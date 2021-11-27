2021/11/27,
藝文

【2021金馬獎】最佳導演《花果飄零》羅卓瑤：謝謝評審把我推出最苦命導演寶座

【2021金馬獎】最佳導演《花果飄零》羅卓瑤：謝謝評審把我推出最苦命導演寶座
第58屆金馬獎最佳導演｜羅卓瑤《花果飄零》（演員黎卓玲代領）Photo Credit: 金馬執委會提供

我們想讓你知道的是

2021金馬獎最佳導演由五度入圍金馬獎最佳導演的羅卓瑤以《花果飄零》拿下。導演人不在台灣，代領獎的家人黎卓玲表示導演原以為自己是最苦命導演得主，而《花果飄零》在全世界上可能只有澳洲和台灣看得到這部片，不知道香港能不能看到這部電影。

2021金馬獎，最佳導演由《花果飄零》的羅卓瑤獲得；以「香港反送中運動」為背景的電影《花果飄零》這次拿下最佳導演，這是羅卓瑤第5次獲提名金馬獎最佳導演，她在1996年執導的《浮生》亦於今屆金馬影展再度上映。

評審表示，羅卓瑤過去曾以《愛在他鄉的季節》等作品多次入圍金馬獎，這是她第五度入圍最佳導演獎。羅卓瑤用非常詩意的方式，講出歷史、現實，其抒情風格和形式展現導演的能力與視野，這是他獲得的第一座金馬獎。

人在澳洲的羅卓瑤由家人代為上台領獎表示因為導演在澳洲，本以為得獎機率是零。家人代為發表感言：

原以為自己是最苦命導演得主。《花果飄零》在全世界上可能只有澳洲和台灣看得到這部片，不知道香港能不能看到這部電影。謝謝評審，謝謝金馬。

過去提名很多次，好像是人家說我不夠好，要加倍努力，就像自覺不夠好，叫自己要加倍努力。但我相信：「世界有窮願無窮」。謝謝金馬評審把他踢出最苦命導演的寶座。

《花果飄零》講述離鄉多年後回到港澳的重逢，簡介提到「羅卓瑤回到港澳，拍下早已消失，只留待記憶的故家幻影」，「回鄉的導演，在記憶的遺跡上探詢，重逢鋼琴師Jeff，聽他說起不可思議的音樂邂逅，而Jeff在香港遇上參加學運的女孩男孩，捲入你追我跑、衝撞家長與時勢的危局之中」。

有網友找到一篇新加坡雜誌2017年專訪上有看到羅卓瑤講述關於這部作品的說法，

《花果飄零》 其實來自一位中國哲學家一篇在60年代寫的文章，他說華人遍布全世界，就像花果飄零。香港發生雨傘運動時我們不在香港，但我們感受到年輕世代的絕望、熱情和那團火，這不是關於那場運動，而是我們都在掙扎，就是這樣的過程讓我們意識到作為人類對自由和民主的追求。這是人權和自由，人類最基本的需要。這不只是華人，全世界到處都在發生。

我們知道不可能找得到有錢而且有心要做的人投資，又覺得科技已經發展到我們其實可以拿著很小的攝像機，沒有打燈也可以捕捉到美麗的影像。 這是一場我們覺得成功的實驗。

羅卓瑤是香港大學英國文學系畢業，後於英國電影學院進修導演及編劇，1985年回港執導電影。曾以《秋月》、《浮生》分獲盧卡諾影展金豹、銀豹獎；《遇上1967的女神》獲威尼斯影展最佳女主角；《愛在他鄉的季節》、《誘僧》等作品皆受國際影展肯定，並多次入圍金馬獎、香港電影金像獎。

  • 最佳導演入圍名單（粗體為得獎者）

程偉豪／緝魂
羅卓瑤／花果飄零
鍾孟宏／瀑布
李駿碩／濁水漂流
何蔚庭、胡至欣／青春弒戀

責任編輯：李芯、李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：楊士範

關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。