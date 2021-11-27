2021/11/27,
藝文

【2021金馬獎】最佳男主角《緝魂》張震，出道30年四度入圍終獲大獎

【2021金馬獎】最佳男主角《緝魂》張震，出道30年四度入圍終獲大獎
第58屆金馬獎最佳男主角｜張震《緝魂》 Photo Credit: 金馬執委會

我們想讓你知道的是

2021金馬獎最佳男主角由4次入圍金馬獎的張震以《緝魂》拿下，他14歲的出道作《牯嶺街少年殺人事件》就入圍金馬獎最佳男主角，從影30年的張震總共四度入圍金馬獎，他在致詞時表示30年是蠻長的，但他覺得對他來講是一件非常好的事情。

2021金馬獎，最佳男主角由《緝魂》的張震獲得；張震在《緝魂》中飾演罹患癌症的檢察官，他為此剃光頭、3個月內減重12公斤。張震從14歲就演出《牯嶺街少年殺人事件》，之後接連主演多部知名電影，國際知名度極高，出道30年的他四度入圍金馬獎，今天終於拿下第一座男主角獎。

評審團也表示，從第28屆的《牯嶺街少年殺人事件》，這是張震第4次入圍、第一座金馬獎，。張震為本片暴瘦12公斤，不只體重改變，更是在說話、眼神、行為姿勢上，配合角色做細節調整，完美展現內斂的表演魅力。

張震上台時略帶震驚的表示，謝謝金馬獎，「我完全沒有準備。」他也謝謝《緝魂》的導演程偉豪，並稱程偉豪是非常棒的導演，很榮幸一起工作，謝謝所有《緝魂》的劇組、工作人員，大家都很辛苦，每個人都把自己最好的一面表現出來。

他也謝謝家人，「家人對我的支持是非常重要的，爺爺、奶奶、老爺都不在了，可惜沒看到我拿獎，我的姥姥最近不大記得我是誰，我希望她今天可以看到我拿這個獎，謝謝父母、哥哥、太太、小孩，他們都一直默默支持我。」

我坐過非常久沒有拿獎的寶座，30年是蠻長的，但我覺得對我來講是一件非常好的事情，讓我在表演上不斷有進步、不斷有空間，雖然我是非常懶惰的演員，但我是一個還算有創意的演員，一直在追求一些沒做過的角色，一直想突破自己或在角色中尋找自己。

很多人說我為了《緝魂》減重十二公斤付出很多，對我來講不多，這是演員該做的事情。在座有很多優秀的電影工作人員，我非常尊敬，因為電影工作非常辛苦，但我們可以得到很多快樂、獲得很多成就感。謝謝曾經跟我工作的人幫助我、指導我。

謝謝楊德昌導演，他是我拍第一部電影的導演，在我13歲拍《牯嶺街少年殺人事件》時，楊導對我來講就是我的role model，我算蠻不會講話，可能跟楊導很像，我會繼續做好演員的工作，演出不同的角色，把不同角色的人生帶給觀眾朋友看。

《緝魂》是張震繼《牯嶺街少年殺人事件》、《最好的時光》、《綉春刀》後，第4度入圍金馬獎最佳男主角項目。張震是導演程偉豪在寫劇本時心中的理想演出人選，張震也說自己本身是導演的粉絲，片中有很多懸疑元素與人性化的感情戲吸引他接演。

說到這次為戲挑戰瘦身12公斤，他也表示，有一整個月都在吃沙拉，那時候比較虛弱怕冷，容易感冒。而敬業的張震不但在短時間內大幅改變外貌，更為角色調整說話方式與走路姿勢，最終成果也讓導演相當滿意。

張震在後台受訪時表示，拍攝《緝魂》的表演不是太困難，因為在半年期間不斷與劇組過劇本，也有3個月能準備瘦身計畫，過程中有一個很好的默契去磨合，在這次的表演中我很放鬆，在自在的狀態中表演，真的很享受。當然工作人員很重要，負責的專業都不同，像是特效化妝也有幫助他進入角色，包含掉髮的部分。

張震坦言，《緝魂》這部科幻類型片對他來說很特別，演員在其中其實只是工具，最主要還是導演要能駕馭故事，他只能盡力做好角色。張震認為，現在這個年紀對很多人生經歷是比較足夠的，包含閱讀、生死等等都有新的體悟，片中檢察官的狀態，其實是導演自己父親癌末的過程，他也有透過朋友相處的記憶，找到一些外在狀態。至於心理狀態都是通的，這部作品是在談「愛」，能體會到這些，讓他的演出更如魚得水。

張震除了演技精湛，也相當多才多藝，他為了演出王家衛執導的《一代宗師》，苦練八極拳長達三年，甚至還曾經在比賽中奪冠。

  • 最佳男主角入圍名單（粗體為得獎者）

鄭人碩／角頭－浪流連
張震／緝魂
邱澤／當男人戀愛時
吳鎮宇／濁水漂流
柯震東／金錢男孩

責任編輯：李芯、李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：楊士範

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