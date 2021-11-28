紐西蘭威靈頓，私人纜車之城：不只用來取代爬不完的階梯，更是日常生活裡的小魔法

文：Yi-ching Kuai

紐西蘭威靈頓：私人纜車之城

在紐西蘭首都威靈頓的丘陵上櫛比鱗次的住宅之間，有著各式各樣的纜車，有些像科幻電影裡的玻璃電梯，有些是巨大的玻璃纖維桶。但不管是什麼造型，威靈頓的私人纜車不光只是用來取代爬不完的階梯而已。對於數百名纜車使用者來說，纜車是日常生活裡的小魔法。

「參加完派對，深夜坐纜車回家感覺很浪漫，」沃格爾頓（Vogeltown）的居民蘿絲・盧（Rose Lu）說，「感覺就像在搭觀光摩天輪：我可以沿著利亞德特街（Liardet Street）向外眺望，在搭到頂的時候看見一點海。」

對一個只有21萬5000人的城市來說，威靈頓的私人纜車（或斜坡升降機）數量驚人——最新統計為152座。在其他國家，這種私人交通方式通常只用於豪宅，比如洛杉磯的山丘或雪梨的濱海懸崖，但在威靈頓，纜車在郊區斜坡蜿蜒而上很常見。

盧和伴侶一起找房子時並沒有想要找有附纜車的房子，但他們看上的房子有附，雖然走上去只需要爬80階樓梯而已，並不算太遠。

「我們不太懂為什麼要裝纜車，因為從威靈頓這邊的標準來看，走到家的路還算近。後來我們才知道前任屋主是基於無障礙考量裝了纜車。」盧說：「我媽要我保證絕對不會把纜車拆掉，因為她不會越活越年輕，樓梯只會變得越來越難爬。」

萬聖節限定——纜車化身地獄之旅

對於哈泰泰（Hataitai）居民潔思・杭特（Jess Hunt）來說，找租屋時，有纜車很加分。「坐在纜車裡，靜靜地穿過樹林，因為是悄然無聲地上升或下降，會感覺自己好像到了世外桃源。」

纜車是三棟房子共用的，每一棟都有自己的停靠站。上個月，它給了她的公寓一個絕無僅有的萬聖節派對機會。「我們當時坐在纜車上談論萬聖節派對，然後想到，我們可以裝飾纜車，把纜車變成像是遊樂園的幽靈列車。我又想，要不弄個死神來？我想要把它弄得像是下地獄一樣。」

杭特在學生會裡張貼廣告招募人扮演死神的角色，找到的人選堪稱完美，成功扮演了兩個小時的死神，運送「亡魂」上上下下，還自帶陰森配樂。

Jess has supplied a video of her "majestic chariot" for all those interested pic.twitter.com/6llQcCFcMi — Elle Hunt (@elle_hunt) October 28, 2021

徵人啟事寫到：「你能在和陌生人開玩笑的同時維持鬼氣森森的氣質嗎？又高又負責盡職，可以拿好鐮刀和一盞提燈？你想做兩個半小時、賺我認為比最低薪資（100美金）還要好一點點的薪水嗎？誠徵死神一名在我們下週的萬聖節派對中擔任要角，意者私訊。」

取代傳統步道，造成消防困難

這座小山城曾經有300座私人纜車，但自從一次纜車引擎故障而下墜十公尺的事故發生之後，政府在2005年立定相關法規，部分纜車因此淘汰。

對於少數家庭來說，纜車是出入的唯一方式，這也造成消防救護人員的困擾。

18個月前從消防部門退休的皮特・伯頓伍德（Pete Burtonwood）負責創建威靈頓住宅纜車的資料庫，以便讓救難人員在接到緊急呼叫時，知道目標地點的情況。

他說：「有些房子旁邊還有一條小路，但有些已經完全沒有正常的步道了，對救難人員來說是個挑戰。」

纜車的載重有限制，伯頓伍德在他那個時候最大承重是350公斤。「兩名穿全套裝備的普通消防員再加上一些基本設備就差不多250公斤。想像一下，凌晨兩點，四周烏黑一片，你要想辦法拉水線過去，整個情況都充滿挑戰。」

養纜車不比養車，夢幻代價不斐

紐西蘭絕大多數纜車都是由Access Automation公司的製造與安裝，老闆馬克・加爾文（Mark Galvin）經營公司25年。他表示纜車一直以來都是威靈頓的特色，不過早期的纜車相對簡陋。

「傳統上，纜車只是一條直線上山的軌道，大家會為了配合直線而改變土地的輪廓，現在我們可以讓軌道彎曲，貼近地形地勢。」加爾文說。

他說纜車的需求有所增加，因為纜車可以讓房產增值，但另一方面也因為在威靈頓，交通便利易達的地方變得越來越難找。

他所知道的距離最長的纜車是200公尺，隸屬於東方灣（Oriental Bay）一套公寓。「基本上，纜車把原本難走的路變得有趣刺激，是回家的絕佳辦法。」

根據地形的不同，安裝一座纜車大約需要15到20萬美元，此外還有維修費用。盧不知道纜車維修要花這麼多錢。

「纜車的維修成本比普通的車還高，而且還只能行駛約20公尺，我們連普通的車都沒有了。每塊水泥地基的更換費用為三至四萬美元，我們被警告如果不想破費的話，就最好維持環境整潔。」

一年一度的纜車保修費為850美元。盧說：「撇開高昂的費用不談，我真的蠻喜歡纜車。有時回到家，發現纜車的位置與我離開時的位置不同，我猜大概是有快遞員搭纜車送包裹，很高興纜車能帶給其他人一點快樂和愜意。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航