【2021金馬獎】終身成就獎搬給攝影師林贊庭和導演蔡揚名，台下影人全體起身鼓掌致敬

第58屆金馬獎「終身成就獎」頒發給攝影師林贊庭與導演蔡揚名，根據金馬執委會指出，兩位影人都是見證過台語片輝煌與沒落，走過國片從黑白進入彩色飛速發展的先進。兩人分別以93歲和82歲的高齡獲獎，上台領獎時，台下所有影人都起立鼓掌致意。

金馬獎主席李屏賓表示，他自己是林贊庭攝影師的學生，在入行第一天就認識他，有幸在年輕歲月在他身邊學習。很高興他今天得到終身成就獎，林贊庭拍過130幾部電影，得過4到5次的金馬獎。李屏賓表示，「他是台灣電影的活歷史，他經歷黑白電影到彩色電影。」

李屏賓也說，年輕的時候林贊庭經常叫他們擦攝影機，攝影機要亮而不油；「林桑很喜歡移動攝影機，經常在導演開機前左一點、右一點，有時我跟另一位助手很擔心移動中導演開機，我們都很幸運一直沒發生。林桑，恭喜你。」

林贊庭從同樣為攝影師的李屏賓手上接獲獎座，在台上致詞時表示，自己今年93歲了，從民國38年參加電影工作，當時的廠叫做農業教育製片廠，從膠片開始，怎樣沖洗、拍攝，教了一批年輕人，一直到現在，有很多年輕人來幫忙當助理，讓他完成130多部的電影，「我非常感謝今天大會給我這麼大的榮譽。」他說。

今年高齡92歲的林贊庭，在1949年踏入影壇，成為「中影」公司前身「農教」電影公司的第一期練習生，1957年以台語片《愛情十字路》正式擔綱攝影，到1966年為止，拍攝超過50部台語片。

他是台灣從黑白片轉為彩色片的關鍵人物，率先赴日學習彩色攝影技術，之後與白景瑞導演攜手打造多部重要作品如《寂寞的十七歲》、《家在台北》、《再見阿郎》、《皇天后土》等，也與劉家昌、陳耀圻、王童、林清介、萬仁等導演合作，而且提攜不少後進，也曾是台灣攝影設備最主要的提供者之一，並於2003年出版《台灣電影攝影技術發展概述1945-1970》。

他的電影生涯有多達130多部攝影作品，並以《寂寞的十七歲》、《愛的天地》、《女朋友》、《梅花》榮獲4座金馬獎最佳攝影，以《雪花片片》獲亞洲影展最佳彩色攝影獎。林贊庭也是第一位獲得金馬獎終身成就獎的攝影師。

Photo Credit: 國家電影及視聽文化中心提供 攝影師林贊庭

另一位得主是「資深斜槓電影人」導演兼演員蔡揚名，而當蔡揚名走上舞台另一位名導朱延平手上接獲獎座時，全場藝人、工作人員起立獻上掌聲。

名導侯孝賢、朱延平都曾做過蔡揚名的場記、成龍曾當過他的武術指導、曾志偉當過他的武行當過場記、李屏賓曾是他的攝影師、吳念真更是他合作多年的編劇。

蔡揚名表示，「我當初選對了一個職業就是拍電影，這些年我過得很充實，感謝金馬獎給我這60幾年來的肯定，讓我知道我也是電影界一個優秀的人才。」

Photo Credit: 國家電影及視聽文化中心提供 導演蔡揚名

蔡揚名1939年出生並於1963年出道，以藝名「陽明」主演包括《金色夜叉》、《悲情城市》、《後街人生》等兩百多部台語片。

之後演而優則導，作品類型廣泛，涵蓋武俠《大地飛鷹》、功夫《方世玉》、靈異《打鬼救夫》、喜劇《天生寶一對》、黑社會《錯誤的第一步》、《女性的復仇》、文藝《在室男》、《芳草碧連天》等多種類型。

除了帶領潮流，在面對香港黑幫電影競爭時，他所執導的《大頭仔》、《兄弟珍重》、《阿呆》，展現了獨有的風貌，也讓他有「台灣黑幫電影教父」之譽，2013 年榮獲紐約亞洲影展頒發終身成就獎。

從台語片明星到導演，蔡揚名的電影生涯即是台灣電影史的重要篇章，近年來多次協助影視聽中心進行口述史料，持續貢獻心力。他的弟子也在各種類型電影傳承影響。

最後，值得一提的是本屆兩位終身成就獎得主都有傳人克紹箕裘。林良忠擔任《推手》、《喜宴》、《飲食男女》、《我愛貝克漢》、《盲山》等片攝影；蔡岳勳也如父親演而優則導，執導過《流星花園》、《白色巨塔》、《痞子英雄》、《痞子英雄之全面開戰》等影視作品。

終身成就獎（得主）

林贊庭、蔡揚名

責任編輯：李芯、李秉芳、王祖鵬

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