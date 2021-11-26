土耳其里拉崩跌引發高通膨，「今天沒買明天就買不起」，民眾上街敲鍋打盆抗議百物飆漲

（中央社）與同年初相比，土耳其里拉當前跌幅逾2018年夏季貨幣危機時；23日一天內連破兩個整數關口後，民眾上街敲鍋打盆抗議百物皆漲。「今天沒買明天就買不起」的心態令人苦不堪言。

「冬天到了，我們得幫小孩買靴子和外套，但是這個月只能夠買靴子，大概沒辦法買外套。」芳達（Funda Ozdemir）說：「今年想要在同一個月把兩件必要商品買齊，那根本不可能。」

她告訴中央社記者：「沒辦法像去年那樣了。」

家住安卡拉巿中心的芳達昨晚與丈夫厄茲德米爾（Hamza Ozdemir）帶著兩個小孩到麵包店採買，本來1個只賣1里拉（約新台幣2.32元）的麵包已經漲到1.75里拉，明天開始還會再漲到2.25里拉。

「百物皆漲。」老闆娘迪列卡．阿坎（Dilek Akkan）說：「外幣漲那麼兇，麵粉、油、電費、瓦斯、稅金，我們總得反映成本。」

厄茲德米爾說：「只有薪水沒有漲。」

安卡拉昨晚天氣濕冷，麵包店對面的超級巿場門可羅雀。不過老闆阿拉克（Cengiz Alak）否認生意不好跟天氣有關。

他說：「土耳其巿場正在出現兩種情況：人變窮、原物料短缺，巿場因為經濟危機而面臨極大不確定性。」

Photo Credit: 中央社 安卡拉的麵包店業者表示，本來1個只賣1里拉（約新 台幣2.32元）的麵包已經漲到1.75里拉，26日開始還 會再漲到2.25里拉。圖為店家櫥窗中的麵包，攝於24日。 中央社記者何宏儒安卡拉攝 110年11月25日。

土耳其通膨率從1月的14.97%，8月以來的3個月分別飆至19.25%、19.58%、19.89%。自詡「利率敵人」的總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）認為緊縮政策無法抗通膨，施壓央行政策轉向積極寬鬆周期。央行貫徹總統意志，9月23日、10月21日、11月18日分別逆勢降息100、200、100個基點，加劇里拉貶值。

2018年里拉貨幣危機時，兌1美元匯價還在「7里拉保衛戰」。那個夏天里拉曾日跌16%、較當年初跌40%。

然而，里拉兌美元匯價本月12日、18日分別貶破1美元兌10里拉、11里拉兩個心理關卡。艾爾多安22日晚間繼續抗拒緊縮，矢言在「經濟獨立戰爭」中致勝。此一政策宣示變成里拉的重大「破口」，23日一天內甚至接連跌破1美元兌12、13里拉兩個整數關口，單日貶值15%，連續第11個交易日創新低。

里拉兌美元今年以來累計下跌45%，幅度較2018年夏季有過之而無不及。

高通膨讓民眾成為驚弓之鳥，對價格波動無比敏感。能源與自然資源部長唐梅茲（Fatih Donmez）日前宣布於今天凌晨零時調漲油品價格。結果加油站昨天下午開始大排長龍，直到深夜都還排到馬路上。

安卡拉巿中心某加油站業者昨晚告訴中央社記者，他所屬公司這次汽油每公升漲1.02里拉、柴油1.06里拉、液化石油氣（LPG）0.65里拉，漲幅分別達11.7%、12%、9.3%。

「美元變貴那麼多，導致（土耳其國內）百物皆漲。」深夜開車排隊加油的顧客柯爾達（Efe Kirdag）說：「我們現在都不知道價格明天又會變怎樣。現在賣1里拉的商品明天可能會賣2里拉、3里拉，我們無論如何都要現在就買到。」

Photo Credit: 中央社 高通膨讓土耳其民眾成為驚弓之鳥，對價格波動無比 敏感。開車族趕在25日凌晨零時油品調漲前搶加油， 安卡拉一處加油站直到24日深夜仍塞滿汽車。 中央社記者何宏儒安卡拉攝 110年11月25日。

「麵包不能買來放，但是油料存放個幾天倒還可以。」加油島另一側的顧客卡雅（Suleyman Yahlcin Kaya）坐在駕駛座上受訪時說。

坐在副駕駛座的卡雅妻子艾滕（Ayten Yahlcin Kaya）說，大家都很緊張，因為漲價太迅猛了，「人們非常不安」。

獨立新聞網站Bianet報導，光是11月以來里拉已貶值32%，幅度之高舉世無雙，把民眾逼上街頭，針對經濟危機和生活費飆高沉痛怒吼。在野黨呼籲將原定2023年登場的總統和國會大選提前舉行之際，示威群眾要求執政的正義發展黨（AKP）政府辭職。

反對派媒體Tele1電視台報導，首都安卡拉和第一大城伊斯坦堡之外，西南部的第3大城伊茲米爾（Izmir）、中部艾斯基瑟希（Eskisehir）、北部黑海濱的薩姆森（Samsun）、西北部柯加里省（Kocaeli）等地，23日晚間都有民眾走上街頭。電視畫面可以聽見暗夜示威的群眾猛敲鍋碗瓢盆表達不滿。

位在安卡拉、擁有熱衷社運傳統的頂尖大學中東科技大學（METU）學生高喊「中東科技大學槓上正義發展黨」，要求政府下台。土耳其工人黨（Workers’ Party of Turkey）約50名成員則在卡拉科伊區（Karakoy）中央銀行伊斯坦堡分行前方拉起寫有「你們搞砸了、等著被起訴、政府下台」布條。

報導認為，艾爾多安的非典型貨幣政策觀點加速近期里拉貶值。中央社記者詢問超巿老闆阿拉克，里拉暴貶是否起因於總統時，他沒有就此直接回應。

「我覺得是中央銀行失策造成的。」他說。

「我非常擔心，不知道明天會怎麼樣，很害怕。」阿拉克表示：「每個人都很驚恐，接下來還會發生什麼事？價格還要漲到什麼程度呢？」

Photo Credit: 中央社 高通膨令土耳其民眾苦不堪言。在安卡拉巿中心經營 超級巿場的阿拉克（圖）24日表示，麵粉、咖啡粉、 食用油的價格近期漲幅最高。 中央社記者何宏儒安卡拉攝 110年11月25日。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航