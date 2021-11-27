【2021金馬獎】《美國女孩》方郁婷拿下最佳新演員，阮鳳儀拿下最佳新導演

2021金馬獎，最佳新演員由《美國女孩》的方郁婷獲得，評審評語表示，方郁婷年僅15歲，從海選中脫穎而出，和林嘉欣對戲完全不顯生澀，精湛演出也讓他同時入圍最佳女主角。至於最佳新導演則由同一部片的導演阮鳳儀獲得，將自己的人生故事拍成電影的阮鳳儀表示，「那段時間其實蠻難熬的，但拍成電影讓我有了一個出口」。

《美國女孩》的方郁婷年僅15歲，同時入圍最佳女主角

拍攝《美國女孩》時年僅14歲的方郁婷，是導演阮鳳儀在國際學校挖掘的素人演員，試鏡過程讓劇組們眼睛一亮，而後來也證明劇組選角的眼光。方郁婷首度演戲就憑藉片中的「梁芳儀」一角入圍金馬獎最佳新演員、女主角，被譽為「怪物級新人」，如今收下金馬獎最佳新演員，演員之路前途光明。

Photo Credit: 金馬執委會提供 第58屆金馬獎最佳新演員｜方郁婷《美國女孩》

改編自導演阮鳳儀成長過程的自傳電影《美國女孩》，強勢入圍2021第58屆金馬獎7項大獎。

《哈潑》報導，因《美國女孩》對女主角「芳儀」的設定，需要可以流利詮釋《美國女孩》中英文夾雜的劇本台詞的童星，於是劇組遍尋台灣的國際學校，到處徵選素人演員，最終找到方郁婷演出《美國女孩》「芳儀」。

據悉，方郁婷因為私底下非常喜歡模仿演員表演的橋段，經常逗的家人開懷大笑，偶然之間，母親看到「美國女孩」徵人啟示，便鼓勵女兒方郁婷去試鏡，沒想到方郁婷清新的特質加上清澈的眼神，都讓導演和劇組不約而同表示：「就是她了！」

方郁婷上台領獎時非常開心的表示，不知道要怎麼形容現在的感受，拍《美國女孩》之前從來沒想過今天會站在這裡。她特別謝謝導演Fiona（阮鳳儀）很有耐心指導，謝謝《美國女孩》的劇組，在現場都讓她總是很開心的去拍戲，最後她謝謝爸爸媽媽，家人一直支持她在演戲這條路上。

方郁婷在後台受訪時表示，當初是媽媽看到海選廣告，就鼓勵她去試試看，整個過程大概兩個月。試鏡過程導演有安排戲劇課，當中有各式各樣的互動。

談到《美國女孩》的拍戲過程，方回憶被莊凱勛打巴掌的那場戲，確實有被莊凱勛嚇到，拍片過程他都笑笑的，但這場戲他真的好嚴肅，真的感覺不太一樣，但大家都有好好保護彼此，就沒有受傷。至於拍攝跟馬的對手戲，之前就有上過騎馬課，導演在拍那場戲之前也有給一些心理準備，那場戲就很順利地拍完。

方郁婷也表示，覺得拍戲很好玩，未來會想繼續拍戲。

最佳新演員入圍名單（粗體為得獎者）

艾怡良／我沒有談的那場戀愛

林鉅／兜兜風

李沐／青春弒戀

方郁婷／美國女孩

潘綱大／該死的阿修羅

最佳新導演《美國女孩》阮鳳儀

評審團將最佳新導演獎頒給《美國女孩》，並稱阮鳳儀初試啼聲之作她就游刃有餘地控制電影節奏，掌握觀眾情緒收放，並溫柔化解螢幕裡外的不安和哀愁。從SARS對應現在，巧妙地對照虛擬與真實。

阮鳳儀本人則表示，謝謝金馬評審增設新導演這個獎項，也特別謝謝林書宇導演，並稱林書宇是帶她入行，最希望看到她得獎的人。她也謝謝投資人，謝謝所有因為這部電影帶來的緣分，

「謝謝爸爸、媽媽、妹妹，讓我分享我們家的故事，那段時間對我來說是很難熬的一段日子，因為他被拍成電影，讓我有了出口。」

阮鳳儀也謝謝演員嘉欣、凱勛、郁婷、品彤「把靈魂放進去」，和所有的演員。阮鳳儀也謝謝母校崇光中學讓劇組回到她真正讀書的地方拍攝。謝謝所有幫助過她們的朋友、老師、家人。最後她也謝謝製片人苗華川，這三年她們沒有一天不想著《美國女孩》，沒有一天不是奉獻給電影，「我們只是基於愛電影的心，能夠跟這麼多愛電影的人在這裡，我真的覺得很榮幸。」

阮鳳儀7歲時跟著媽媽離開台灣，在美國奧勒岡州生活至12歲，當時碰上媽媽罹癌，不得不返台生活，而在25歲的時候，才又考上美國電影學院（American Film Institute，AFI），展開從台灣二度西進的美國生活，並開始有系統地學習拍攝電影。

2018年，阮鳳儀帶著半自傳作品短片《姊姊》返台參加金穗獎、女性影展、台北電影節，獲得觀眾熱烈回應，阮鳳儀這才近一步體認自身家庭的可貴之處——在於其平凡無奇。於是，在觀眾的反饋之下，阮鳳儀進而發想長片劇本，並將大綱投向金馬創投，機緣巧合下碰到有類似生命感觸的林書宇，兩人一拍即合，而林書宇擔任監製，《美國女孩》就在這一年慢慢地孵育。

阮鳳儀在後台受訪時表示，研究所畢業後也不知道未來在哪裡，而後碰上金馬創投、林書宇導演等人，才創作出這部電影。

阮鳳儀進一步談起這部電影，她說剛開始創作都是自我表達的初衷，但發現要處理過去的時候，要盡量地沒有自己，「後來我就想，如果不是為自己而做，是為了別人而拍時，會很有力量。」

阮鳳儀也聊到合作的演員，她表示跟演員們都細膩地溝通，給大家安全感，對於新演員就會有很多彩排，「希望她們在現場都能看到我，讓她們知道現場有我。」

值得一提的是，《美國女孩》在昨（26）晚榮獲兩項大獎，分別是第58屆金馬獎觀眾票選最佳影片獎，以及國際影評人費比西獎，這兩座獎項入袋，等於此片深受觀眾以及影評的喜愛肯定，今晚再收下最佳新導演和最佳新演員獎，也獲得業界影人們的肯定。

最佳新導演入圍名單（粗體為得獎者）

許富翔／詭扯

殷振豪／當男人戀愛時

任俠、林森／少年

C.B. YI／金錢男孩

阮鳳儀／美國女孩

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責任編輯：李芯、李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範