【2021金馬獎】最佳導演《花果飄零》羅卓瑤：謝謝評審把我推出最苦命導演寶座

2021金馬獎，最佳導演由《花果飄零》的羅卓瑤獲得；以「香港反送中運動」為背景的電影《花果飄零》這次拿下最佳導演，這是羅卓瑤第5次獲提名金馬獎最佳導演，她在1996年執導的《浮生》亦於今屆金馬影展再度上映。

評審表示，羅卓瑤過去曾以《愛在他鄉的季節》等作品多次入圍金馬獎，這是她第五度入圍最佳導演獎。羅卓瑤用非常詩意的方式，講出歷史、現實，其抒情風格和形式展現導演的能力與視野，這是他獲得的第一座金馬獎。

人在澳洲的羅卓瑤由家人代為上台領獎表示因為導演在澳洲，本以為得獎機率是零。家人代為發表感言：

原以為自己是最苦命導演得主。《花果飄零》在全世界上可能只有澳洲和台灣看得到這部片，不知道香港能不能看到這部電影。謝謝評審，謝謝金馬。 過去提名很多次，好像是人家說我不夠好，要加倍努力，就像自覺不夠好，叫自己要加倍努力。但我相信：「世界有窮願無窮」。謝謝金馬評審把他踢出最苦命導演的寶座。

《花果飄零》講述離鄉多年後回到港澳的重逢，簡介提到「羅卓瑤回到港澳，拍下早已消失，只留待記憶的故家幻影」，「回鄉的導演，在記憶的遺跡上探詢，重逢鋼琴師Jeff，聽他說起不可思議的音樂邂逅，而Jeff在香港遇上參加學運的女孩男孩，捲入你追我跑、衝撞家長與時勢的危局之中」。

有網友找到一篇新加坡雜誌2017年專訪上有看到羅卓瑤講述關於這部作品的說法，

《花果飄零》 其實來自一位中國哲學家一篇在60年代寫的文章，他說華人遍布全世界，就像花果飄零。香港發生雨傘運動時我們不在香港，但我們感受到年輕世代的絕望、熱情和那團火，這不是關於那場運動，而是我們都在掙扎，就是這樣的過程讓我們意識到作為人類對自由和民主的追求。這是人權和自由，人類最基本的需要。這不只是華人，全世界到處都在發生。



我們知道不可能找得到有錢而且有心要做的人投資，又覺得科技已經發展到我們其實可以拿著很小的攝像機，沒有打燈也可以捕捉到美麗的影像。 這是一場我們覺得成功的實驗。

羅卓瑤是香港大學英國文學系畢業，後於英國電影學院進修導演及編劇，1985年回港執導電影。曾以《秋月》、《浮生》分獲盧卡諾影展金豹、銀豹獎；《遇上1967的女神》獲威尼斯影展最佳女主角；《愛在他鄉的季節》、《誘僧》等作品皆受國際影展肯定，並多次入圍金馬獎、香港電影金像獎。

最佳導演入圍名單（粗體為得獎者）

程偉豪／緝魂

羅卓瑤／花果飄零

鍾孟宏／瀑布

李駿碩／濁水漂流

何蔚庭、胡至欣／青春弒戀

責任編輯：李芯、李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範