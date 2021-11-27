【2021金馬獎】最佳女主角《瀑布》賈靜雯：我因為瀑布被療癒

2021金馬獎，最佳女主角由《瀑布》中飾演母親的賈靜雯獲得，這是賈靜雯第一次入圍金馬獎，就拿下最佳女主角。她表示自己熱愛表演，她會保持初衷一直演下去；她認為《瀑布》的角色讓更了解，人和人之間在疫情之下更需要溫暖、擁抱和陪伴。

評審表示，賈靜雯出道30年，從電視橫跨電影，這次的表演，成熟的演技表現出職場女強人的轉折，從眼神到肢體都絲絲入扣，成功讓觀眾感受到真實的日常。

賈靜雯過去演出非常多戲劇作品，包括不少武俠劇，2019年以飾演《我們與惡的距離》宋喬安一角獲得第54屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」。

賈靜雯致詞時表示，她要謝謝金馬評審，「謝謝你們的看見」，非常榮幸能跟這麼多優秀電影人一起出席盛會。她也謝謝鍾孟宏導演讓她參與了《瀑布》，謝謝《瀑布》台前幕後所有辛苦的工作人員，「你們真的很不容易，我跟著你們學習、看見你們的努力，參與其中讓我非常榮幸。」

她謝謝瞿友寧導演努力帶著大家映前映後的跑，讓大家看見《瀑布》。謝謝片中女兒「小靜」（指演員王淨）給她滿滿的愛、滿滿的眼神。

我熱愛表演，我非常愛這份工作，我在表演的路途上雖然很長，但沒忘記初衷。我會繼續抓著表演的熱情，努力演好每個角色，我會一直演下去。我熱愛我的生命，謝謝生命中出現的每一個人、每一件事、每一件幸福，謝謝你們。 我覺得《瀑布》是一部非常值得被大家看見的電影，我因為瀑布被療癒，因為裡面的角色，更知道疫情後的大家非常需要被擁抱，非常需要語言的溫暖，希望大家都能走進戲院看《瀑布》，它還在熱映中。最後我要謝謝我的家人、我的工作團隊，愛我的媽媽一直在我身邊陪著我，愛我的弟弟一直給我祝福，以及一直支持我的先生和孩子，媽媽得獎了，謝謝大家。

賈靜雯後來到後台手訪時表示，真的非常緊張也很榮幸，真的很感謝鍾孟宏導演，他教了她進入「羅品雯」這個角色，我是天枰座，很愛漂亮，現在忍著淚不哭，待會可能看到導演會大哭吧。



賈靜雯進一步感謝鍾孟宏，感謝導演安排她到醫院與病友相處，這些病友可能有自殺傾向，但跟他們的互動當中，「其實他們跟你我都很相似，他們也努力讓自己好起來，看到他們的形體、眼神讓我很動容，羅品雯就是在這些互動中拼湊而出，在這中間我就掌握一些平衡吧。」

賈靜雯也表示，她是擁抱導演、擁抱鏡頭的；最後那顆鏡頭，導演和我說，「品雯經歷一場人生的無常，妳會有一個震撼必須要傳達，那不是靠著眼淚去述說，而是要靠著會說話的眼睛來演繹。」

賈靜雯為了演出《瀑布》身心都有極大付出，不僅素顏上陣拍攝特寫，還為此搬到外面獨居1個月，與老公、女兒分離培養情緒，劇中她從意氣風發的女強人，轉變為思覺失調的母親，與女兒王淨的對戲相當精彩，情緒的層次轉換讓人震驚。

最佳女主角入圍名單（粗體為得獎者）

陳湘琪／修行

賈靜雯／瀑布

王淨／瀑布

林嘉欣／美國女孩

方郁婷／美國女孩

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責任編輯：李芯、李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範