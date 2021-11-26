立法院通過與邦交國貝里斯經濟合作協定，外交部：有助於開拓加勒比海地區市場

立法院今（26）日通過「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府經濟合作協定」，承諾199項產品給予優惠關稅，包括冷凍龍蝦、調製或保藏柑橘及其他調味醬汁等。外交部報告指出，協定生效後，將有助兩國強化合作，且貝里斯為「加勒比海共同體」成員，未來台灣廠商可利用貝國為樞紐，並利用享有相關優惠關稅的優勢。

另外院會也三讀通過修正《海關進口稅則》部分稅則，調降自貝里斯、宏都拉斯、巴拉圭等234項進口貨品關稅，直接或分年降至免稅，擴大經貿交流及合作商機。修正條文指出，將調降原產自貝里斯水產品、可可製品、果汁等199項貨品與宏都拉斯乳製品、蔬果等25項貨品及巴拉圭糖食、米紙等10項貨品的第2欄稅率，以配合履行台貝（貝里斯）、台巴（巴拉圭）經濟合作協定及台宏（宏都拉斯）自由貿易協定關稅減讓承諾。

龍蝦進口最多，其餘農產品影響不大

去（2020）年經濟部王美花部長與貝里斯投資、貿易及商務部長Ms. Tracy Panton已經在9月30日異地完成簽署「中華民國（臺灣）政府與貝里斯政府經濟合作協定」，根據據經濟部報告所寫台貝經濟合作協定內容，我方給予貝方199項產品包括牛肉、豬肉、雞肉、魚、 龍蝦、蔬菜、酪梨、柑橘汁、天然蜜、塑膠餐具、木製合板、鋁製門等降稅待遇；蔗糖則在3.5萬公噸配額內免稅（其中精糖不超過1萬公噸）。

另貝國牛肉及豬肉等農牧產品必須符合我國相關規定始可進口，我方將以保障國民健康安全為最優先原則。

根據財政部統計，降稅產品中，僅冷凍龍蝦、調製或保藏柑橘及其他調味醬汁3項有進口實績，其中以龍蝦為最大宗，占整體進口40％或27萬美元。

另外，經濟部也表示，貝里斯給我國33項工業產品降稅待遇，包括機踏車輪胎、紡織品、鋼品、金屬扳手、工具機、汽機車零件與澱粉製品。經各部會與產業溝通與評估後，認本協定對我國產業並無衝擊。

農委會強調，去年我國自貝里斯進口農產品41.1萬美元，占我國自全球進口總值0.003%，主要進口產品為冷凍龍蝦；而同年我國農產品對貝里斯總值約22.2萬美元，占我國對全球農產品出口0.005%，主要出口產品為樹薯澱粉及其他薯粉。因貝里斯距離我國路途遙遠，且貝國進口之農產品極為有限、占比極低，評估對我國農業不致造成影響。

去年我國對貝國出口總值達台幣1.8億元，去年我國自貝國進口總值約台幣2000萬元。

外交部：有助於開拓加勒比海地區市場

外交部月初提供給立院外交及國防委員會的報告指出，貝里斯是我國在中美洲及加勒比海地區重要盟邦，此協定生效實施後，將有助推動雙邊貿易、投資、關務、技術及人才培育等領域的互助及合作。

外交部表示，貝國為「加勒比海共同體」（CARICOM）成員，該組織15個成員國之間有優惠性關稅安排，與歐盟、加拿大、哥倫比亞等也簽有貿易協定；另美國、加拿大、日本等國給予貝國普遍優惠制度（GSP）待遇，我國廠商可利用貝國為樞紐，開拓與上述國家及加勒比海地區的市場，並利用享有相關優惠關稅的優勢，推廣我國優良產品。

外交部並說，對貝國而言，也可利用我國為跳板，開拓亞洲市場，拓展廣大商機。

今年是我國與貝里斯建交32週年，貝國是台灣在中美洲和加勒比海地區重要盟邦，貝國總理布里仙紐（John Briceño）自去年11月上任以來已數度重申盼深化兩國合作，今年聯合國大會總辯論及世界衛生大會，其亦為台灣執言，貝國外交部也在今年10月推文，呼籲國際社會維護台海及印太區域的安全與和平。

《自由時報》報導，我國目前與南美洲友邦巴拉圭與非洲友邦史瓦帝尼簽署經濟合作協定（ECA）並生效上路；與馬紹爾群島也已在2019年10月25日簽署ECA。此外，我國與紐西蘭簽有「台紐經濟合作協定」（ANZTEC），與新加坡簽有「台星經濟夥伴協定」（ASTEP），並與巴拿馬、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多與宏都拉斯簽署自由貿易協定（FTA）。

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核稿編輯：翁世航