2021/11/27,
藝文

【2021金馬獎】最佳原著劇本《瀑布》、改編劇本《濁水漂流》

【2021金馬獎】最佳原著劇本《瀑布》、改編劇本《濁水漂流》
第58屆金馬獎最佳改編劇本｜李駿碩《濁水漂流》Photo Credit：金馬執委會提供

我們想讓你知道的是

2021金馬獎最佳原著劇本、改編劇本，分別由《瀑布》和《濁水漂流》拿下。鍾孟宏說《瀑布》是他寫過最難寫的劇本，李駿碩則表示，他要謝謝《大象席地而坐》的胡波。另外他也用廣東話謝謝製作團隊，最後並說「謝謝香港，香港加油」。

2021金馬獎，最佳原著劇本由《瀑布》獲得，《瀑布》是台灣導演鍾孟宏執導的第6部劇情長片，由賈靜雯、王淨主演。講述在2020年受疫情衝擊的台灣，一對住在正經防水拉皮整修公寓裡的母女，在母親經歷婚姻失敗患上思覺失調症後，關係逐漸緊繃的家庭故事。

而最佳改變劇本則由香港的《濁水漂流》編劇李駿碩拿下，這個描述香港底層人民生活的故事，改編自香港的真實事件。

鍾孟宏：《瀑布》田調很久

鍾孟宏上台時則表示，自己入圍金馬獎過很多次，但是這是第一次拿到最佳原著劇本，非常感謝，這部片的田野調查、前置研究的過程很久，他要感謝振興醫院陳立奇醫師。

這部片子是在講思覺失調的媽媽，鍾孟宏表示自己花了很長時間用同理心的方式理解他們。他也要謝謝電影團隊，才能讓這個故事從只是文字的劇本，變成一部電影。他並說，《瀑布》的故事靈感是朋友從哥斯大黎加回來，朋友和他說了照顧女兒的故事，而後就看到藍色幃布，就想把這個故事拍成電影。

除了鍾孟宏外，另外一位共同編劇張耀升，曾經與陳玉勳導演合寫《健忘村》劇本，並且與鍾孟宏導演展開一系列的合作（合寫電影劇本《陽光普照》、《瀑布》），鍾孟宏同時擔任張耀升第一部電影長片《腿》監製、攝影及共同編劇。

談起和張耀升的合作，鍾孟宏坦言一言難盡，並表示：「劇本一定要有人主筆，那整個劇本是由我來書寫，張耀升是負責田調跟某種情緒上的轉換，《瀑布》確實是我寫過最難寫的劇本。」

評審表示，瀑布將有精神問題的母親與青春期女兒的衝突，處理的懸疑又動人。此片亦為鍾孟宏導演繼《陽光普照》後，連續第二部代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片獎之作品。

  • 最佳原著劇本

柯淑卿／高山上的熱氣球
鍾孟宏、張耀升／瀑布
阮鳳儀、李冰／美國女孩
樓一安、陳芯宜／該死的阿修羅
陳果、林紀陶／鬼同你住

《濁水漂流》李駿碩：

《濁水漂流》是2021年香港真人真事改編劇情片，由李駿碩編導。講述一群於香港貧民區天橋底下聚居的露宿者被社會邊緣化，他們因為城市再發展而長期遭到掃蕩清場的故事。電影故事圍繞一年訴訟期間露宿者們的群居生活。

李駿碩表示，《濁水漂流》的緣由是改編自2012年的深水埗清場事件，但後來完全沒想到會把寫成劇本並拍攝成電影，而後2017年回到深水埗之後，就決定拍成這部電影。

李駿碩表示，3年前第一次來參加金馬獎時，拿這個獎的是《大象席地而坐》的胡波，他用生命寫完最美的事，《大象席地而坐》影響了這一代電影人的電影，他要謝謝胡波。另外他也用廣東話謝謝製作團隊，最後並說「謝謝香港，香港加油」。

李駿碩2018年執導首部長片《翠絲》，讓港星袁富華摘下金馬和金像獎男配角獎，也讓惠英紅獲頒金像獎女配角獎。李駿碩此次則從2012年一次採訪獲得靈感，2016年動筆寫下《濁水漂流》劇本，今年入圍第58屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演等12個獎項，算是最大贏家。

《中央社》報導，李駿碩在電影開拍前去尋找曾聊天過的露宿者，談談現在的生活。李駿碩表示，「濁水漂流」中融入許多真實人物的故事，「謝君豪飾演的老爺設定是個越南老兵，那是融合很多人的故事；寶珮如與李麗珍飾演的蘭姑與陳妹像一對姐妹相依為命，也是真實露宿者故事」。

最佳改編劇本

程偉豪、金百倫、陳彥齊／緝魂
林宇辰、許富翔、歐力福／詭扯
錢翔／修行
李駿碩／濁水漂流
九把刀（柯景騰）／月老

責任編輯：李芯、李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：楊士範

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