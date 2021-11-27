【2021金馬獎】最佳紀錄片《時代革命》導演周冠威：作品屬於每個有良知公義，為香港流過淚的香港人

2021第58屆金馬獎最佳紀錄片由《時代革命》獲得，人還在香港的導演周冠威透過錄影表達對金馬獎的謝意，他表示，時代革命片尾寫上「香港人作品」，他希望這個作品屬於每個有良知、公義，為香港流過淚的香港人。

周冠威表示，

我特別要感謝每位在電影裡受訪和拍攝的人，其中一位是十六歲的中學生，他是個勇武手足，他在理工大學時，我跟他一起被困好幾天，之後他回到學校，他的身份已經被很多人知道，他戰戰兢兢走進教室，他很害怕，但他到教室後，每個同學老師都擁抱他，整間教室都是哭泣聲。我很想把這個畫面放在時代革命，但我做不到，我很希望時代革命可以像這份擁抱。



做這部電影的過程中我哭過很多次，好幾次都靠這部電影自我安慰，宣洩憤怒、仇恨，去面對我的恐懼與創傷。仍然留在香港的，包括我，很多流亡海外的，或者現在在監獄裡的朋友，縱使你們沒機會看到，但我很希望單單是這部電影的存在，都可以給予一份安慰、一份擁抱。

《時代革命》入圍第58屆金馬獎最佳紀錄片，金馬影展一開放搶票，幾乎是以「秒殺」完售，後續金馬還加開場次，同樣一票難求，至今還有人在社團裡求票。《時代革命》在金馬影展首映現場全滿，電影播畢，現場響起如雷掌聲，有香港人喊出「光復香港、時代革命」、「香港人加油」的口號，掌聲大約持續3分多鐘，有些人遲遲不願離場，從首映之後，就一直蟬聯在觀眾票選排行榜第一名。

「最佳紀錄片」兩部入圍作品都與 2019 年香港反修例運動有關，其中香港導演周冠威執導講述香港反修例運動的《時代革命》入圍最佳紀錄片；而台灣導演蔡明亮在 2019 年 11 月於香港銅鑼灣拍攝的《良夜不能留》也入圍最佳紀錄短片。

台灣影迷對於周冠威導演應該不陌生，去（2020）年周冠威自編自導的劇情長片《幻愛》在台上映掀起討論，且在金馬獎與另一位編劇曾俊榮共同拿下最佳改編劇本獎。

揮別《幻愛》之後，周冠威的全新紀錄片《時代革命》片長2.5個小時，片名則直接挪用「光復香港、時代革命」的後半句，內容為周冠威跟隨7名示威者記錄的反送中運動。從片名、內容檢視，此紀錄片註定觸怒香港與中共，並大膽挑戰香港國安法。

周冠威日前曾在映後座談時表示，說，一開始原本要呈現的是每一個抗爭手足的家庭與背景資料，但思考了很多方法，如何讓觀眾在不知他們真實身分之下，呈現每一個人抗爭之外的那一面？他後來發現自己做不到。直到有人看了片子後跟他說，即使不知是誰打誰，但了解整個過程，也了解到大家是整體的，這就夠了，因為這一番話，他就感覺無所謂了，所以就豁出去，直接拍攝影片，這是轉變過程之一。

2015年拍攝的《十年–自焚者》，當時以為是一部預言電影，沒想到這麼快就出現在真實生活中，他感到非常傷感。當時，影片標語寫著「不想看到的將來」，沒想到，這幾年之後，不但看到了這個「不想看到的將來」，還帶來更大、更劇烈的痛苦；不過，他在2019年也同時看到許多人性的光輝，不論最後結果如何，看到許多人展現勇氣、為爭取自由、公義與良知所做的各種行動，讓人非常感動。

周冠威也曾表示，最困難的部分，應該是他自己這一關，因為他當時已有家室，妻子剛懷孕，在外面拍攝過程中，遭遇很多催淚彈，不僅影響他自已，也影響他太太，甚至擔心會影響胎兒，當時唯一思考過放棄，就是在這個階段。

香港政府為了配合國安法，6月初才宣布修定《電影檢查條例》，要求在香港上映的電影內容受檢查時，要考慮電影內容「可能構成危害國家安全罪行」。之前電影檢查內容並未涉及國家主權等政治因素，僅就暴力、罪惡、不雅等內容檢查。

縱使中共當局近期對於「反送中」全力封鎖與鎮壓，但香港的創作者仍大膽用鏡頭紀錄相關影像，今（2021）年4月舉辦的台灣國際紀錄片影展就策劃了《敬！香港／CHINA獨立紀錄片》單元，當中選映備受注目的紀錄片《佔領立法會》和《理大圍城》等片。而《佔領立法會》也曾入圍去年金馬獎的最佳紀錄片。

最佳紀錄片入圍名單（粗體為得獎者）

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