2021/12/04,
藝文

法蘭克赫伯特取材自記者採訪經驗的《沙丘》，如何徹底改變科幻小說？

法蘭克赫伯特取材自記者採訪經驗的《沙丘》，如何徹底改變科幻小說？
Photo Credit: 華納兄弟

我們想讓你知道的是

當讀者在1960年代第一次接觸到沙丘世界時，很快就會發現它與先前讀過的任何虛構世界都不一樣。當時距離喬治．盧卡斯（George Lucas）《星際大戰》（Star Wars）初稿問世還有幾十年的時間，科幻小說仍處於起步階段。

編譯：愛麗絲

《沙丘》電影席捲全球，在亮眼票房下，日前片商也宣布正式啟動續集，預計於 2023年上映。《沙丘》原著由法蘭克．赫伯特（Frank Herbert）於1965年撰寫出版，全系列共六部曲，包含首部曲《沙丘》（Dune）、《沙丘救世主》（Dune Messiah）、《沙丘之子》（Children of Dune）、《沙丘帝王》（The God Emperor of Dune）、《沙丘異端》（Heretics of Dune）、《沙丘終結篇》（Chapter House：Dune），首部曲《沙丘》出版後即獲得1965年星雲獎、1966年雨果獎。

事實上，在成為科幻作家之前，法蘭克．赫伯特（Frank Herbert）打過一些零工。1957年擔任記者時，赫伯特前往俄勒岡州撰寫採訪文章，介紹州政府如何利用叢生雜草，穩定沿海岸線延伸的沙丘。太平洋西北部的廣闊面積、範圍讓赫伯特印象深刻，那裡的自然景觀，似乎使赫伯特曾造訪過的大城市都相形見絀。當時那篇採訪文章，赫伯特從未完稿，取而代之的，是那回經驗啟發他開始致力創作歷史上最具影響力的科幻小說《沙丘》系列。

《沙丘》故事設定於虛構的、極為遙遠的未來，人類成功地殖民銀河系最偏遠的角落。主角保羅．亞崔迪（Paul Atreides）是古老貴族家庭的年輕繼承人，過往亞崔迪家族被授予沙漠星球厄拉克斯（Arrakis）的管理權，負責監督香料的開採與出口，那也是只存在於厄拉克斯，能扭曲時空、延年益壽的藥物。

當讀者在1960年代第一次接觸到沙丘世界時，很快就會發現它與先前讀過的任何虛構世界都不一樣。當時距離喬治．盧卡斯（George Lucas）《星際大戰》（Star Wars）初稿問世還有幾十年的時間，科幻小說仍處於起步階段，通常以短篇小說為主，發表於《驚奇故事》（Amazing Stories）等廉價雜誌上。一般來說，這些故事更在意的是創作懸疑情節、探索關於人性的有趣想法，而非建立一個栩栩如生、躍然紙上的虛構時空——赫伯特的《沙丘》兼備前後兩者。

重新思考科幻小說

當然，赫伯特並不是第一個嘗試這麼做的人。在赫伯特出版《沙丘》十多年前，英國語言學家、奇幻作家J.R.R.托爾金（J. R. R. Tolkien）的經典作品《魔戒》（The Lord of the Rings）三部曲擴展了中土邊界，正如他在早期作品《哈比人》（The Hobbit）中所描繪的那樣。書中包含王國歷史、皇室血統的附錄使故事變得越發可信，托爾金的故事靈感來自英國、蓋爾特民間傳說，相較之下，赫伯特轉化為沙丘的原始材料，不在神話之中，而是汲取自歷史。

熟悉《沙丘》的讀者，能在其中發覺赫伯特的想像與激發它的現實世界間，存在許多關聯性。由於故事發生在我們現實世界的未來，想當然耳，《沙丘》描繪的社會應帶有當今社會的痕跡，一切才有意義。在《沙丘》中，被人類殖民的行星被組織成一個名為Landsraad（蘭茲拉德聯盟）的封建系統——這個詞取自丹麥語，意思是「土地委員會」。赫伯特選擇使用外國而非英文術語，暗示故事中的銀河帝國可能起源於斯堪地那維亞，或奠基於歐洲封建制度。

同樣的，故事中許多人物——儘管生活在截然不同的時空——都擁有現代姓氏。例如，小說中的主要反派——也是亞崔迪（Atreides）家族的宿敵弗拉基米爾．哈肯能（Vladimir Harkonnen）的左右手名為德弗里斯（De Vries），這個姓氏正源自荷蘭北部的弗里斯蘭省（Friesland）。在《沙丘》中，香料是已知宇宙中最稀有、最有價值的商品，如現今的石油、天然氣等自然資源——這些物質都僅存在全球特定地點，它們的存在與否更對人類發展和國際關係產生重大影響。

沙丘中的歷史

在《沙丘》裡，赫伯特除了試圖讓自己的書寫被大量讀者所接受，同時也滿足自己的學術興趣。為了讓他的虛構宇宙盡可能真實，他讓沙丘世界的歷史，與我們現實世界中的歷史一樣複雜、更有許多類似之處。例如，故事中提到的行星，在皇帝的統治下統一起來，並以封地系統組織起來，這並非巧合。

在《沙丘》故事開始前幾世紀，人類曾被機器人逼至滅絕邊緣，最終設法扭轉局勢時，這場戰爭的倖存者（後稱為巴特蘭聖戰組織）決定禁止人工智慧的發展。這一決議——「汝等不得造出機器去假冒人類思維」——成為文明向前發展的中心戒律，也解釋了為什麼《沙丘》中的社會，並不如人們想像的那般先進。在文化上，巴特蘭聖戰似乎也讓社會回到了半中世紀的狀態。譬如，讀者可能會在故事裡驚訝地發現，宗教在遙遠的未來依然活躍，甚至比我們這個時代扮演著更重要的角色——人類將所有「舊世界」宗教結合成單一的人道主義文本。

這部被稱為《奧蘭治天主教聖經》（Orange Catholic Bible）的文本，是整個沙丘世界中最有影響力的作品之一。它的精神教義是一系列來自一神論、多神論宗教的結合，作為帝國公民應如何行事、進步的指導原則。當中的最高誡命「你不可毀壞靈魂」，是從巴特蘭聖戰中吸取教訓的變體。

以上許多細節並未出現在丹尼．維勒納夫（Denis Villeneuve）執導的改編電影中，在原著小說中甚至未被強調，但在每本書末的附錄、索引中可看到——赫伯特天才般的才華、對科幻小說產生的革命性影響，都隱藏在這些經常被忽視的扉頁之中。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰

關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。