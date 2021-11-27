英吉利海峽非法移民船難27死，英法咎責吵開：強森致函列五點要求，馬克宏正告勿政治操作

（中央社）非法移民自法國渡海赴英，24日釀至少27死，是英吉利海峽近年最嚴重船難。意外發生還不到一天，英法兩國25日就為日後誰應承擔哪些責任吵開。

《華盛頓郵報》報導，英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）在國會稱「我們大多數人憂心多年的事，24日終於應驗」。英國再次要求應沿著法國海岸聯合巡邏，以阻止更多非法移民展開危險渡海之旅，法國則要英國負起更多責任。

英國首相強森（Boris Johnson）25日晚致函法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），要求由英法雙方或找民間保全公司啟動「聯合巡邏」；強森還要求兩國應達成協議，供日後將非法移民遣返回法國的依據。

之前英國提出聯合巡邏時，法國就質疑侵犯主權。法國政府指控英國沒拿出行動打擊人蛇與雇用非法移民的企業；巴黎方面25日則就打擊英吉利海峽的人口販運，要求英國與歐盟提供更多支持。

綜合法新社與英國廣播公司（BBC）報導，英國首相強森25日致函法國總統馬克宏，信中列出五點措施，包括要求法國立即開始接回所有橫越英吉利海峽（English Channel）到英國的非法移民。

強森在致馬克宏的信中要求「加速進一步行動」，以避免24日船難27人喪生的悲劇重演。

英吉利海峽近年最嚴重船難

法國里爾（Lille）檢方表示，17名男子、七名婦女和三個未成年孩童，24日從法國北部的加萊港（Calais）外海走水路擬偷渡至英格蘭，卻因超載的充氣筏洩氣而喪生，調查不排除指向過失殺人。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，五名涉案的人口販子已遭逮捕。達馬南說僅兩人生還，分別為伊拉克人和索馬利亞人，兩人嚴重失溫，復原後將接受訊問。加萊市長布夏爾（Natacha Bouchart）表示，罹難者中有一名孕婦。

大約200人25日下午聚集加萊悼念罹難者，其中多為遠赴異鄉的移民與維權人士。

這起船難是自2018年英吉利海峽成為非洲、中東與亞洲移民，從法國到英格蘭的一大熱門路徑以來，英吉利海峽最嚴重的事故。

據英國聯合社（PA）彙整，今（2021）年有超過2萬5700人搭小船橫渡英吉利海峽，約是去（2020）年全年總數的3倍。

強森五點要求來函，馬克宏正告勿政治操作

強森在25日晚發出的信中寫道，若無法遏阻，接回渡海移民的做法將有助大量減少偷渡事件，從根本上打破犯罪集團人口販運商業模式，挽救數以千計條人命。

強森在信中列出的五點措施包括：一、聯合巡邏防止更多船隻離開法國海灘；二、部署更先進科技，如感應器和雷達；三、相互在對方領海進行海上巡邏和空中監視；四、深化兩國聯合情報單位合作；五、立即啟動雙邊遣返協議談判，同時就建立英國和歐盟遣返協議展開磋商。

強森說：「我們準備從下週開始展開這類巡邏行動。」另據一項聲明，英國內政大臣巴特爾和法國內政部長達馬南稍早通電話，提出擴大合作和創新計畫。兩人將在週末會談，巴特爾在表示願意增派相關人力後，將讓人員前往法國。

這起海難讓英國脫歐後與法國的合作再度構成挑戰，而橫渡海峽的難民人數創紀錄，加上一連串包括漁權爭議等諸多問題，讓雙方之間的緊張日益加劇。

法國總統府表示，馬克宏24日與強森通話時強調兩國「都有責任」，還說「希望英國充分合作，不要利用嚴峻局勢來達到政治目的。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航