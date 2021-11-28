【2021金馬獎】評選內幕：《瀑布》和《美國女孩》纏鬥到最後，新演員方郁婷全票通過無懸念

今（2021）年第58屆金馬獎在今晚順利落幕，壓軸「最佳劇情片」獎項由鍾孟宏執導、賈靜雯和王淨主演的《瀑布》拿下。除了最佳劇情長片之外，《瀑布》也拿下最佳原著劇本、最佳原創歌曲、最佳女主角，總共4座獎項，成為今晚最大贏家。而《美國女孩》則拿下最佳新演員、最佳新導演和最佳攝影；《月老》拿下最佳造型、最佳音效和最佳視覺效果分別三座獎項。

今年報名影片共計573部（劇情片66部、動畫片2部、紀錄片52部、劇情短片296部、紀錄短片87部、動畫短片70部），超越去年的465件作品，至於今年則有超過200部的報名作品來自中國、香港，而至少有8部來自新加坡、馬來西亞的電影作品進入複選。

攤開本屆入圍名單，共有4部影片獲得超過雙位數的提名，其中三部來自台灣，包含鍾孟宏的《瀑布》、程偉豪的《緝魂》、九把刀的《月老》，此三片各自入圍11項大獎。

至於來自香港的《濁水漂流》則成為本屆金馬獎提名階段最大贏家，總計獲得12項提名，包含最佳劇情片、導演、男主角、男配角（2位）、女配角、改編劇本、攝影、造型設計、原創電影音樂、原創電影歌曲、剪輯，在入圍階段成為四強鼎立的有趣局面。

聞天祥：《瀑布》和《美國女孩》纏鬥許久

金馬執委會執行長聞天祥隨後也在後台對媒體說明評選過程，最佳劇情片聚焦在《瀑布》、《美國女孩》、《濁水漂流》三部片，討論過後，最終由《瀑布》和《美國女孩》對決，兩部片子糾纏非常久，評審認為《美國女孩》相當細膩、豐富，但《瀑布》勝在如何將現實升高到某種人生的態度，而且手法上極具挑戰性，無論是寫實或是暗喻的層面，都是相當值得激賞。

聞天祥直言，今年的狀況，有點令人想起2017年的《血觀音》碰上《大佛普拉斯》。

最佳導演最終則是鍾孟宏和羅卓瑤的對決。羅卓瑤是第一位只入圍最佳導演就拿下獎項的導演，即使資源緊有限，評審盛讚羅卓瑤是沒有武器，卻內力深厚的高手。這部作品的意志力和格局都令人佩服，這是一部必須在大銀幕上觀看的作品，後勁驚人。而今年有評審建議，將最佳劇情片和最佳導演一起討論，兩個獎項一併討論的狀況確實比較特別。

另外男主角則是討論一輪就出線，是張震、邱澤、吳鎮宇的對決，評審認為張震收斂起演技鋒芒，但無論是從眼神、動作、念白都能感受到，角色在面臨死亡時的力量，以及對於家人、妻子的感念，完全超越類型電影當中的角色表演，也看見張震演技的成熟。

「死亡之組」的女主角各有支持者，但一輪就出線，後來集中在賈靜雯、王淨、陳湘琪，最後是賈靜雯與陳湘琪的競逐。賈靜雯最後那場戲，更被評審評為畫龍點睛，盡在不言中。

男配角最後聚焦在劉冠廷、柯偉林、馬志翔。劉冠廷很讓評審激賞，因為喜劇很殘酷，表演不好笑觀眾就不會買單，而劉冠廷的喜劇表演不只精準、更多的是驚喜，這個喜劇表演非常不容易，劉冠廷的表演是極具創意的喜劇演出。

女配角的部分各有支持，討論之後都集中在王渝萱身上，一輪就出線。評審認為，相較之下，王渝萱的角色非常困難，對於母親和成人世界的愛恨交織，角色的多樣性和反差性，非常有難度的，王渝萱把各種矛盾融為一體。

新演員則是全票通過，15票都是由方郁婷拿下。

新導演則是《少年》對上《美國女孩》阮鳳儀，評審希望能在後台特別提及《少年》，不過阮鳳儀的表現則是毋庸置疑，最後的結果很自然的勝出。

聞天祥也表示，今年也幾乎沒有翻盤的獎項。大部分討論的過程中都很清楚，今年票數最接近、激烈的是原創電影歌曲和美術設計。艾怡良和茄子蛋都被受評審肯定，評審甚至認為這兩首歌放在其他屆都有可能拿獎，而在兩難中，最後是艾怡良險勝。

擔任金馬獎評審團主席的黃建業則表示，很榮幸的能跟今年的評審們一起工作，他們每一位的專業都非常好，充滿熱情，對電影的未來有很大的期許，其實做了非常多的討論，討論當中各有所愛，但慢慢地彼此的交流之後，就找出希望給獎的最終作品。這個結果可以慢慢看到電影的美學，或是創作的多元性，甚至各個電影的開發力。

黃建業也說，今年的作品非常有活力，很多作品不管是商業或是藝術，都有很特殊的企圖心，這是真正感動的地方，創作者本身對電影的熱愛無庸置疑，評審們非常高興。

李安將卸任主席：這4年經歷很多，我的心會和金馬繼續在一起

今年最後一年擔任金馬獎主席的李安導演在後台感謝大家，他表示金馬獎本屆很圓滿地辦完，也感謝金馬團隊，他認為金馬獎製作的非常成熟，也感謝黃建業老師擔任評審團主席。

李安也說，這4年經歷很多事情，他也很珍惜這些機會，華語電影圈的大家庭每一年一聚，這是很有溫度的。他對金馬獎也有特殊的感情，「從小看金馬獎，到後來參加，每年和大家相濡以沫，希望未來由下一屆主席李屏賓繼續帶領大家，我的心會和金馬獎在一起。也謝謝大家對國片的熱愛。」

第58屆金馬獎完整得獎名單

責任編輯：李秉芳、王祖鵬、李芯

核稿編輯：楊士範