兩年內，馬來西亞許多手套製造商遭到強迫勞動舉報，被美國海關及邊境保護局列入黑名單，禁止進口公司產品，這也對馬來西亞經濟造成巨大打擊。

英國高科技家電製造商戴森有限公司（Dyson Ltd）宣佈，與馬來西亞供應商開泰（ATA）停止合作關係。他們日前收到剝削勞工的舉報，在進行審查後確定與開泰解約，導致開泰股價暴跌。

開泰是戴森吸塵器及空氣淨化器的零件製造商。他們向《路透社》說，戴森佔公司總收入的80%，股價下跌自2020年4月以來最低的30%。戴森創辦人詹姆士·戴森（James Dyson）表示，他於9月收到指控開泰員工「不合理行為」的舉報，並已委託律師調查此事。

戴森新加坡公司總部也說明，他們已經撤回馬來西亞的生產線，因為在過去半年內的溝通並無足夠進展。發言人告訴《路透社》：「我們給出六個月停止合作通知，希望這樣能推動開泰改進，讓員工可以有序退出。」

《路透社》對開泰現職及前員工深入訪談時發現，他們的加班時間遠超出馬來西亞勞工法規定。記者揭露，工資單顯示一名勞工一個月內加班126小時，而法律規定加班時數只有104小時。開泰員工也必須在原定為休息日的假日工作，且外籍人士需以「債務奴」的方式向勞工經紀人支付招聘費。

根據公司資料顯示，超過8千名員工為外籍人士，主要來自尼泊爾、孟加拉。開泰前員工向《路透社》透露，他於今年六月公開分享在公司的經歷後，被公司官員帶到警察局盤問及毆打。另一名尼泊爾員工也說明，他因為害怕被開泰公司對付而在事後選擇離開馬來西亞。

勞工運動者安迪·霍爾（Andy Hall）在去年接獲開泰員工的投訴，並向美國海關及邊境保護局（CBP）提出要求審查開泰公司的工作實踐。開泰對於強迫勞動、超時工作、惡劣居住環境等指控全盤否認，也說明多項審查沒有顯示任何問題。不過，開泰並沒有向媒體公開審查結果。

RTS210EU
圖為戴森的商標。Photo Credit: Reuter / 達志影像

馬來西亞列入強迫勞動黑名單

兩年內，美國海關及邊境保護局已經禁止馬來西亞六家包括Top Glove、Supermax、Smart Glove等手套製造廠商進口產品，基於合理證據證明該六家公司涉及強迫勞動。馬來西亞人力資源部部長沙拉瓦南（M. Saravanan）在前年到訪Brightway Holdings有限公司員工宿舍時，形容員工生活環境有如「現代奴隸制」。

美國國務院在今年7月將馬來西亞列入黑名單，因在勞工問題上多次違反人權。這對馬來西亞經濟造成重大打擊，根據《光華日報》報導，在野黨民主行動黨領袖林吉祥對此痛批：「馬來西亞還能承受這些打擊多久，不喪失國際競爭能力？」

《路透社》今年5月對馬來西亞手套製造廠商進行深入報導，發現審查機制出現許多漏洞。公司及廠商可以操控審查人員在現場看到的真相，工廠員工告訴記者，公司會要求他們在審查人員來臨之前先把宿舍整理乾淨，也只能對審查人員說出居住設備、食物環境很好等謊話。另外，報導也揭露審查機構並沒有品質的控管的相關規定，審查機構可能為了維護自己生意而給出正面報導。

戴森與開泰終止合作關係將造成目前開泰員工重大影響，霍爾表示戴森應該對此採取補救措施。他也認為廠商剝削員工事件，馬來西亞政府該負起一部分責任。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒

關鍵會員推廣

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。