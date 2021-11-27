【2021金馬獎】最佳劇情片《瀑布》：成功打造後疫情時期最溫暖有力的電影

2021金馬獎，最佳劇情片由鍾孟宏《瀑布》獲得，《瀑布》是導演鍾孟宏首度挑戰女性題材，透過因疫情浮現的母女衝突，觀察現代社會與家庭、心理層面問題，賈靜雯、王淨母女更是精準詮釋角色，最後以和解的力量打造後疫情時期最溫暖的電影。

鍾孟宏幽默的表示，其實稍早頒發最佳導演的時候，「我屁股已經起來，發現不是我又坐回去了。」他接著深情的說，「看到賈靜雯得獎，就覺得是最大的福份了，感謝評委、感謝金馬獎，這獎告訴我明年、後年、大後年都會再拍電影，年年都希望能拍電影。」

擔任監製的瞿友寧導演也表示，謝謝每位工作人員，今天是電影之神有在這裡，讓每一位都發光。

而另外一位監製董成瑜則說，所有電影工作者只有這天是光鮮亮麗，平常都灰頭土臉、身心備受煎熬。她跟鍾導在學生時代就認識，後來從《陽光普照》之後，有這樣的緣分每部電影都合作。她也呼籲大家要支持好的導演、好的電影、好的創作者和國片。

剛剛與女主角錯身而過的主要演員王淨也藉此機會發表感言，她表示，雖然沒能得獎還是有點難過，但她想如果真的有榮幸可以站上來的話，希望可以跟大家說，「希望總有一天這個社會可以對那些和我們不一樣的人，多一點理解、包容和愛。我的外甥女5天前生在這世界上，希望她長大可以發現這個世界的美好。」

《瀑布》劇組在後台受訪，鍾孟宏表示，「非常感謝劇組團隊，而今天第一次帶太太曾少千上來台上，她是我永遠的監製」。鍾導說這片子是他拍的最不辛苦的作品，幾乎都在片廠中拍，但內心很煎熬。因為寫劇本的過程，如果有一點同理心面對這些病患的話，其實是非常難過的，因為人遭受這種折磨，到底為什麼老天爺要這樣？他最後說：「這兩年大家都過得不容易，希望大家看完之後能有些包容和理解吧。」

《瀑布》是導演鍾孟宏執導的第6部劇情長片，該片將於第78屆威尼斯影展地平線單元舉行世界首映[。由賈靜雯、王淨主演。講述在2020年受疫情衝擊的台灣，一對住在正在防水拉皮整修公寓裡的母女，在母親經歷婚姻失敗患上思覺失調症後，關係逐漸緊繃的家庭故事。

此片亦為鍾孟宏導演繼《陽光普照》後，連續第二部代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片獎之作品。

最佳劇情片入圍名單（粗體為得獎者）

緝魂

瀑布

濁水漂流

美國女孩

月老

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責任編輯：李芯、李秉芳、王祖鵬

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