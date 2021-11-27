【2021金馬獎】最佳女配角《該死的阿修羅》王渝萱：不敢說最愛電影，但我想繼續當個說故事的人

2021金馬獎，最佳女配角由《該死的阿修羅》中飾演不良少女的王渝萱獲得，

評審表示，王渝萱在片中演出多樣反差、曖昧的角色，獲得評審肯定。王渝萱上台時情緒非常激動，她表示她要謝謝跟她一起入圍的4位前輩，「我從小在電視機前看著你們長大，你們是我表演的養分和仰望。沒有你們，我就不可能站在這裡」。

她也感謝《該死的阿修羅》全體工作人員和演員，她表示自己演出琳琳的靈魂，工作人員和其他演員，就是支撐他的血肉和骨架，她希望讓大家知道團隊有多出色。王渝萱也說，

謝謝家人，謝謝朋友教我自由、平等和愛，謝謝你們讓我成為堅強的女性，我們知道這些都不簡單，我們還需要繼續努力。謝謝我的經紀人包容這麼不足的我，我以後會繼續不足，因為我就是這麼不足的人，才需要繼續學習。 我不敢說是這裡最愛電影的人，但我鍾愛故事，故事讓我認識人，人既脆弱又如此堅強，我想繼續當個說故事的人。謝謝戲劇和電影的神，我相信那邊有靈性。謝謝評審金馬58和每一個幫助我的人，謝謝自己。

王渝萱2016年參與電影《失控謊言》出道。2018年參與公視戲劇《你的孩子不是你的孩子》單元《孔雀》；這次則在《該死的阿修羅》飾演住在即將被都更的舊大廈裡的叛逆少女。《Verse》報導，王渝萱飾演的琳琳生活在殘破都市的角落，明明是該擔心升學指考的年紀，她卻憂愁於家裡的生計及母親的健康。前置準備期間，導演提供了許多報導讓她參考，但報導與其現實生活距離並不是太近。

為此，在開拍前的一個月她放下劇本，走入預計拍片的萬華街區，看見有小巷就鑽近去，發現有趣的人就跟蹤過去。「有一天我回家時感覺不一樣了，我好像真得懂琳琳承受的壓力有多大，理解她為什麼要裝得那麼堅強。那個月我就像把自己清空，把琳琳這個角色裝入自己。總覺得，實際走入電影場域遠比看電影或閱讀文本來得更受用。」

王渝萱在後台表示，現在頭超麻、口乾舌燥，而且很懊悔在台上少講一句重要的話是，「想要單獨謝謝樓一安導演，是他讓我認識電影」。

15歲的王渝萱演了樓一安的《失控謊言》，談到與樓一安的合作，王渝萱進一步說，「樓一安導演是非常信任演員的導演，讓我能在現場做角色，讓我能夠用很好的狀態詮釋每一場戲，這個獎項的榮耀歸功於樓一安和劇組的所有人員。」

《該死的阿修羅》由導演樓一安執導，莫子儀、王渝萱、黃聖球、潘綱大、黃姵嘉等人主演，該片取材於真實事件的隨機殺人案。樓一安坦言《該死的阿修羅》片名有點中二，那是因為他希望這個故事可以觸動到更多的年輕人，而且沒有一般大眾對隨機殺人案的刻板印象，這也是讓他最小心處理的地方，「因為不能對不起這個題材。」

《該死的阿修羅》入圍第58屆金馬獎「最佳原著劇本」、「最佳女配角」與「最佳新演員」；在金馬影展放映期間，也受到觀眾的喜愛和好評。

最佳女配角入圍名單（粗體為得獎者）

鍾欣凌／當男人戀愛時

李麗珍／濁水漂流

陳庭妮／青春弒戀

王渝萱／該死的阿修羅

温貞菱／不想一個人

責任編輯：李芯、李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範