本土+0、境外+12：南非新變種病毒株病例急升，非洲6國升為重點高風險國

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增12例COVID-19境外移入確定病例，另外確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，為9例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自越南（3例，案16666、案16675、案16677）、印尼（6例、案16667、案16668、案16670-16673）、緬甸（案16669）、柬埔寨（案16674）及中國（案16676）入境，入境日介於今（2021）年11月11日至11月25日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心指出，這12例境外移入中，有6位屬突破性感染。其中2例施打過2劑AZ、2位施打過科興，剩下2位則施打過國藥疫苗。

另外今日境外移入基因定序結果出爐，檢驗出的12例均為Delta變種病毒株，除2例未接種疫苗外，其餘10例均屬突破性感染。

南非出現新型變種病毒株，6國升為重點高風險國

醫療應變組副組長羅一鈞指出，近期南非一帶新發現變異株「B.1.1.529」，目前還沒用希臘字母正式命名。

羅一鈞表示，「B.1.1.529」病例急速攀升。11月12日才首次在檢體中發現B.1.1.529變異株，不過短短2週內，已經取代了Delta變異株，成為南非東北角豪登省的主流病毒株。研判新變種病毒株，是導致南非豪登省以及鄰近地區疫情快速升溫的主因。

羅一鈞指出，南非原先流行過Beta變異株，後來又換成Delta變異株。目前預估新的變種病毒株，可能會成為南非下一波的疫情主流，不過還需要密切關注。

根據南非的病毒基因定序結果，至少有77例感染新變異株，週末還會繼續檢測，預計病例數還會增加。另外波札那出現4例，香港則有2例。除此之外，南非官方公布的資料指出，新變異株的突變達30幾種，其中幾項在Alpha、Gamma、Lambda變異株都有發現。不過，關於傳播力增加幾成、對疫苗保護力的影響以及導致重症的比例是否改變，還有待進一步分析。

指揮官陳時中則表示，為因應南非新發現的變種病毒株，11月29日0時起，南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼以及辛巴威會升為重點高風險國家。如果抵台前14天曾經入境這6國，必須公費入住集中檢疫所14天，並配合專案採檢措施與7天自主健康管理。此外，不適用「7+7」或「10+4」春節專案。

Photo Credit: 指揮中心 提供

疫苗預約第16期開放AZ混打BNT、莫德納

指揮中心表示，疫苗預約平臺第16期規劃提供 「BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上」，以及「AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上」對象第2劑接種，符合資格的對象，除了須在11月25日中午12時前已意願登記外，還須符合4條件：

BNT第二劑：11月4日（含）前已接種BNT第一劑18歲以上民眾。

莫德納第二劑：11月4日（含）前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾。

AZ第二劑：10月7日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾。

已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：10月7日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾。

關於第16輪疫苗預約，BNT 疫苗會從11月29日上午10點開始開放預約，並在11月30日中午12點截止。AZ、莫德納疫苗的預約時程，則是從11月29日下午2點至11月30日中午12點。另外，疫苗施打時程會從12月2日開始，至12月8日結束。

另外，昨（25）天共施打31萬9015劑疫苗，第1劑覆蓋率達77.46%，第2劑則來到51.75%。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範